Duda Beat e Baiana System comandam o Viradão Vitória no sábado

A quarta edição do Viradão Vitória promete passar das 24h horas de programação. O evento ocorre no próximo sábado (28) e domingo (29), com diversas atrações gratuitas para a população que visitar o Centro de Vitória.
Pensando na galera que pode ter algum compromisso em algum dos dias, dividimos a programação em duas para não ter erro e dizer que não viu quem se apresentava no dia certo. Nesta matéria, você confere o que rola na primeira parte de Viradão, que começa, às 18h do sábado, com abertura dos espaços de arte da Capital.
Dentro da Casa Porto, por exemplo, terá a exposição "Espaço da Pintura", do artista Fernando Accarino. Em sua fachada acontece um video mapping. É uma boa para esquentar os ânimos, já que às 18h30, em frente ao local terá o show de Duda Beat. Vale a pena voltar neste palco mais tarde pois o forró toma conta do espaço a partir das 20h30, com Mafuá e Forró Bem-Ti-Vi (22h30).
Às 18h, o Maes começa a exibir os vídeos selecionados em edital em sua fachada. Na Fafi, três ações acontecem no início: show com a Banda Mudo, grafite de Renato Ren e video mapping. O espaço ainda contará com outros shows até a virada.
A gastronomia também abrirá a programação com o Festival de Food Trucks. O espaço, que fica na Av. Jerônimo Monteiro, entre o Maes e a Praça Costa Pereira, vai trazer 12 carros com diferentes preços e opções, dentre elas, sanduíches, batata, pizzas, crepes, churros, entre outros.
Uma das atrações mais esperada é a banda Baiana System, que se apresenta na Praça Oito, às 20h30. Até lá, vale passar pela Rua Sete e pela Praça Ubaldo Ramalhete que terão música ao vivo e performances. Confira a programação completa abaixo só do sábado e faça seu roteiro. Se quiser virar com o evento, veja as atrações do domingo aqui.
SÁBADO (28)
PALCO CASA PORTO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
18h - 23h Exposição Casa Porto: Espaço da Pintura do artista Fernando Accarino
18h - 23h Mercado Casa Porto
18h - 02h Video Mapping – PixxFluxx
18h DJ Gustavo Txai
18h30 Duda Beat
20h Cortejo com as bandas de Congo “Amores da Lua” e “Panela de Barro”
20h30 Mafuá
22h DJ Gustavo Txai
22h30 Forró Bemtivi
00h DJ Gustavo Txai
00h30 Trio Virgulino
02h DJ Gustavo Txai
FAFI – FESTIVAL DE BANDAS NOVAS (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
18h - 02h Video Mapping - PixxFluxx
18h - 01h Grafite - Renato Ren
18h Banda Mudo
19h Projeto Submod (Subtrópico)
19h30 A Transe
20h30 Projeto Submod (Subtrópico)
21h Combo Ufes
22h Projeto Submod (Subtrópico)
22h30 Lera
23h30 Projeto Submod (Subtrópico)
QUINTINO BOCAIUVA (AO LADO DOS CORREIOS)
19h Moreati
20h30 Intervalo
22h João Bernardo
00h Gabriela Brown
PRAÇA OITO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
20h30 Baiana System
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
18h Potiguara Menezes
19h40 Dança Contemporânea ZOON
20h20 Wanderson Lopes
MAES – MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO “DIONÍSIO DEL SANTO”
18h Mostra audiovisual na fachada do Museu com exibição de trabalhos e experimentações audiovisuais de jovens artistas do Espírito Santo
RUA 7
(Palco da Rua)
18h MAC – Mercado Autoral Capixaba – Feira Criativa de Moda, Artes e Design
18h Centro, Arte e Resistência – Mostra Coletiva de Artes Integradas
18h30 Dança Cigana com Cinthya Hayka
18h45 Lwke Michael (performance)
19h Luiz Filipi Langoni (voz e violão)
20h30 Banda Dan Carlo Experience
21h Luiz Felipe Xavier (performance)
22h Banda Rota 66 + Palco Aberto da Casa da Stael
(Palco Quintal da Casa da Stael)
20h Banda Terra Convexa
20h40 Mãe Coragem (esquete teatral)
21h Ensaio para o Silêncio (performance – Homem Cia. de Dança)
21h40 Banda Malandragem S.A. + Palco Aberto da Casa da Stael
ESCADARIA SÃO DIOGO (PRAÇA COSTA PEREIRA)
18h DJ Bruno Makka
19h30 DJ Jone BL
20h Batalha de MCs
20h30 Jr. Conceito
21h Faia Roots
21h30 Batalha de MCs
22h Suspeitos na Mira
23h30 DJ Gegeo
00h Budah
00h30 Mark Dias
01h Cdv Mob
01h30 Final da Batalha de MCs
02h Chris Helv
01h30 DJs
VIRADÃO GASTRONÔMICO (FOOD TRUCKS)
18h - 4h
Rock Massa
Sandurritus
Batata da Keka
Mr. Frango
Jamaica's Burguer
Crepe Francês
King Kong
Pequenos Barbecue
Espetaria
Barone One Drinks
Noi
Te Quero Drinks
FESTIVAL DE CINEMA (CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA / PRAÇA COSTA PEREIRA)
18h Bandas de Congo “Amores da Lua” e “Panela de Barro”
19h 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas (Centro Cultural Sesc Glória)
23h Katerina Polemi
00h Pocket Show com Zéu Britto
01h Pocket Show com Roberta de Razão
01h30 Karaokê do Filippo (Tenda Musical)
05h 3ª Mostra Nacional de Videoclipes (Tenda Musical)
Sessão Especial Vitória Delas (José Augusto Muleta)
06h 1ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror (Tenda Musical)