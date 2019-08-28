FESTIVAL LACRAÇÃO

Drags preparadas para batalha de lip sync em festival LGBT de Vitória

"Festival Lacração - Arte e Cultura LGBT+" segue até sábado (31) em quatro pontos da Capital com artistas da comunidade

Publicado em 28 de agosto de 2019

No melhor estilo de "duble pela sua vida", como diria a famosa drag RuPaul - dona de um reality show onde drag queens disputam a coroa de próxima superstar do gênero -, cinco participantes concorrem na Batalha de Lip Sync - A Arte de Dublar, que acontece nesta sexta-feira (30), no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória.

O evento faz parte do Festival Lacração - o primeiro de cunho cultural e exclusivamente LGBT de Vitória - que, até sábado (31), vai reunir diversos artistas da comunidade apresentando seus trabalhos para o público. Toda a programação acontece em quatro locais da Capital, com entrada franca.

A drag Cassandra Catu vai participar da balhar de lip sync Crédito: Instagram/Vagner Rezende/@assandracatu

Segundo Geovanni Lima, que organiza o evento, a batalha de lip sync dentro do festival é uma homenagem ao início do movimento LGBT+. "Isso é um retorno ao início do movimento LGBT, que são os bares que tinham estes concursos. A gente retoma isso no festival com quatro drag queens e uma drag king [quando uma mulher se veste de homem para dublar] na disputa", explica.

A dinâmica do concurso é a seguinte: as cinco se apresentam e o júri - que pode ser popular ou uma comissão a ser formada - elege as três melhores. Elas dublam novamente e a primeira colocada ganha o prêmio, que é uma peruca orgânica [com cabelos naturais].

CONFIRA UMA BATALHA DE LIP SYNC ENTRE DRAGS, DO REALITY RUPAUL'S DRAG RACE

O publicitário e maquiador Caic Goulart Pissineli, 23 anos, é um dos que vão disputar o prêmio na sexta-feira (30). "Me inscrevi na última hora. É um concurso importante pois permite criarmos algo e passarmos a mensagem [da arte drag] para este público", ressalta o rapaz.

Com o codinome Brisa Pussinails, ele "se monta" há quatro anos e enaltece a oportunidade de mostrar a sua arte. "É uma forma de expor para a sociedade que sou livre, que posso passar a mensagem que tem todo um trabalho que é realizado antes da apresentação, porque criamos e nos preparamos", completa.

Quem está animado com a disputa é João Marchiore, 28. O jovem, que trabalha na indústria naval, entra na batalha como Cassandra Catu.

"Acho que o evento tem tudo para ser incrível. A oportunidade de mostrar nossa performance drag, num evento especialmente feito para o público LGBT, me deixa muito animado", comenta.



PREPARAÇÃO

A preocupação em fazer bonito está nos mínimos detalhes. Assim como as drags do reality americano, as capixabas cuidam da roupa, coreografia e, claro, tem que memorizar a letra da música, que deve estar na ponta da língua.

"Já estou ensaiando! Ainda vou passar a letra mais algumas vezes. Afinal, para fazer um bom número, é essencial saber a música inteira. Cada respiração conta para ilusão do lip sync", detalha João, que também é fã do reality show de RuPaul.

Assim como Caic, João ressalta a importância do concurso para a cena drag. "Acho importantíssimo. Por mais que drag seja visto com admiração por muitos, a arte da performance não é muito valorizada na noite capixaba, faltam espaços que abracem e incentivem a cultura da performance Drag".

O FESTIVAL

O Festival Lacração começou, nesta quarta-feira (28), com oficinas de voguing, cabelo e escrita criativa. O evento vai ocupar quatro espaços de Vitória com a produção artística da comunidade LGBT.

Além do Mucane, onde acontece a Batalha de Lip Sync, o Cine Metrópolis, o Palácio Anchieta e a Associação Gold vão receber performances, apresentações musicais, mostra de videoperformances, mesas de debates, batalha de dança e cozinha afetiva, sendo desenvolvidas por artistas LGBTI+ de todo o país, em sua maioria do ES. Tudo com entrada gratuita.

"O evento surgiu no ano de 2017. Ele não surfiu como festival, mas como um encontro. Era um espaço para artistas apresentarem suas produções em liguagens variadas das artes. Foram dois anos de encontros até que, em 2018, decidimos fazer um encontro maior, na perspectiva de um festival", explica Geovanni Lima, sobre a criação do Festival Lacração - Arte e Cultura LGBT+.

Assim, Geovanni foi atrás de apoio e conseguiu junto ao Fundo Estadual de Cultura (FUNCULTURA) da Secretaria de Estado de Cultura – SECULT. Com o financiamento, foi aberto um edital para convocação dos artistas.

No total, o chamamento rendeu 96 inscritos, que resultou numa seleção com sete performances presenciais (apresentações artísticas como teatro), três performances musicais, quatro oficinas de formação e sete participantes de videoarte.

"Foi uma surpresa para gente porque foi a primeira vez que abrimos o edital e ele tem a especifidade que só podem se inscrever artistas que se declaram LGBT. Foi um número relevante para uma primeira edição", destaca o organizador.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

29/08/2019

14h às 16h – Façx você mesmx: lambe-lambe como ferramenta de empoderamento, expressão e ocupação no espaço público

Artista: Débora Visini (SP).

Local: Museu Capixaba do Negro – MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória

16h - Concentração para Marcha Pela Visibilidade Lésbica

Organização: Coletivo Santa Sapataria (ES)

Previsão para o início às 18h.

Local: Palácio Anchieta / Praça João Clímaco, 142 - Centro, Vitória.

19h às 22h – Performance – Dj Lê Bafão (SC).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

30/08/2019

12h – Performance - A destruição do (meu) falo com Waleff Dias (AP).

Local: Saída da Praça Costa Pereira (Centro, Vitória) para o Museu Capixaba do Negro – MUCANE (Av. República, 121 - Centro, Vitória)

14h às 16h - Mostra de Vídeoperformance. Artistas participantes: Leticia Haines (SC) / Natalie Mirêdia (ES) / Raphael Couto (RJ) / Nema Callejeira (PE) / Abniel João Nascimento (PE) / Waleff Dias (AP) / Thiago Amepreta (PB/SP)

Mesa: Produção Audiovisual LGBTI+ com Gilberto Alexandre Sobrinho (UNICAMP – SP) e Erly Vieira (UFES – ES)

Local: Cine Metrópolis - UFES / Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória.

16h30 – Performance – Caibo com Diego Nascimento (ES).

Local: Imediações do Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Centro, Vitória.

18h – Performance - l3n1r4 com Rastros de Diógenes (RJ) (Classificação 18 anos).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

19h – Performance - Manifesto Trav(Eco) Ciborgue com Maria Léo Arurana (DF).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

19h30 – Mesa de Debate: Políticas Públicas para a População LGBTI+

Mediação: Izah Cândido (ES).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

21h - Batalha Lip Sync – A Arte de Dublar

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

31/08/2019

10h30 – Bate papo: Arte como Forma de Combate. Artistas participantes do Festival Lacração Arte e Cultura LGBTI

Mediação: Geovanni Lima (ES).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

12h30 – Performance - Natureza Viva com Eduardo Amato (PR) e Gustavo Francesconi (PR).

Local: Museu Capixaba do Negro - Mucane / Av. República, 121 - Centro,

Vitória.

13h30 - Cozinha Afetiva: Novas Configurações de Família com Lara Lestrange (ES) e Família.

(Cozinha Coletiva com produção de sucos e entradinhas e distribuição gratuita)

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

17h – Performance – Bicha com Ewerton Correia (SP) (classificação 18 anos).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

17h40 – Performance – GORDA com Geovanni Lima (ES).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

19h - Batalha All Styles - DJ: Lara Lestrange (ES)

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE/ Av. República, 121 - Centro, Vitória.

20h – Performance – Motumbaxé (ES).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

21h - Performances Musicais - Jeza Pedra (RJ), Úrsula (ES) e Geovanni Lima (ES).

Local: Museu Capixaba do Negro - MUCANE / Av. República, 121 - Centro, Vitória.

