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Cinema

Doze filmes brasileiros disputam indicação para o Oscar; veja lista

A seleção não garante que o representante brasileiro de fato chegue a disputar a categoria de melhor filme internacional do Oscar

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 22:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 22:43
Cena de Bacurau, de Kleber Mendonça Filho Crédito: Reprodução
A Secretaria do Audiovisual, vinculada ao Ministério da Cidadania, divulgou a lista de filmes brasileiros inscritos para disputar o Oscar.
Ao todo, 12 longas foram selecionados. No ano passado, 22 produções estavam na disputa - o filme selecionado, na ocasião, foi O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues. Confira a lista dos filmes selecionados deste ano:
Bacurau, de Kleber Mendonça Filho
Los Silencios, de Beatriz Seigner
A Vida Invisível, de Karim Aïnouz
Sócrates, de Alex Moratto
A Última Abolição, de Alice Gomes
A Voz do Silêncio, de André Ristum
Bio, de Carlos Gerbase
Legalidade, de Zeca Brito
Humberto Mauro, de André Di Mauro
Espero tua (re)volta, de Eliza Capai
Chorar de Rir, de Toniko Melo
Simonal, de Leonardo Domingues
A seleção não garante que o representante brasileiro de fato chegue a disputar a categoria de melhor filme internacional do Oscar. Apenas quatro filmes nacionais chegaram a disputar a estatueta: O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, em 1963; O Quatrilho, de Fábio Barreto, em 1996; O Que É Isso, Companheiro?, de Bruno Barreto, em 1998; e Central do Brasil, de Walter Salles, em 1999.

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