Doze filmes brasileiros disputam indicação para o Oscar; veja lista

Ao todo, 12 longas foram selecionados. No ano passado, 22 produções estavam na disputa - o filme selecionado, na ocasião, foi O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues. Confira a lista dos filmes selecionados deste ano:

A seleção não garante que o representante brasileiro de fato chegue a disputar a categoria de melhor filme internacional do Oscar. Apenas quatro filmes nacionais chegaram a disputar a estatueta: O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, em 1963; O Quatrilho, de Fábio Barreto, em 1996; O Que É Isso, Companheiro?, de Bruno Barreto, em 1998; e Central do Brasil, de Walter Salles, em 1999.