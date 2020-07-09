'Dona Fran convida' para live solidária em homenagem ao Dia do Rock

Dona Fran encontrou um jeito de fazer o que mais gosta - cantar - e, ao mesmo tempo, ajudar os afetados pela crise provocada em meio à pandemia da Covid-19 no Espírito Santo. A partir das 17h do próximo domingo (12), a cantora capixaba realiza a live "Dona Fran Convida" para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado na segunda-feira (13), e recolher doações que serão destinadas aos profissionais de eventos do Estado que estão sem trabalho.
"Já fiz uma live com outros artistas participando do SOS Graxa, mas essa serei eu sozinha. Estou programando de duas e meia a três horas de transmissão, que vai acontecer pelo meu canal do YouTube", adianta ela, em entrevista ao Divirta-se.
A transmissão ao vivo terá ainda participação de convidados que participarão com Dona Fran do repertório que está sendo escolhido. Jackson Lima, Kessy Borges, Guto Ferrari e Gabriela Queiroz, violinista da Camerata Sesi, já são os nomes confirmados. "São convidados muito queridos da cena artística capixaba. (A live) será um momento para emocionar", pontua.
A rockeira adianta que não faltarão clássicos na lista de músicas da live e diz que o repertório será, basicamente, montado a partir dos shows que ela já fazia pessoalmente antes da pandemia. "Tudo que é do rock, mais com essa pegada, agrada mais o meu público", justifica.
PRODUÇÃO DA QUARENTENA
A cantora, que segue o isolamento para se proteger do novo coronavírus, ainda aproveita o tempo em casa para se dedicar a projetos autorais e de vídeo. Segundo ela, agora as energias estão todas voltadas para as mídias digitais e, por isso, grande parte do que está sendo produzido em quarentena tem esse destino.
"Temos tido todo um trabalho para engajar os conteúdos na web e ficarmos os mais próximos possíveis dos fãs "
Para a artista, as lives solidárias, como a que ela fará, têm dado resultado satisfatório e são a forma que a classe cultural encontrou para não deixar os parceiros na mão. "A gente vê que a doação chega ao destino certo, a quem realmente precisa. São caixas de leite, alimentos, materiais de higiene que também ajudam na prevenção à doença", opina.
SERVIÇO
- DONA FRAN CONVIDA - DIA MUNDIAL DO ROCK
- Data: 12 de julho de 2020 (domingo), a partir das 17h
- Plataforma: live transmitida por meio do canal do YouTube Dona Fran
- Ingressos: artista pede couvert solidário que deve ser pago por meio do perfil do PicPay @SosGraxaES