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Telas, fotos e documentos

Domingos Martins sedia exposição que ilustra imigração alemã no ES

Exposição será permanente na Casa da Cultura de Domingos Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 13:52

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 13:52

A partir desta sexta-feira (21), a Casa da Cultura de Domingos Martins receberá, permanentemente, a exposição "Imigração Germânica em Domingos Martins", da artista plástica Cintia Bolzan. As dez telas reunidas no local são complementadas por fotos e documentos históricos, que contam como foi a chegada dos alemães ao Espírito Santo e à região Serrana.
Essas obras fazem parte da comemoração dos 160 anos da colonização alemã no Espírito Santo. Depois de passarem por algumas galerias de arte, agora ficarão abertas ao público em Domingos Martins, região Serrana do Estado. 
Tela que compõe a exposição de Cintia Bolzan, sobre a imigração alemã no Espírito Santo, e ficará permanentemente na Casa da Cultura de Domingos Martins Crédito: PMDM/Divulgação
De acordo com Cintia, foram quase dez meses de pesquisa e produção para que os quadros ficassem prontos. Ela destaca que chegou a ficar hospedada por um tempo em Domingos Martins para otimizar sua investigação. "Então é algo muito verídico, muito fiel. Fiquei satisfeita com o resultado e é uma forma de divulgar a história que não só por livros. E todos os elementos visuais de todos os quadros têm um porquê", declara.
Cintia frisa que, na coleção, há um quadro chamado de "A noiva de preto", em que uma moça surge com o marido, vestida de preto, para o seu casamento. "É um dos quadros que mais chama atenção. E todos os elementos na roupa, na decoração, na roupa do noivo... Tudo foi usado de acordo com o que eles realmente tinham como tradição àquela época", conclui.
Segundo a artista, as telas contam de quando os alemães chegaram ao Estado, de navio, até o período em que já estavam estabelecidos em Domingos Martins. "É um material muito histórico... Eu fiz questão de registrar tudo e já tinha feito um trabalho parecido em Guarapari e sobre Fernando de Noronha, então também já sabia mais ou menos como me planejar", finaliza.
SERVIÇO
Lançamento da exposição "Imigração Germânica em Domingos Martins"
Onde: Casa da Cultura (Rod. João Ricardo Schorling, 16, Domingos Martins)
Quando: sexta-feira (21), às 16h
Entrada franca
Informações: (27) 3268-2550

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