Domingo também tem balada. Confira a agenda cultural

O domingo não é só para descansar. Dá para curtir as baladas que ainda agitam a Grande Vitória. Confira a agenda cultural.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha com Bárbara Greco. Às 18h. Entrada: R$ 15 (até 19h30); R$ 20 (até 21h); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Super Bowl 52. Às 20h. Entrada: R$ 10. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Vitrine Music Bar

Pagode de Verão - com Freelance. Às 18h. Couvert: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.

FESTIVAL

Festival Ponte

Microfone livre, batalha de MCs, pocket shows com Conteúdo Paralelo, lançamento do EP "Do Ventre Da Besta" de Anomia e do disco "Sistema Feminino" da Melanina MCs. Às 14h. Av. Treze n° 1, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público.

Melanina MCs Crédito: Nunah Alle

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. 12h. Restaurante Coco Bambu do Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.

SambaHD

Parte do projeto Domingo de Ensaio. Às 19h30h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Alisson do Banjo e A Firma

Samba de raiz. Às 17h. Pinguim Music Bar. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.

Banda 522

Samba de raiz; Sertanejo. Às 13h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ R$39,90 (até 16h com feijoada liberada); R$5 (a partir das 17h). Informações: (27) 99904-5360

CARNAVAL

Bailinho de Carnaval no Parque Botânico da Vale

Atividades para crianças à partir das 10h. Bailinho à partir das 15h. Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Aberto ao público.

CarnaViana

Abertura, Matinê, desfile de blocos e show com Rickson Maioli. Às 15h. Viana Sede, Viana. Aberto ao público.

Carnarock das Crianças

Show da banda Manoz Crazy (cover de Mamonas Assassinas). Às 16h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: gratuito (com a camisa do evento (R$ 20) e crianças de até 12 anos); R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.

Almoço de Grito de Carnaval do Bloco Rama

Show com Rogerinho do Cavaco e Grupo, apresentação da bateria do bloco, equipe musical, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente, rainha, madrinha, musa e passistas. Às 12h. Siribeira Iate Clube. R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (com direito a um prato de vaca atolada). Informações: (27) 3261-3965.

Domingueira de Forró