Domingo também tem balada. Confira a agenda cultural

O domingo não é só para descansar. Dá para curtir as baladas que ainda agitam a Grande Vitória. Confira a agenda cultural.
BALADA
Fluente
Arrastapé da Ilha com Bárbara Greco. Às 18h. Entrada: R$ 15 (até 19h30); R$ 20 (até 21h); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Super Bowl 52. Às 20h. Entrada: R$ 10. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Vitrine Music Bar
Pagode de Verão - com Freelance. Às 18h. Couvert: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.
FESTIVAL
Festival Ponte
Microfone livre, batalha de MCs, pocket shows com Conteúdo Paralelo, lançamento do EP "Do Ventre Da Besta" de Anomia e do disco "Sistema Feminino" da Melanina MCs. Às 14h. Av. Treze n° 1, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. 12h. Restaurante Coco Bambu do Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.
SambaHD
Parte do projeto Domingo de Ensaio. Às 19h30h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Alisson do Banjo e A Firma
Samba de raiz. Às 17h. Pinguim Music Bar. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.
Banda 522
Samba de raiz; Sertanejo. Às 13h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ R$39,90 (até 16h com feijoada liberada); R$5 (a partir das 17h). Informações: (27) 99904-5360
CARNAVAL
Bailinho de Carnaval no Parque Botânico da Vale
Atividades para crianças à partir das 10h. Bailinho à partir das 15h. Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Aberto ao público.
CarnaViana
Abertura, Matinê, desfile de blocos e show com Rickson Maioli. Às 15h. Viana Sede, Viana. Aberto ao público.
Carnarock das Crianças
Show da banda Manoz Crazy (cover de Mamonas Assassinas). Às 16h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: gratuito (com a camisa do evento (R$ 20) e crianças de até 12 anos); R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.
Almoço de Grito de Carnaval do Bloco Rama
Show com Rogerinho do Cavaco e Grupo, apresentação da bateria do bloco, equipe musical, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente, rainha, madrinha, musa e passistas. Às 12h. Siribeira Iate Clube. R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (com direito a um prato de vaca atolada). Informações: (27) 3261-3965.
Domingueira de Forró
Edinho & Luar do Sertão e banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 8 (meia); R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.