Documentário revive história do lendário Hugo Carvana

O ator e diretor durante as filmagens da comédia "Bar Esperança, o Último que Fecha", lançado em 1983 Crédito: Embrafilme/Divulgação

Muita gente pode lembrar de Hugo Carvana apenas como ator da Globo. Conhecido pelo seus personagens no seriado Plantão de Polícia e novelas como Fera Ferida e Celebridade, o artista sempre esteve presente na televisão, mas foi no cinema que fez ainda mais história. Sua paixão pela sétima arte está retratada no documentário Carvana: Como Se Faz um Malandro, dirigido por sua amiga e diretora-assistente Lulu Corrêa, em cartaz no Cine Metrópolis, em Vitória.

Na telona, o próprio Hugo narra toda sua vida e obra em entrevista concedida à diretora alguns meses antes de falecer, em outubro de 2014. A ideia de produzir um documentário sobre a carreira do artista surgiu do próprio Hugo, em 2013, e a escolhida para costurar os relatos foi Lulu. Ele tinha acabado de fazer o filme Casa da Mãe Joana quando fez o convite.

Tivemos uma série de conversas sobre o filme e fizemos o roteiro. Ele já tinha dado entrevista para os filmes do Antonio Pitanga e do Chico Buarque, e ficou agoniado para fazer logo a entrevista. Tirei uma folga e fizemos um dia inteiro de entrevista na casa dele. Achei que seria uma das três entrevistas que programamos, em lugares diferentes, mas ele veio a falecer três meses depois, relembra Lulu.

HISTÓRICO

Foram mais de 60 filmes no currículo. Além de ator, dublador, roteirista, produtor, Hugo Carvana dirigiu nove longa-metragens durante os seus 60 anos de carreira. A paixão pelo cinema nasceu ainda na juventude na Praça Saens Peña, na Tijuca. Sem dinheiro, o jovem Hugo frequentava os cinco cinemas da região de uma maneira curiosa, ele aproveitava a saída do público, no final da sessão, para entrar de costas na sala de cinema.

Sua estreia foi em 1955, no filme Trabalhou Bem, Genival, de Luiz de Barros. Seu primeiro papel de destaque veio em Esse Rio que Eu Amo, de Carlos Hugo Christensen, em 1960. Hugo trabalhou com importantes diretores de cinema, participou do Teatro Arena e do movimento do Cinema Novo. Tudo isso está no documentário.

Hugo faz parte de uma história muito recente do país. Ele é de uma geração que viveu momento de transformações importantes no mundo e no Brasil. O documentário traz um velho artista falando sobre memórias, sobre o país e o cinema brasileiro, tenta resumir Lulu.

PARCERIA

Lulu Corrêa e Hugo se conheceram durante as gravações do filme O Homem Nu, de 1995, dirigido por Hugo. Um dos produtores executivos do filme me convidou para trabalhar. Foi uma experiência ótima e nunca mais me separei do Hugo. Eu já conhecia o trabalho dele e, quando eu fazia faculdade de cinema na Universidade Federal Fluminense, eu quase fui estagiária de um filme dele, mas alguém passou na minha frente, lembra.

Em seu primeiro longa-metragem, Lulu teve que trocar de lugar com o seu grande mestre. Ela até tentou pedir um palpite sobre enquadramento, mas Hugo não quis se intrometer e deixou totalmente na mão de seu braço direito. Ele era uma pessoa que ouvia muito o que o outro tinha a dizer, mas foi estranho mudar de lado, admite Lulu.

Um dos grandes aprendizados que Lulu carrega dessa parceria de longa data é a felicidade e a paixão pelo trabalho. O filme mostra essa felicidade extrema que ele tinha no set de filmagem. Mesmo em meio aos contratempos, aquela confusão de gente, o estresse, ele lidava numa boa. Ele adorava aquilo ali.

O filme mostra diversas passagens ao longo dos anos na vida de Hugo da malandragem carioca que inspirava os filmes como as comédias Vai Trabalhar, Vagabundo e Bar Esperança, o Último que Fecha as lado político, como artista exilado e defensor da democracia.

Além da entrevista inédita, o documentário traz imagens raras dos arquivos do cinema brasileiro, de Lulu de Barros, Glauber Rocha, Ruy Guerra e Julio Bressane e no arquivo pessoal da família.

Acho que ele deixa o legado de uma carreira brilhante. Carvana era apaixonado pelo Brasil, pelo Rio, pela vida e pelos filmes que fazia. Era um office boy que disse para mãe que queria largar tudo para ser ator. Ele falava sempre com muita emoção do seu trabalho, resume Lulu.

CONFIRA

Carvana: Como se Faz um Malandro

Quando: 6 de dezembro às 17h; 9 de dezembro às 18h; 10 de dezembro às 18h10; e 12 de dezembro às 16h.

Onde: Cine Metrópolis. Av. Fernando Ferrari, 514, Campus de Goiabeiras da UFES, Vitória.

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$5 (meia).