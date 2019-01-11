Documentário aborda acusações de pedofilia feitas contra Michael Jackson

11/01/2019 - O cantor Michael Jackson, que morreu em 2009 Crédito: Divulgação

Michael Jackson teve uma carreira invejável no mundo da música pop. É um dos artistas que mais fatura após a morte. Estima-se que a família dele tenha recebido mais de US$ 1 bilhão desde então. Com uma carreira brilhante, o astro também teve capítulos nebulosos e até hoje não confirmados, como acusações em casos de pedofilia. O primeiro surgiu no verão de 1993. O garoto Jordan Chandler, então com de 13 anos, e o pai dele, Evan Chandler, denunciaram Michael Jackson por abuso sexual. O cantor negou as acusações, dizendo que seria incapaz de "causar mal a uma criança". O caso não foi para frente por falta de provas.

A história de Chandler e de outras crianças nos anos 1990 será contada pelo diretor Dan Reed - que recebeu prêmios pela produção "The Pedophile Hunters" ("Os Caçadores de Pedófilos", na tradução).