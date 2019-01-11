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CINEMA

Documentário aborda acusações de pedofilia feitas contra Michael Jackson

Produtor ouviu duas pessoas que eram crianças nos anos 1990 para falar sobre as acusações. Filme será lançado em janeiro

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:45

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:45
11/01/2019 - O cantor Michael Jackson, que morreu em 2009 Crédito: Divulgação
Michael Jackson teve uma carreira invejável no mundo da música pop. É um dos artistas que mais fatura após a morte. Estima-se que a família dele tenha recebido mais de US$ 1 bilhão desde então. Com uma carreira brilhante, o astro também teve capítulos nebulosos e até hoje não confirmados, como acusações em casos de pedofilia. O primeiro surgiu no verão de 1993. O garoto Jordan Chandler, então com de 13 anos, e o pai dele, Evan Chandler, denunciaram Michael Jackson por abuso sexual. O cantor negou as acusações, dizendo que seria incapaz de "causar mal a uma criança". O caso não foi para frente por falta de provas.
A história de Chandler e de outras crianças nos anos 1990 será contada pelo diretor Dan Reed - que recebeu prêmios pela produção "The Pedophile Hunters" ("Os Caçadores de Pedófilos", na tradução).
No documentário sobre essa fase da vida de Jackson, "Leaving Neverland", Dan Reed trará a versão das duas supostas vítimas, que já são adultos. O foco será nos depoimentos de Wade Robson e James Safechuck. Ambos processaram o espólio do Rei do Pop depois da morte do cantor, alegando crimes sexuais, mas os dois casos não prosperaram. O cantor foi absolvido em 2005 numa ação criminal na Califórnia (EUA) no qual foi acusado de molestar um outro garoto, de 13 anos, em seu rancho chamado Neverland. O documentário será lançado no festival Sundance, no dia 29 de janeiro.

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