DJ Snake anuncia turnê no carnaval brasileiro; confira as datas

O DJ e produtor francês Snake acaba de anunciar a sua volta ao Brasil para uma nova turnê, dessa vez como destaque do Carnaval. Entre os dias 2 e 4 de março, ele se apresenta nas principais festas do país: Rio Carnaval dos Sonhos (Rio de Janeiro), Camarote Salvador (Salvador), Laroc (São Paulo) e P12 (Florianópolis).
O último lançamento do DJ foi o single "Taki Taki", faixa eletrizante que conta com as participações de Selena Gomez, Ozuna e Cardi B. No Spotify, o single passa dos 888 milhões de streams e seu vídeo oficial conta com meio milhão de visualizações, em apenas um mês.
O ano de 2018 foi de muito sucesso para Snake, que foi o número 1 em diversas plataformas de música como Spotify, Shazam e Apple Music. Com ritmos mundanos e energia contagiante, Taki Taki deu continuidade ao esforço apaixonado do DJ para integrar diversos tipos de culturas através de sua música. Recentemente, o DJ e produtor francês compartilhou uma série de outras faixas com elementos sonoros de ritmos de todo o mundo. As músicas trazem a inspiração da Índia, em Magenta Riddim, que chegou ao 1º lugar nas paradas de dança dos EUA, no início deste ano, e Maradona Riddim, de influência africana, com Niniola.
Em 2016, seu hit Let Me Love You, em parceria com Justin Bieber, alcançou 1 bilhão de reproduções no Spotify. Essa conquista fez dele o quinto artista na história da plataforma a ter duas músicas com esse mesmo número de reproduções. DJ Snake atingiu pela primeira vez o marco de bilhões de reproduções com Lean On, uma colaboração de Major Lazer com participação de MØ, em 2015.
A venda dos ingressos da turnê pelo Brasil será anunciada em breve. Confira abaixo a agenda de shows:
2 de março de 2019 (sábado)
Laroc Club
Local: Valinhos, SP
Website: https://www.laroc.club
Camarote Salvador
Local: Salvador, BA
Website: https://www.camarotesalvador.com.br
3 de março de 2019 (domingo)
P12
Local: Florianópolis, SC
Website: https://www.parador12.com.br
4 de março de 2019 (segunda-feira)
Rio Carnaval dos Sonhos
Local: Rio de Janeiro, RJ
Website: https://www.riocarnavaldossonhos.com.br