DJ Snake anuncia turnê no carnaval brasileiro; confira as datas

DJ e produtor francês Snake Crédito: Divulgação

O DJ e produtor francês Snake acaba de anunciar a sua volta ao Brasil para uma nova turnê, dessa vez como destaque do Carnaval. Entre os dias 2 e 4 de março, ele se apresenta nas principais festas do país: Rio Carnaval dos Sonhos (Rio de Janeiro), Camarote Salvador (Salvador), Laroc (São Paulo) e P12 (Florianópolis).

O último lançamento do DJ foi o single "Taki Taki", faixa eletrizante que conta com as participações de Selena Gomez, Ozuna e Cardi B. No Spotify, o single passa dos 888 milhões de streams e seu vídeo oficial conta com meio milhão de visualizações, em apenas um mês.

O ano de 2018 foi de muito sucesso para Snake, que foi o número 1 em diversas plataformas de música como Spotify, Shazam e Apple Music. Com ritmos mundanos e energia contagiante, Taki Taki deu continuidade ao esforço apaixonado do DJ para integrar diversos tipos de culturas através de sua música. Recentemente, o DJ e produtor francês compartilhou uma série de outras faixas com elementos sonoros de ritmos de todo o mundo. As músicas trazem a inspiração da Índia, em “Magenta Riddim” , que chegou ao 1º lugar nas paradas de dança dos EUA, no início deste ano, e Maradona Riddim, de influência africana, com Niniola.

Em 2016, seu hit Let Me Love You, em parceria com Justin Bieber, alcançou 1 bilhão de reproduções no Spotify. Essa conquista fez dele o quinto artista na história da plataforma a ter duas músicas com esse mesmo número de reproduções. DJ Snake atingiu pela primeira vez o marco de bilhões de reproduções com Lean On, uma colaboração de Major Lazer com participação de MØ, em 2015.

A venda dos ingressos da turnê pelo Brasil será anunciada em breve. Confira abaixo a agenda de shows:

2 de março de 2019 (sábado)

Laroc Club

Local: Valinhos, SP

Website: https://www.laroc.club

Camarote Salvador

Local: Salvador, BA

Website: https://www.camarotesalvador.com.br

3 de março de 2019 (domingo)

P12

Local: Florianópolis, SC

Website: https://www.parador12.com.br

4 de março de 2019 (segunda-feira)

Rio Carnaval dos Sonhos

Local: Rio de Janeiro, RJ