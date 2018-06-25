DJ francês Kungs lança single com produtores de Katy Perry Crédito: Reprodução/Instagram @kungsmusic

Aos 21 anos, o DJ francês Kungs já colhe os frutos do trabalho que começou a plantar quando tinha ainda 17. Talvez você pode não ligar o nome do autor à obra, mas o jovem é dono do hit "This Girl" (ouça no fim da matéria), lançado há dois anos, que foi sucesso nas pistas do mundo todo com a batida de house e levemente um disco. Só para ter uma noção, o hit chegou ao 1º lugar em 45 países e acumulou mais de 1 bilhão de streams.

Na última sexta-feira (22), o "rapazinho" cheio de talento lançou seu mais novo single, "Be Right Here", com o duo norueguês Stargate - que já produziu músicas de Rihanna, Katy Perry e Sia - e em parceria com a Goldn, também especialista no ramo que assumiu os vocais da canção. A música tem tudo para estourar no verão do hemisfério Norte. Afinal, esse é o propósito, segundo o DJ.

Kungs se especializou em funk e deep house e é nesse estilo que ele, atualmente, já conquistou a Europa, Estados Unidos e o Brasil. Em uma ponte aérea que cria entre Paris, na França, de onde é natural, e Los Angeles, nos Estados Unidos, ele começou, há alguns meses, a dar vida à música que já tem grande repercussão positiva na internet.

Gazeta Online. "A gente nunca espera que nossas músicas terão tanta repercussão positiva assim. Principalmente porque não depende da gente, depende das pessoas que vão ouvir", declara, em entrevista ao

Kungs destaca que decidiu investir em parcerias por já ter ótimas referências dos dois nomes que chamou para trabalharem no single junto dele. "Eles (os parceiros) já fizeram músicas de verdadeiras estrelas da música internacional e eu sou apaixonado, justamente, por esses ritmos. Desde pequeno gostava de disco, deep e funk, tanto que decidi enveredar por esse caminho", justifica.

ASSISTA AO CLIPE DE "RIGHT HERE", DO DJ KUNGS

Segundo ele, que começou a se arriscar na música por meio da guitarra, aos cinco anos de idade, desde seu primeiro trabalho, a ideia sempre foi misturar gêneros. "Faço isso desde meu primeiro single. Comecei com disco e funk e, desde sempre, o pessoal gostou. Continuei, continuei e a graça entre os fãs foi só aumentando", comemora.

O DJ já esteve no Brasil por duas vezes, participando de carnavais. Para 2019, o objetivo é o mesmo, já que ele se diz fã das escolas de samba daqui e garante não gostar de perder uma dessas festividades desde que começou a frequentá-las. "Eu adorei, fiquei apaixonado. E é claro que vou voltar", exclama.