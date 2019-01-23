Divulgada 1ªimagem da série de TV 'Diário de Pilar', inspirada na saga literária

O Nat Geo Kids TV & App divulgou nesta terça, 22, a primeira imagem animada de Diário de Pilar, a próxima produção original da plataforma, inspirada na série de livros da autora brasileira Flávia Lins e Silva, sucesso literário entre o público infantil no Brasil e em grande parte da América Latina.

Na saga, Pilar é uma menina que adora viajar e que tem o sonho de conhecer todos os países do mundo.

Em parceria com seu melhor amigo Breno e seu gato Samba, Pilar percorre o mundo em busca de novos conhecimentos: visita as montanhas de Machu Picchu, conhece Zeus na Grécia, visita a China. Mas sempre pensando em mais viagens.