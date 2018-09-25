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CINEMA

Disney recria princesa Tiana em 'Detona Ralph' após críticas na web

Muitas pessoas comentaram que seu tom de pele estava mais claro e que seus traços estavam menos característicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 21:59

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 21:59

Usuários das redes sociais criticaram estilo de Tiana em 'Detona Ralph 2' Crédito: Divulgação/Disney
Em maio, a Disney divulgou as primeiras imagens da reunião das princesas de seus filmes, que vai ocorrer no filme Detona Ralph 2, que estreia em janeiro de 2019. Entretanto, muitas pessoas criticaram o resultado da princesa Tiana - e a Disney ouviu as críticas.
Tiana, do filme A Princesa e o Sapo (2009), foi a primeira princesa negra da Disney. De acordo com o Wall Street Journal, entretanto, o estúdio foi duramente criticado por ter deixado a pele da personagem mais branca e seus traços menos característicos em cenas de Detona Ralph. Por isso, ela foi reeditada.
Ainda segundo o jornal, além das críticas nas redes sociais, a Disney também conversou com a dubladora da personagem, Anika Noni Rose, e pediu a consultoria da ONG Color of Change para fazer as novas cenas.
Tiana foi modificada em 'Detona Ralph 2' após críticas Crédito: Twitter/@wreckitralph

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