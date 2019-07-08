Lançamento

Disney divulga primeiro trailer do live-action de "Mulan"

Filme chega aos cinemas em 2020

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:27 - Atualizado há 6 anos

Na longa esteira de refilmagens de seus clássicos animados, a Disney apostará, em 2020, em uma versão com atores para "Mulan" (1998). Homônimo, o novo filme ganhou seu primeiro trailer neste domingo (7).

Dirigida por Niki Caro, a trama acompanha uma jovem na China imperial, que é obrigada pelas tradições do país a encontrar um marido. Quando seu pai, de idade já avançada, é convocado para uma guerra, ela se disfarça de homem para lutar em seu lugar.

Diferente de refilmagens como "A Bela e a Fera" (2017) e "Aladdin" (2019), no entanto, esta deve ter maior liberdade artística. Ao contrário da animação, por exemplo, o novo "Mulan" não será um musical.

Canções conhecidas pelo público, como "Reflection" e "I'll Make a Man Out of You" -"Imagem" e "Não Vou Desistir de Nenhum", nas versões brasileiras-, estarão presentes apenas de forma instrumental na trilha sonora.

Outras mudanças incluem a ausência do dragão Mushu, que será substituído por uma fênix na versão live-action.

"Mulan" está previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 26 de março de 2020. A atriz chinesa Yifei Liu é quem protagoniza o filme.

