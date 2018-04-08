Disney divulga data de estreia de 'Toy Story 4'

Toy Story Crédito: Divulgação

Uma das franquias de animações mais queridas da Pixar é Toy Story, cujo primeiro filme estreou em 1995. Desde o último filme, estreado em 2010, os fãs se perguntam se haverá uma continuação, e a resposta é sim: Toy Story 4 ganhou data de estreia.

Na noite da última sexta-feira, 6, a página oficial do filme no Facebook publicou uma foto divulgando a data em que o longa de Woody, Buzz Lightyear e Andy chega aos cinemas: 21 de junho de 2019.