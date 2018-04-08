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Cinema

Disney divulga data de estreia de 'Toy Story 4'

Primeiro filme da série estreou em 1995, com fãs em todo o mundo

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 18:41
Toy Story Crédito: Divulgação
Uma das franquias de animações mais queridas da Pixar é Toy Story, cujo primeiro filme estreou em 1995. Desde o último filme, estreado em 2010, os fãs se perguntam se haverá uma continuação, e a resposta é sim: Toy Story 4 ganhou data de estreia.
Na noite da última sexta-feira, 6, a página oficial do filme no Facebook publicou uma foto divulgando a data em que o longa de Woody, Buzz Lightyear e Andy chega aos cinemas: 21 de junho de 2019.
No Brasil, no entanto, ainda não foi divulgada uma data oficial de lançamento nos cinemas. 

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