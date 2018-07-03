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CINEMA

Diretor de fotografia pode ter revelado o nome do próximo 'Vingadores'

A Marvel está fazendo mistério sobre o filme que vai encerrar o ciclo do seu universo cinematográfico

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 16:46
Último filme dos Vingadores pode ter novo nome Crédito: marvel/Divulgação
"Vingadores: Guerra Infinita" teve sua estreia mundial em abril de 2018 e os fatos mostrados na produção causaram uma mudança profunda no universo cinematográfico da Marvel. O filme terminou de uma maneira que deixou os fãs ansiosos para a sequência, que vai estrear em maio de 2019.
Quando os filmes foram originalmente anunciados, em 2014, seriam chamados de "Vingadores: Guerra Infinita" partes um e dois, mas isso acabou mudando no decorrer da produção e só o primeiro ficou com esse nome. Os fãs esperavam que o nome da sequência fosse revelado no fim do filme, o que não ocorreu.
Agora, o diretor de fotografia Trent Opaloch pode ter revelado sem querer o nome da sequência em seu portfólio online. Fãs descobriram o nome "Avengers: End Game" (Vingadores: Fim de Jogo, em tradução livre) e logo começaram a reverberar a informação nas redes sociais como Reddit e Twitter. O nome sumiu do site de Opaloch horas depois, o que aumentou os rumores que esse é o título real do filme.
Se confirmado, o nome faz alusão a uma fala do personagem Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) em "Guerra Infinita", onde em certo ponto do filme ele fala para Tony Stark (Robert Downey Jr.) que a luta contra o vilão Thanos "se aproximava do final do jogo". O título também confirmaria os rumores de que o ciclo do universo cinematográfico da Marvel, que começou em 2008, irá se encerrar com o filme.

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