Diretor de fotografia pode ter revelado o nome do próximo 'Vingadores'

Último filme dos Vingadores pode ter novo nome Crédito: marvel/Divulgação

"Vingadores: Guerra Infinita" teve sua estreia mundial em abril de 2018 e os fatos mostrados na produção causaram uma mudança profunda no universo cinematográfico da Marvel. O filme terminou de uma maneira que deixou os fãs ansiosos para a sequência, que vai estrear em maio de 2019.

Quando os filmes foram originalmente anunciados, em 2014, seriam chamados de "Vingadores: Guerra Infinita" partes um e dois, mas isso acabou mudando no decorrer da produção e só o primeiro ficou com esse nome. Os fãs esperavam que o nome da sequência fosse revelado no fim do filme, o que não ocorreu.

Agora, o diretor de fotografia Trent Opaloch pode ter revelado sem querer o nome da sequência em seu portfólio online. Fãs descobriram o nome "Avengers: End Game" (Vingadores: Fim de Jogo, em tradução livre) e logo começaram a reverberar a informação nas redes sociais como Reddit e Twitter. O nome sumiu do site de Opaloch horas depois, o que aumentou os rumores que esse é o título real do filme.