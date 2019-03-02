'Ding Dong' do 'Domingão do Faustão' deve sair do ar, diz colunista

Crédito: Divulgação

O "Ding Dong", quadro do "Domingão do Faustão", atração dominical da TV Globo, deve sair do ar no fim deste mês, segundo informações do colunista Leo Dias.

A programação, que reúne artistas da música de várias gerações, foi responsável por alavancar a audiência do programa, mas a produção teme que o formato esteja se desgastando.

De acordo com Leo Dias, Faustão - que é contrário à decisão - quer que o quadro volte depois de um tempo fora do ar.