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Férias forçadas

'Ding Dong' do 'Domingão do Faustão' deve sair do ar, diz colunista

Faustão quer que 'Ding Dong' tire férias forçadas, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 02 de Março de 2019 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2019 às 17:07
Crédito: Divulgação
O "Ding Dong", quadro do "Domingão do Faustão", atração dominical da TV Globo, deve sair do ar no fim deste mês, segundo informações do colunista Leo Dias. 
A programação, que reúne artistas da música de várias gerações, foi responsável por alavancar a audiência do programa, mas a produção teme que o formato esteja se desgastando. 
De acordo com Leo Dias, Faustão - que é contrário à decisão - quer que o quadro volte depois de um tempo fora do ar. 
Procurada pelo colunista, a Globo não se manifestou sobre o assunto. 

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