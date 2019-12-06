Dilsinho, Xande de Pilares e Kevin O Chris agitam o fim de semana no ES

SEXTA-FEIRA
- VITRINE - MELHORES DO ANO
- Horário: 22h. Com DJ Klebin, DJ Japa, DJ WR do Trem Bala, Breno & Bernardo, DJ Pedro Schmid, DJ JV de V. Velha, Nesse Clima, LeqSamba e DJ Marcio Santos. Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Com nome na lista R$10 até 23h e após R$15 até 00h/ sem nome na lista ou após 00h R$25. Informações: (27) 99705-1616
- TOCA O BERRANTE AÊ
- Com Bianca Vedova, Diego Santana e DJ Bunny. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 15 (couvert) ou R$ 55 (consumação). Informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
- BALADA CARIOCA
- Com MC Coringa, Lucas Maurillio, Swing e Simpatia e DJ JV. A partir das 22h, na LuAzul - Enseada Azul, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote), à venda no site onticket.com.br. Informações: (27) 99629-1136 / 98831-0920
- WOODS - BAILE DO PAI
- Horário: 23h. Com DJ Momm e DJ Gazola. Endereço: Av. Dante Michelini, 301. Ingressos: R$ 40. Informações: 27 99889-0278 / 99934-6690 / 99883-1593.
- SEXTANEJA
- Com Thayane Oliver, Taiana França e DJ Jota Viana. A partir das 19h, no Botequim do Celim. Av. Ana Siqueira, 3573, Alecrim, Vila Velha. Couvert: R$ 9,90. Informações: (27) 3369-8900 / (27) 99898-1912.
- BARLAVENTO BEACH BAR & LOUNGE
- A partir das 19h, com os DJs Léo Santos e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória
- FLUENTE - VAI QUE BRILHA
- Horário: 21h. Com as Drag Queens Mathilda e Madson. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$25. Informações: (27) 3311-5216.
- BOLT - POP B
- Horário: 23h. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$15 das 23H às 04H /R$5 a partir das 04H somente para quem estiver com a pulseira do Fluente ou Stone. Informações: (27) 3311-5216.
- STONE - PUNKADÃO
- Horário: 22h. Com DJs Luanny e convidados. Endereço: R. Rômulo Samorini, 33 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: com nome na lista: R$10 para xs 50 primeirxs/ R$15 após xs 50 primeirxs (até 23h) e sem nome na lista e após 23h: r$20. Informações: (27) 3019-8178
- LETS
- Horário: 20h. Com Felipe Ribeiro e Dinho Neto. Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 1287 - Santa Lucia, Vitória. Informações e Reservas: Whatsapp (27) 99935-8468
- BEBS - PALCO SERTANEJO
- Horário: 20h. Com DeeJay Vitin MPC, Rick & Nogueira, e Livia Cristo. Endereço: R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160 - Santa Luíza, Vitória. Informações: (27) 99641-8261
- ROOFTOP DA PRAIA
- A partir das 18h, com DJ Léo Santos, Dj Phill Fernandes e Rodrigo CX e Banda. Rua Joaquim Lírio, 820, cobertura do Shopping The Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. Entrada: Até às 20 horas não paga couvert com nome na lista. Depois das 20 horas, R$ 20 (com nome na lista) e R$ 30 (sem nome na lista). Pagamento somente em dinheiro.
- CLASSIC ROCK NIGHT
- Com banda Fulltime e DJ Belloti. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325
SÁBADO
- BAILE KRIOK
- Horário: 22h. Reabertura do Nook Beach Club com o funkeiro Kevin o Chris. Endereço: R. Inhoa, s/n - Jaburuna, Vila Velha. Ingressos: R$50,00 (Meia Entrada - primeiro lote) R$ 100,00 (Inteira - primeiro lote), à venda no site superticket.com.br.
- MARCO LUQUE EM "TODOS POR UM"
- Espetáculo com sete personagens conhecidos do humorista como Mary Help, Jackson Faive e Mustafári. Às 20h, no Cerimonial Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, na Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 45 (meia/setor verde) e R$ 25 (setor amarelo/meia), à venda no site blueticket.com.br. Informações: (27) 3376-0933 / (27) 99781-6830.
- 1º FESTA DA POLENTA DE GUARAPARI
- Com Felipe Brava, tombo da polenta e apresentação do Grupo de Dança Italiana oficial de Venda Nova do Imigrante. Das 12h às 17h, no Espaço de eventos da Loja Retidão e Justiça. Próximo a nova rodoviária de Guarapari. Ingressos: R$ 50,00 (Comida All Inclusive). Informações: (27) 99972 6541.
- BALADA VITRINE
- Horário: 22h. Com Rony & Ricy, Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos. Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Com nome na lista R$10 até 23h e após R$15 até 00h/ sem nome na lista ou após 00h R$25. Informações: (27) 99705-1616
- NOITE DO CHAPÉU
- Com Mikaely Lahass, João Paulo Araújo e DJ Bunny. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (couvert) ou R$ 55 (consumação). Informações: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302
- BALADA SERTANEJA
- Com Breno e Bernardo, Rickson Maioli e DJ Jota Viana. A partir das 19h, no Botequim do Celim. Av. Ana Siqueira, 3573, Alecrim, Vila Velha. Couvert: R$ 9,90. Informações: (27) 3369-8900 / (27) 99898-1912.
- WOODS - BALADINHA DE VERÃO
- Horário: 23h. Com balada do Maycon, João Fellipe e Rafael e DJ Belucio. Endereço: Av. Dante Michelini, 301. Ingressos: R$ 40. Informações: 27 99889-0278 / 99934-6690 / 99883-1593.
- CLUBE ALVARES CABRAL
- Horário: 21h. Com o grupo de Seresta Sinfonia da Mata. Endereço: Av. Mascaranhas De Moraes - Vitória. Ingressos: R$ 20,00. Informações: 27 9 9774-3554.
- STONE - ESCOLA DO ROCK
- Horário: 22h. Com DJ's Tuzzão, Wendel Mom, Bruno Reis, Rike Sick, P3tr4, Mardones e Lays de Sá. Endereço: R. Rômulo Samorini, 33 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: 50 primeirxs por R$10/ R$15 (até às 23h) e sem nome na lista / APÓS ÀS 23h: R$20. Informações: (27) 3019-8178.
- MATRIX MUSIC HALL
- Horário: 22h. Com Dilsinho, Vitinho e Pedrinho. Endereço: Matrix - Rua Rio Branco, 229, Cariacica ES. Ingressos: R$ 50 (meia entrada). Informações: (27) 3336-4776
- FLUENTE - EU AMO JP
- Horário: 15h. Pocket show com Gabriela Brown e Malu Barbosa. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 1kg de alimento, materiais de higiene ou R$5. Informações: (27) 3311-5216.
- BOLT - BAILE DO FIBONACCI
- Horário: 23h. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$20 das 23H às 04H /R$5 a partir das 04H somente para quem estiver com a pulseira do Fluente ou Stone. Informações: (27) 3311-5216
- CLUBE ARCI - FORROZÃO NOTA 10
- Horário: 22h. Com Os Colibris de Ouro, Gerson Lano e Sabor de Mel. Endereço: Praça Assis Chateaubriant, Ibes - Vila Velha.Ingressos: até as 23:00h mulheres apenas R$10 reais e homens R$15. Informações: (27) 3229-2352
- BARLAVENTO BEACH BAR & LOUNGE
- A partir das 16h, com DJs Jeff Ueda, J Fernando e Josh Simon. Couvert: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- ROOFTOP DA PRAIA
- A partir das 15h, com Final Fun Fest (Final Libertadores), Dj Penélope, Duets e Sheep e Parafina. Rua Joaquim Lírio, 820, cobertura do Shopping The Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 100 (Open cerveja - caipivodka/ até as 17 horas); Depois das 19h, R$ 20 (com nome na lista) e R$ 30 (sem nome na lista). Pagamento somente em dinheiro.
- SEXTINHA DE VERÃO
- Com Felipe Brava, DJs Paulinho, Monia Lombardi e Luuh. A partir das 22h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30.
- ANIVERSÁRIO DE 11 ANOS DO CORRERIA
- Com Tahoma, Redtube, TNT, BR07, Merac, Renegades of Funk, Beck Power e Wave Goth 80'. A partir das 20. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (os 50 primeiros); R$ 15 (até 22h), e R$ 20 (até 0h). Informações: (27) 98116-3325
DOMINGO
- VITRINE - UM DOMINGO LINDO
- Horário: 18h. Com o grupo Freelance, Garotos da Praia e Dj Luuh. Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: com nome na lista é R$10 até 20h/ R$20 sem nomes na lista. Informações: (27) 99705-1616
- FLUENTE - ARRASTA-PÉ DA ILHA
- Horário: 18h. Com a cantora Thais Nogueira convidando Bárbara Greco e Amanda Requião. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.
- XANDE DE PILARES + CONVIDADOS
- Com Xande de Pilares, Leq Samba, Samba Júnior, D'Bem Com a Vida e DJ Nenenzão. A partir das 16h, no Botequim do Celim. Av. Ana Siqueira, 3573, Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (pista individual) e R$ 90 (pista casadinha), à venda no site onticket.com.br. Informações: (27) 3369-8900 / (27) 99898-1912.
- BARLAVENTO BEACH BAR & LOUNGE
- A partir das 16h, com DJs Monia Lombardi e Josh Simon. Horário: 16h. Couvert: R$ 15. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- ROOFTOP DA PRAIA
- A partir das 17h, com Pedro e Lucas, Samba Rei e Dj Leandro Netto. Rua Joaquim Lírio, 820, cobertura do Shopping The Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (com nome na lista) e R$ 30 (sem nome na lista). Pagamento somente em dinheiro.