Dilsinho estreia nova turnê "Terra do Nunca" em Guarapari

Um dos cantores mais queridos da nova geração do samba pop romântico no Brasil, Dilsinho chega ao Espírito Santo com sua nova turnê, “Terra do Nunca”. O show que será realizado no dia 20 de janeiro, em Guarapari, é inspirado no seu primeiro DVD que será lançado no final deste mês, conforme adianta Dilsinho em entrevista.

O novo DVD foi gravado em setembro, no Rio de Janeiro, e teve ingressos esgotados. Grandes nomes da música participaram da gravação. Astros como Luan Santana, com quem Dilsinho gravou a faixa “Futuro e Presente”, Ferrugem e Mumuzinho, que participaram da canção “Puxadinho”, além de Bruno Cardoso, do Sorriso maroto, Léo Santanna e Dennis DJ.

O fenômeno se apresenta na mesma noite da musa baiana Ivete Sangalo, Tomate e Axé 90 Graus, projeto de Tatau (Araketu) e Reinaldo (Terra Samba). Dilsinho e Ivete são velhos conhecidos: eles gravaram juntos a música “Ioiô”, cujo clipe já tem mais de 19 milhões de visualizações no YouTube – o furacão baiano também esteve no já citado DVD, em uma dobradinha que pode pintar no palco da Arena Premium segundo Dilsinho.

A prévia do novo projeto já está disponível nas plataformas digitais em forma do EP que leva o mesmo nome da turnê: “Terra do Nunca”. São cinco canções do DVD para quem quiser fazer um aquecimento para o show.





O que os fãs podem esperar do novo show?

Estou muito feliz de levar as músicas novas e todo o clima da gravação do DVD. As músicas foram lançadas há pouquíssimo tempo e já estão tocando muito. Vai ser uma noite inesquecível!

Você se apresenta na mesma noite da Ivete. Vão cantar juntos “Ioiô”?

Existe possibilidade. Quando a gente se encontra é sempre muito especial, fico orgulhoso de ter divido uma música com ela, foi uma oportunidade muito grande. Ela é uma das maiores profissionais que conheci na vida, com um coração enorme. Sempre que nos encontramos na estrada queremos cantar juntos. Se a logística e o horário colaborarem, vamos cantar.

Você estourou como compositor e depois tornou-se cantor. Por que decidiu sair dos bastidores?

Eu sempre tive vontade de cantar, viajar com banda, mas nunca achei que seria um cantor solo. Na época em que tocava nos bares do Rio de Janeiro acabei me descobrindo como compositor. Mas não tinha pretensão de escrever e ver outros artistas gravando. Eu tinha vontade de ser cantor e depois me descobri compositor. Depois que as pessoas foram gravando minhas músicas as coisas foram acontecendo.

Em 2018 você gravou seu primeiro DVD, um sonho antigo. Qual balanço você faz de 2018?

Foi um ano em que acho que amadureci bastante. Acho que o samba e pagode em geral voltaram a figurar entre as grandes músicas do país e fico feliz por fazer parte dessa galera que tem feito muito em prol do gênero. Foi o ano de mostrar que tem coisa nova rolando.

Você faz muitas parcerias, ainda sonha em cantar com alguém?

O DVD teve várias participações bacanas, muita gente boa que somou a esse projeto. Eu tenho vários sonhos... Já realizei o de gravar um DVD, reunir grandes artistas e andar com esse projeto no Brasil. Então ainda não pensei em (artistas) com quem poderia fazer uma nova parceria. Mas sou fã de muita gente no Brasil. Tenho vontade de fazer música com Fabio Jr., é um sonho pessoal. Também tem a galera do Jota Quest, que admiro bastante.

O DVD vai ser lançado quando?

Acabamos de lançar o último videoclipe do EP. O DVD completo sai no dia 31 de janeiro.

SERVIÇO

Guarafest 2019

Com Dilsinho, Ivete Sangalo, Tomate, Axé 90 Graus, DJ Jean du PCB, Evandro & Raniery e convidados

Quando: 20 de janeiro, a partir das 16h.

Onde: Arena Premium. Muquiçaba, Guarapari.