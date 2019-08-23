Roteiro do solteirão

Dia dos Solteiros: festas, promoções e jogos adultos na Grande Vitória

O dia 15 de agosto, quando é celebrado o Dia dos Solteiros, está cheio de segundas intenções para quem vai passar a data na Grande Vitória. Confira as opções

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 23:03

Para muitos, esta quinta-feira (15) será o "dia de maldade". A galera que cultiva aquele 1% - como diz a música de Wesley Safadão - tem muito o que comemorar neste Dia dos Solteiros. É que a Grande Vitória está recheada de festas e promoções para quem está curtindo a vida sem compromisso e quer, quem sabe, uma boa oportunidade para encontrar um par. Até por isso, casas de show, shopping e e-commerce lançaram brincadeiras e promoções superespeciais que podem dar aquele empurrãozinho na hora da paquera.

Nariani Gottardo Lopes e Junnia Machado vão curtir o Dia dos Solteiros 2019 ao som de show sertanejo e com direito a drinques especiais em casa do Triângulo, na Praia do Canto, bairro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

As jovens Nariani Gottardo Lopes e Junnia Machado já escolheram como querem curtir o Dia dos Solteiros: vão pelos embalos do sertanejo mesmo, em casa noturna do Triângulo, na Praia do Canto. Nariani está solteira há três anos, mas vai usar a data só como uma desculpa, já que está sempre batendo ponto em algum lugar para curtir com as amigas.

"Não pretendo arranjar namorado agora, tenho me curtido nesta fase de solteira. Então, para a festa dos solteiros, a expectativa é boa música, diversão e, até mesmo, uma boa paquera, né?", brinca.

Na Wanted Pub, na Praia do Canto, em Vitória, a onda será justamente a da sofrência, mas com direito ao jogo do "Match Sertanejo". A gente explica: na entrada, homens e mulheres receberão frases de músicas clássicas do gênero. Durante a noite, cada um terá a oportunidade de se encontrar com alguém do sexo oposto por meio dos papéis: as frases em cada um deles está cortada, então precisa de um par para fazer sentido.

No Shopping Boulevard, em Vila Velha, a brincadeira foi levada mais a sério. É que, nesta quinta (15) e sexta (16), alguns crushes terão direito a drinques de graça em um estande especial do mall, montado especialmente para a data. Desde o dia 12 deste mês, quem tem perfil ativo no aplicativo de namoro Happn e deu "match" com alguém neste período, foi convidado a ir ao shopping, retirar um voucher que é justamente o que dá direito a bebida, brindes e umas horas de relax no point arquitetado para os encontros.

ESQUENTA

Para o esquenta do Dia dos Solteiros e dos embalos que a data pode proporcionar (vai que, né?), a Wine Eventos preparou promoção em um combo, vendido via e-commerce, chamado "Kit Para Solteiros" - com uma vodka Spirit The One, 1 gim Avec Folie Orange, 5 garrafas de De Vergy Ice Blac e 5 garrafas de De Vergy Ice Rose. O pacote será vendido pelo site, apenas nesta quinta (15), de R$ 700 por R$ 554,49, totalizando um desconto de 21% para quem efetuar a compra no período.

Com tudo pronto, agora é hora de escolher a balada para curtir. Além das citadas no texto, abaixo você confere outras programações específicas para comemorar a data.

Karaokê Liverpub

Atrações: programação de rock n' roll com DJ John, pop e rock, com chopes, drinques e petiscos com promoções especiais

Local: Liverpub Vitória (R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória)

Ingressos: R$ 5 (até 21h); R$ 15h (após 21h) - Vendas na bilheteria do local

Forró do Correria Trio Ventura (RJ)

Atrações: show com Trio Ventura (RJ) e DJ Biju, promoção de doses duplas de catuaba e caipirinha até 23h e promoção de cervejas e petiscos

Local: Correria Music Bar (Av. Estudante José Julio de Souza, Itaparica, Vila Velha)

Ingressos: R$ 10 (valor único) - Vendas na bilheteria do local

Close de Quinta @Fluente

Atrações: pop, funk, pop brasileiro e bagaceiras com Madu Euge, Phillipa, Mathilda, Thainan e Nytiza. Entrada gratuita para os 100 primeiros e para drag queens, promoção de Eisenbahn das 21h às 23h por R$ 6, rodada dupla de Xixa das 23h à 00h, rodada dupla de vodka com energético das 00h à 1h e rodada dupla de Montijó da 1h às 2h

Local: Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória)

Ingressos: R$ 15 (valor único) - Vendas na bilheteria do local

Boteco Degusta

Atrações: Banda Casaca

Local: Estacionamento Externo do Shopping Vilha Velha (Av. Luciano das Neves, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Ingressos: entrada franca

TBT - The Best Thursday: Noite dos Solteiros

Atrações: Willer Primavera, João Fellipe e Rafael e DJ Alec Bachetti. A casa também promoverá a brincadeira "Match Sertanejo", em que homens e mulheres recebem cartões com trechos de músicas sertanejas na entrada do evento e o cartão masculino completa o feminino. Até 23h, os clientes terão também 30% de desconto no cardápio de petiscos e a Eisenbahn long neck sairá por R$ 5,99

Local: Wanted Pub (R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)

Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (das 23h à 00h); R$ 30 (após 00h) - Vendas na bilheteria do local

Noite do Microfone Aberto Cleopatra Gaystro Bar

Atrações: a casa abre o microfone para quem quer cantar, com possibilidade até de combinar um acompanhamento ao violão, que também pode ser levado pelo cliente até o gastrobar

Local: Cleopatra Gaystro Bar (Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória)

Ingressos: entrada franca

Gustus Sport Bar

Atrações: pelas redes sociais, clientes podem enviar mensagens anônimas - ou não - a outros clientes. As mensagens serão entregues pela casa. No bar, haverá rodada de batidinhas grátis a noite inteira, que também terá choope da Brahma por R$ 4,95

Local: Gustus Sport Bar (Rua Castelo Branco, Centro de Vila Velha)

Ingressos: entrada franca

Caranguejo do Assis

Atrações: o restaurante fará as seguintes promoções: kit de caranguejo, com cinco unidades, sairá por R$ 19,90, as batidinhas ficarão por R$ 3,50 e o camarão maluquinho será servido por R$ 19,90. Para quem quiser a comida japonesa, com sashimi incluso, o quilo do buffet será R$ 75

Local: Caranguejo do Assis - Bar e restaurante (Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha) e Quiosque Caranguejo do Assis (Av. Dante Michelini, K6, Praia de Camburi, Vitória)

Ingressos: entrada franca

Autêntico Botequim

Atrações: os solteiros que forem à casa e pedirem o hambúrguer duplo cheddar ganham um chope da Brahma. Se o cliente não quiser beber, o prato terá desconto e vai sair por R$ 15. O local também terá música ao vivo com Gardênia e Vinícius Piê, com tributo a Dorival Caymmi

Local: Autêntico Botequim (R. Amélia da Cunha Orlenas, 342, Bento Ferreira, Vitória)

Ingressos: entrada franca

