Dia do Sexo: motéis da Grande Vitória dão brindes e descontos

Além de abatimentos, os parquinhos adultos também estão aumentando o período sem custo adicional e dando brindes para atrair os apaixonados nesta sexta (6), Dia do Sexo

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 11:21

Crédito: Montagem Gazeta Online

Não tinha data mais sugestiva para se comemorar o Dia do Sexo (6/9, entendeu?). Mas o fato é que esta sexta-feira, 6 de setembro, será definitivamente o dia de mais maldade do ano inteiro, mas no melhor sentido da palavra. Para celebrar a festividade, os motéis da Grande Vitória prepararam promoções especiais, que vão desde taça de vinho de cortesia, aumento no período pelo mesmo preço e até 20% de desconto no pagamento de qualquer suíte (veja lista no fim da matéria).

E opções delas é o que não falta para os capixabas que vão se aventurar na data. De acordo com a publicitária Hellen Dal Col, que é sócia de um motel e gerencia o marketing de outros tantos estabelecimentos da mesma natureza, de uns anos para cá, o Dia do Sexo passou a ser um evento mais promissor para o empresariado do prazer. "Os motéis estão explorando mais o apelo que tem o Dia do Sexo e fazendo ações que vão, sim, aumentar o fluxo. Por enquanto, é o Dia dos Namorados que é imbatível", conta ela.

Assim, os empresários apostam em promoções e brindes para os clientes nesta sexta-feira. Um exemplo é o Baby Motel, na Serra, que dará duas horas a mais por suíte para os casais - famoso caso alugue seis horas e pague quatro - especialmente nesta sexta-feira (6). O Harus Motel, na mesma cidade, dará um kit de produtos eróticos para os 10 primeiros casais do dia e um copo exclusivo para os 20 seguintes.

Já no Caribe Motel, em Cariacica, a grande pedida é uma taça de vinho, que é oferecida como cortesia para o casal em qualquer suíte e modalidade de horas. No Yes Motel, em Vila Velha, o descontão é de 20% que será concedido via voucher, que já pode ser baixado no site do estabelecimento.

SUÍTES TEMÁTICAS DE MOTÉIS BOMBAM ENTRE OS JOVENS CAPIXABAS

Se têm aquelas suítes completamente espelhadas, com camas redondas que até giram e banheiros que são verdadeiros quartos de banho com sauna, piscina aquecida, teto retrátil e hidro, também não faltam quartos com temas específicos, também. Não entendeu? A gente explica: tem gente que gosta muito de motos ou jet ski. Em Vila Velha, o Tipiti Motel tem suítes que têm além do aparelho aquático até potente Harley-Davidson.

"Essas suítes geralmente conquistam um público mais jovem, que já vem com outras inspirações. Mas elas fazem sucesso, também. No Baby, das 50 suítes, 20 são temáticas. E no Harus, por exemplo, todos os quartos têm algum tema", pontua Hellen.

O próprio filme "50 Tons de Cinza" influenciou muito a cabeça das meninas, sobretudo, mais jovens e fez criar, também no Harus, uma suíte toda inspirada na trama. O quarto tem apetrechos do BDSM e o décor é todo feito à base de estofados mais luxuosos vermelhos que cria uma atmosfera intimista.

SERVIÇO

Baby Motel

Endereço: Rodovia Vitória, Rua Jacaraípe, 3, Jardim Limoeiro, Serra

Telefone: (27) 3228-0922

Promoção: durante toda a sexta-feira (6) os períodos de 4h serão estendidos a 6h pelo mesmo valor. Além disso, o casal terá uma refeição grátis.

Status Motel

Endereço: Rodovia Vitória, quilômetro 2, s/n, Jardim Limoeiro, Serra

Telefone: (27) 4009-6969

Promoção: 15% de desconto para quem seguir o estabelecimento no Instagram e apresentar o card que é enviado via mensagem (não vale para suítes Standard e Cerimonial).

Harus Motel

Endereço: Avenida Guarapari, 1000, Valparaíso, Serra

Telefone: (27) 3338-7005

Promoção: a partir da primeira hora desta sexta (6), os 10 primeiros casais que forem ao local ganham um kit de produtos eróticos e, em seguida, os 20 seguintes ganham um copo exclusivo Harus.

Yes Motel

Endereço: Rodovia Darly Santos, 4650, Araçás, Vila Velha

Telefone: (27) 3339-0505

Promoção: um voucher de 20% de desconto pode ser baixado no site do estabelecimento.

Caribe Motel

Endereço: BR 101, quilômetro 292, Contorno, Cariacica

Telefone: (27) 3336-1953

Promoção: o local dá cortesia de taça de vinho para qualquer suíte mediante solicitação.

Motel Ibiza

Endereço: Rua Wilson Freitas, 137, Centro de Vitória

Telefone: (27) 3223-8800

Promoção: os valores para os períodos a partir de 4h não serão alterados, mas para o período de 2h o preço é único e fica por R$ 39.

Recanto Motel

Endereço: Rodovia Vitória, quilômetro 4, Jacaraípe, Camará, Serra

Telefone: (27) 3318-4000

Promoção: o almoço da sexta (6) será grátis com cardápio especial para os períodos que estiverem ativos entre 11h e 15h. A promoção só vale para suítes temáticas com hidromassagem.

Tipiti Motel

Endereço: Avenida Carlon Lindenberg, s/n, Rosemary, Vila Velha

Telefone: (27) 3359-3999

Promoção: o período mínimo será estendido sem custo adicional e o valor de partida das suítes vai baixar para R$ 70 por 6h.

