Dez curiosidades de 'Pantera Negra'

Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney

Recorde de bilheteria

'Pantera Negra' começou a quebrar recordes antes mesmo de estrear. Segundo o site de vendas Fandango, o filme da Marvel bateu o recorde que era de Batman vs Superman e se tornou o filme de super-herói a ter o maior número de ingressos vendidos na pré-venda da história. Detalhe: já havia ultrapassado Capitão América: Guerra Civil na pré-venda.

Ele é rei

TChalla, o homem atrás da máscara do Pantera Negra, é um nobre, mais precisamente o rei de seu país, Wakanda.

O primeiro negro com super-poderes

Stan Lee apresentou Pantera Negra ao mundo em 1966. Apesar de não ser o primeiro herói negro dos quadrinhos, Pantera detém o título de ser o primeiro com super-poderes. Tudo acontece a partir da ingestão de uma erva.

Blindado

O principal recurso natural de Wakanda é o vibranium, o metal mais forte do mundo, com o qual é construída a armadura do Pantera Negra. Ou seja, ele pode enfrentar tiroteios sem maiores problemas.

Semelhança com o Batman

Tanto TChalla como Bruce Wayne nasceram no meio do luxo e da riqueza, ambos são assombrados pela morte dos seus pais e os dois defendem a sua terra Natal acima de tudo (Gotham e Wakanda).

Baiana no set

O filme tem uma baiana no elenco: Nabiyah Be, de 26 anos, que interpreta a vilã Nightshade. Nascida em Salvador, atriz é filha do músico jamaicano Jimmy Cliff com a psicóloga Sonia Gomes. Também é cantora e deverá lançar seu álbum de estreia em meados de 2018.

Trilha sonora parruda

O disco "Black Panther: The album", lançado no dia 9 de fevereiro, entrou na parada "Billlboard" simplesmente na... primeira colocação. O álbum tem a produção de Kendrick Lamar.

Versão feminina

Em entrevista, a atriz Letitia Wright  que interpreta Shuri, a irmã de TChalla  revelou que o diretor Ryan Coogler considerou fazer uma versão feminina de Pantera Negra, desenvolvendo mais sua personagem.

A mãe de T'Challa

A atriz Angela Basset, que já foi Tina Turner na cinebiografia da cantora, agora é Ramonda, mãe de T'Challa e rainha de Wakanda. Para enfrentar o papel, Bassett resolveu definir mais seus músculos e enfrentou dieta e rotina de alta intensidade com o personal 'pop' Corey Colliett.

Só dá ele