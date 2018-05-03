Demônios da Garoa, Péricles e Fundo de Quintal agitam o Botecão 2018

A maratona de petiscos começa nesta sexta-feira (4), mas o encerramento já está garantido e de volta ao local preferido dos botequeiros de plantão. O Botecão 2018 será nos dias 8 e 9 de junho, na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, e terá grandes nomes do samba como atrações: Jorge Aragão, Demônios da Garoa, Fundo de Quintal e Péricles.
"Este ano estamos voltando para 'casa', no Álvares Cabral. Vamos fazer um evento com 100% de samba a pedido dos nossos botequeiros", contou Raimundo Nonato, organizador do Roda de Boteco, durante o lançamento do Roda de Boteco 2018, realizado no Centro de Eventos e Treinamentos (CET) da Rede Gazeta, na tarde desta quarta-feira (2).
Jorge Aragão e Demônios da Garoa se apresentam na sexta-feira, dia 8 de junho. Fundo de Quintal e Péricles cantam no dia seguinte, com abertura das bandas Sambasim e Samba Retrô
Os ingressos já estão à venda
. Alguns bares participantes começarão a vender as entradas para a premiação do festival na sexta-feira (4).
O primeiro lote sai a R$ 90 (inteira) por dia de festa e com uma leva de ingressos solidários. Os botequeiros que levarem um quilo de alimento não perecível pagam meia entrada, ou seja R$ 45 por dia. No fim das contas, você poderá curtir dois dias de festa com o valor de um ingresso.
EVENTOS DENTRO DO BOTECÃO
Para comemorar e enaltecer não só a culinária capixaba de boteco, o Botecão ainda terá uma novidade neste ano, um mini-tombo da polenta feito pelos organizadores da Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante.
"A ideia é valorizar o que nós temos. Todo ano vamos levar um evento para incrementar o Botecão. Ano que vem, estamos pensando em fazer uma mostra do Santa Jazz - o Festival de Jazz realizado em Santa Teresa", antecipa Raimundo.
PRÊMIOS PARA OS BOTEQUEIROS
Mas as novidades não param nos incrementos das atrações do evento. "Esse ano resolvemos premiar os maiores botequeiros. Fizemos uma pesquisa e percebemos que uma boa parte dos participantes vão em mais de 10 bares. Agora, arrumamos um jeito de premiá-los".
Assim, os botequeiros ganharão, além da ficha onde avaliam os pratos e atendimento oferecidos pelos bares do festival, uma cartela colecionável. A cada bar visitado, o botequeiro ganha um selo com o escudo do estabelecimento que deverá ser colado na cartela. Dependendo do número de imagens reunidas, o botequeiro garante prêmios que podem ser trocados nos dias do Botecão.
Com quatro selos, o cliente pode trocar por um copo do evento. Oito selos dão direito a dois copos; quinze selos garantem a troca por um avental exclusivo; 20 selos garantem um livro com receitas vencedoras nesses 14 anos de Roda de Boteco; com 25 selos, o cliente pode escolher dois prêmios citados acima. Se o botequeiro completar o álbum com selos de todos os bares, ele ganha todos os brindes (copos, avental e livro).
Vale lembrar que no dia 9 de junho é quando serão anunciados os vencedores do Roda de Boteco 2018 nas categorias Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Atendimento.
Serviço:
Botecão 2018
Quando: dias 8 e 9 de junho
Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Abertura dos Portões: 17h (sexta-feira) e 14h (sábado)
Atrações: Jorge Aragão e Demônios da Garoa, na sexta-feira; Fundo de Quintal, Péricles, Sambasim e Samba Retrô, no sábado
Ingressos: R$ 45 (meia/1º lote); R$ 45 mais 1 kg de alimento (ingresso solidário) R$ 40 (sócios do Álvares Cabral/1º lote); R$ 36 (assinantes de A Gazeta/1º lote); à venda no site e alguns bares participantes.
Informações: (27) 3327-2200