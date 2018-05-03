Demônios da Garoa, Péricles e Fundo de Quintal agitam o Botecão 2018

Péricles se apresenta no dia 9 de junho Crédito: Divulgação/Eric Oelke

A maratona de petiscos começa nesta sexta-feira (4), mas o encerramento já está garantido e de volta ao local preferido dos botequeiros de plantão. O Botecão 2018 será nos dias 8 e 9 de junho, na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, e terá grandes nomes do samba como atrações: Jorge Aragão, Demônios da Garoa, Fundo de Quintal e Péricles.

"Este ano estamos voltando para 'casa', no Álvares Cabral. Vamos fazer um evento com 100% de samba a pedido dos nossos botequeiros", contou Raimundo Nonato, organizador do Roda de Boteco, durante o lançamento do Roda de Boteco 2018, realizado no Centro de Eventos e Treinamentos (CET) da Rede Gazeta, na tarde desta quarta-feira (2).

Jorge Aragão e Demônios da Garoa se apresentam na sexta-feira, dia 8 de junho. Fundo de Quintal e Péricles cantam no dia seguinte, com abertura das bandas Sambasim e Samba Retrô

Os ingressos já estão à venda

. Alguns bares participantes começarão a vender as entradas para a premiação do festival na sexta-feira (4).

O primeiro lote sai a R$ 90 (inteira) por dia de festa e com uma leva de ingressos solidários. Os botequeiros que levarem um quilo de alimento não perecível pagam meia entrada, ou seja R$ 45 por dia. No fim das contas, você poderá curtir dois dias de festa com o valor de um ingresso.

Lançamento do Roda de Boteco 2018, no CET da Rede Gazeta Crédito: Erik Oakes

EVENTOS DENTRO DO BOTECÃO

Para comemorar e enaltecer não só a culinária capixaba de boteco, o Botecão ainda terá uma novidade neste ano, um mini-tombo da polenta feito pelos organizadores da Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante.

"A ideia é valorizar o que nós temos. Todo ano vamos levar um evento para incrementar o Botecão. Ano que vem, estamos pensando em fazer uma mostra do Santa Jazz - o Festival de Jazz realizado em Santa Teresa", antecipa Raimundo.

PRÊMIOS PARA OS BOTEQUEIROS

Raimundo Nonato, organizador do Roda de Boteco 2018 Crédito: Erik Oakes

Mas as novidades não param nos incrementos das atrações do evento. "Esse ano resolvemos premiar os maiores botequeiros. Fizemos uma pesquisa e percebemos que uma boa parte dos participantes vão em mais de 10 bares. Agora, arrumamos um jeito de premiá-los".

Assim, os botequeiros ganharão, além da ficha onde avaliam os pratos e atendimento oferecidos pelos bares do festival, uma cartela colecionável. A cada bar visitado, o botequeiro ganha um selo com o escudo do estabelecimento que deverá ser colado na cartela. Dependendo do número de imagens reunidas, o botequeiro garante prêmios que podem ser trocados nos dias do Botecão.

Com quatro selos, o cliente pode trocar por um copo do evento. Oito selos dão direito a dois copos; quinze selos garantem a troca por um avental exclusivo; 20 selos garantem um livro com receitas vencedoras nesses 14 anos de Roda de Boteco; com 25 selos, o cliente pode escolher dois prêmios citados acima. Se o botequeiro completar o álbum com selos de todos os bares, ele ganha todos os brindes (copos, avental e livro).

Vale lembrar que no dia 9 de junho é quando serão anunciados os vencedores do Roda de Boteco 2018 nas categorias Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Atendimento.

Serviço:

Botecão 2018

Quando: dias 8 e 9 de junho

Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Abertura dos Portões: 17h (sexta-feira) e 14h (sábado)

Atrações: Jorge Aragão e Demônios da Garoa, na sexta-feira; Fundo de Quintal, Péricles, Sambasim e Samba Retrô, no sábado

Ingressos: R$ 45 (meia/1º lote); R$ 45 mais 1 kg de alimento (ingresso solidário) R$ 40 (sócios do Álvares Cabral/1º lote); R$ 36 (assinantes de A Gazeta/1º lote); à venda R$ 45 (meia/1º lote); R$ 45 mais 1 kg de alimento (ingresso solidário) R$ 40 (sócios do Álvares Cabral/1º lote); R$ 36 (assinantes de A Gazeta/1º lote); à venda no site e alguns bares participantes.

Informações: (27) 3327-2200