Delicadeza e musicalidade na voz de Mariana Nolasco

Após lançar primeiro disco, a cantora e compositora paulista se prepara para 1ª turnê

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 22:54 - Atualizado há 6 anos

Cantora Mariana Nolasco se prepara para turnê "Planeta Borboleta" Crédito: Beatriz Pérson

“Nada melhor do que fazer o que a gente ama”, garante Mariana Nolasco. Autodidata de voz suave e tom intimista, a cantora de 21 anos nascida em Campinas, São Paulo, se prepara para a primeira turnê, após o lançamento de seu primeiro álbum homônimo, composto por 10 faixas autorais. A série de shows se chamará “Planeta Borboleta”, nome também de uma de suas músicas. “Vamos unir o lançamento do clipe dessa música, no final de agosto, com o começo da turnê, em setembro”, revela.

Mariana canta desde criança e, por volta dos 13 anos, começou a divulgar suas músicas pelo YouTube. “Meu irmão mais velho também adora música e, há muitos anos, me ensinou alguns acordes no violão. Sempre gostei de cantar e fui aprendendo a tocar algumas músicas que gosto”, conta. “Comecei a fazer vídeos para mim, mas tinha vergonha de mostrar para as pessoas. Até que algumas amigas ouviram e me convenceram a publicá-los. Comecei sem a menor pretensão, não imaginei que a coisa cresceria dessa forma”, completa.

Depois de alguns anos e milhares de visualizações, a paulista começou a compor as próprias canções. O vídeo de sua primeira música autoral é de 2017 e, atualmente, tem mais de 10 milhões de visualizações no canal. “Achei que estava na hora. Meu primeiro lançamento foi a música ‘Poemas que Colori’. Lancei a música e, pouco tempo depois, o clipe. Fiquei impressionada com o número de acessos”, lembra.

Antes, Mariana pensava em fazer faculdade de Direito ou Psicologia. Com a música tão presente em sua vida, agora tem outro foco. “Meu tempo é gasto com a música. É muito bom poder fazer o que se gosta! Talvez eu faça algum curso artístico, eventualmente. Algo que me ajude a expandir a criatividade, que agregue conhecimento e amplifique minha inspiração. No começo, minha família tinha um pouco de receio sobre a internet, mas agora todos me apoiam muito e minha mãe até trabalha comigo”, diz.

PARCERIAS

Uma das inspirações do trabalho de releitura musical é a banda norte-americana Boyce Avenue. Em 2018, Mariana gravou dois vídeos com a banda, fazendo releituras de músicas pop e aumentando o trânsito em seu próprio canal.

“Recebi o convite por e-mail no final de 2017. Eles sempre foram referência para mim e mal pude acreditar. Parecia um sonho! Foi incrível e me ajudou a alcançar públicos diferentes do que via meus vídeos na época”, ressalta ela, que hoje tem mais de 4 milhões de seguidores no YouTube – além de 4 milhões também no Instagram. A paulista também realizou parcerias no Brasil com a banda Jota Quest e o duo Anavitória.

INDEPENDENTE

Eclética e fã de um som mais orgânico e acústico, Mariana lançou seu primiro disco de maneira independente. Músicas para download antecipado, CD, pôster autografado, nome no encarte e ingressos para apresentação curta exclusiva: esses foram alguns dos incentivos usados por ela nessa nova etapa da carreira. A cantora recorreu a uma plataforma de financiamento coletivo, alcançando a meta desejada em cerca de quatro meses.

“Eu e minha equipe preparamos o projeto para arrecadação do dinheiro. Eu sabia que as pessoas me ouviam na internet, mas queria saber se estariam dispostas a me ajudar, comprar o CD, ir ao show”, destaca Mariana. “Nós fizemos tudo por conta própria. Eu não tinha noção do valor para lançar um álbum, fiquei surpresa. Quem estava disposto e pôde me ajudar, participou. Tivemos um trabalho enorme de divulgação, mas deu certo e foi muito bonito!”, alegra-se.

A paulista fez uma mini turnê no passado, tocando majoritariamente releituras de canções que gosta e pelas quais ficou conhecida no YouTube. “Esse momento de turnê com tantas músicas autorais será muito novo para mim. Além das músicas do CD, o público terá algumas surpresas, vai ter coisa nova no repertório. Admito que é ainda um tanto engraçado perceber as pessoas cantando músicas que eu escrevi. É diferente e incrível! Fico muito contente!”, empolga-se. “Infelizmente ainda não vamos passar por Vitória, mas já estamos planejando, quero muito conhecer.

