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SUCESSO

Deborah Colker ganha Prix Benois de la Danse, 'Oscar' da dança mundial

Brasileira ganhou prêmio de melhor coreógrafa por 'Cão Sem Plumas', que já passou por Vitória. Premiação ocorreu em Moscou

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 17:09
Deborah Colker ganhou nesta terça-feira, 5, o Prix Benois de la Danse de melhor coreógrafa por Cão Sem Plumas. A premiação - considerada o Oscar da dança - ocorreu no Teatro Bolshoi, em Moscou. Em 26 anos de existência do prêmio, é a primeira vez que um coreógrafo brasileiro é laureado. Antes de Deborah Colker, apenas dois brasileiros haviam vencido o Benois: Marcelo Gomes (em 2008) e Thiago Bordin (em 2010), ambos na categoria bailarino. Em 2017, quando completou 80 anos, Marcia Haydée recebeu um Benois especial por sua trajetória artística.
Nesta edição, Deborah era a única mulher concorrendo na categoria, que tinha, entre sete indicados, outros grandes nomes da dança, como o alemão Marco Goecke, o norte-americano John Neumeier e o francês Laurent Hilaire em parceria com Mikhail Baryshnikov. "Não ganhei nenhum prêmio no Brasil com Cão Sem Plumas, mas ganhei o Benois. De sete jurados, recebi cinco votos. Quando subi ao palco para pegar o prêmio, falei: 'Esse é o primeiro gol do Brasil na Rússia'. Todo mundo riu", disse Deborah, em conversa por telefone com a reportagem.
A coreógrafa está no país desde domingo, 3, e voltará para o Brasil na quinta-feira, 7. "Nunca tinha vindo para a Rússia. As melhores companhias, os melhores bailarinos do mundo estão aqui nesse prêmio hoje. É inacreditável", afirmou Deborah. "Já levei tanta paulada, sabe Mas isso não importa. A companhia tem 25 anos. Quanto trabalho, quantas lutas a gente já teve. Agora receber esse prêmio no Bolshoi, no palco da dança do mundo É um reconhecimento enorme."
O espetáculo "Cão Sem Plumas", que veio a Vitória neste ano, também havia rendido outras indicações inéditas para o Brasil: Jorge Dü Peixe e Berna Ceppas concorriam ao Benois na categoria compositores e Gringo Cardia, na de cenógrafos.
"Cão Sem Plumas" veio ao Espírito Santo em março Crédito: Cia de Dança Deborah Colker/Divulgação
MAIS BRASILEIROS
A coreografia, que a Cia. de Dança Deborah Colker estreou em 2017, é inspirada no poema de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), uma homenagem ao rio Capibaribe, que corre por Pernambuco.
O trabalho segue em turnê por cidades brasileiras. Nesta quarta, 6, e quinta-feira, 7, será apresentado no Teatro Colinas, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Em outubro, Cão Sem Plumas fará três performances nos Estados Unidos.
O Benois deste ano teve mais dois brasileiros indicados nas categorias bailarina e bailarino: Amanda Gomes, primeira-bailarina do Ballet da Ópera de Kazan, na Rússia, e Daniel Camargo, bailarino principal no Dutch National Ballet, nos Países Baixos.
O Benois de la Danse foi criado em 1992 pela Associação Internacional da Dança (chamada atualmente União Internacional da Dança) e tem como presidente do júri o russo Yuri Grigorovich, que foi diretor do Teatro Bolshoi entre 1964 e 1995. Neste ano, também pela primeira vez, a premiação contou com uma jurada brasileira, a primeira-bailarina, coreógrafa e professora do Theatro Municipal do Rio Nora Esteves.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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