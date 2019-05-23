Home
>
Cultura
>
Dead Fish lança música nova "Sangue Nas Mãos" criticando o governo atual

Dead Fish lança música nova "Sangue Nas Mãos" criticando o governo atual

Além da nova música, os capixabas deram detalhes sobre o lançamento do novo CD, "Ponto Cego", que chega às plataformas digitais, em CD, vinil e fita cassete em junho