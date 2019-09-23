Dead Fish e Liniker são as principais atrações do domingo no Viradão

O Viradão Vitória segue firme e forte com sua programação no domingo (29). Depois da primeira parte de programação do sábado (28), onde passam Duda Beat e Baiana System, o Centro de Vitória terá muita cultura em suas ruas nas próximas 12 horas de programação.
O destaque são os shows de Dead Fish, ao lado dos Correios, e Liniker, na Praça Oito. As apresentações acontecem quase no fim da programação do evento, às 18h e 18h30, respectivamente.
O palco onde o Dead Fish se apresenta é uma novidade para o Viradão, que conta com espaço exclusivo para o rock. O palco na Quintino Bocaiuva terá as bandas Envolto, Histona e Auria esquentando o clima para a atração nacional.
Outra novidade é a homenagem ao Dia D, evento que aconteceu no início dos anos 2000 na Praça do Papa. No palco da Casa Porto, integrantes de bandas que fizeram parte do evento histórico se reúnem, às 17h30 para matar a saudade dos capixabas.
A praça Ubaldo Ramalhete vai receber um lounge para que o público possa curtir os shows de samba. Vale lembrar que, além destes espaços, vão ocorrer atividades na Fafi, na Rua Sete, na praça Costa Pereira, na Escadaria São Diogo, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), na Biblioteca Municipal e no Parque Moscoso. Como tudo tem hora para acabar, vale se programar para curtir o dia, já que tudo termina às 20h.
DOMINGO (29)
PARQUE MOSCOSO
08h - 11h30 Viagem pela Literatura – Leitura no Parque
(banca com troca de livros e gibis, leitura de jornais e revistas)
09h - 10h Viagem pela Literatura
Contação de História com Rodrigo Campaneli
09h - 12h Momento Circuito Cultural:
Capoeira – contramestre André Fadini
Dança de salão – instrutor Milton Herzog,
Danças urbanas – instrutor Thiaguim Silva,
Contação de História – instrutora Dalisa Campos,
Exposição dos Ícones da Cultura Capixaba do bairro São Pedro e bairro Jesus de Nazareth
09h30 Teatro infantil – Jubarte, Uma Aventura Oceânica
12h Circo - Espetáculo “Dose Dupla”
PALCO CASA PORTO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
14h - 18h Mercado Casa Porto
14h - 20h Exposição Casa Porto: Espaço da Pintura do artista Fernando Accarino
13h30 Ana Muller
15h20 André Prando
17h20 Banda Dia V
FAFI
14h - 20h Grafite – Renato Ren
15h10 Luiza Boê
16h50 Teatro de Rua – Mulher na Pele que Sou
17h40 Performance – Audiotour Ficcional da Cidade
17h50 Patrícia Ilus
QUINTINO BOCAIUVA (AO LADO DOS CORREIOS)
14h10 Envolto
15h20 Histona
16h30 Auria
18h Dead Fish
PRAÇA OITO
15h30 DJ Dupla Almost Twins
18h30 Liniker e os Caramelows
MUCANE
13h - 18h Feijoada do Mucane
13h15 Grupo de Capoeira “Angola Volta ao Mundo”
13h50 Dança – Zacimba Gaba: A Resistência através da Arte e Luta
14h25 Dança – Ma’kenda! Ma’kuisa! Memórias de um corpo negro
15h Carne de Gato
16h30 Oficina de Percussão do Mucane com professor Léo de Paula
16h50 DJ Debfeme
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
14h30 Ferrabrás
16h30 Roda de Samba com Tunico da Vila
VIRADÃO GASTRONÔMICO (FOOD TRUCKS)
13h - 20h
Rock Massa
Sandurritus
Batata da Keka
Mr. Frango
Jamaica's Burguer
Crepe Francês
King Kong
Pequenos Barbecue
Espetaria
Barone One Drinks
Noi
Te Quero Drinks
FESTIVAL DE CINEMA (CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA / PRAÇA COSTA PEREIRA)
14h 2ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental – Sessão EDP (Centro Cultural Sesc Glória)
15h Prot Quarteto (Tenda Musical)
16h 9ª Mostra Quatro Estações - Salas Cariê Lindenberg e Marien Calixte (Centro Cultural Sesc Glória)
19h 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas (Centro Cultural Sesc Glória)
Homenagem a Bernadette Lyra
Exibição do curta-metragem resultado da Oficina de Realização em Cinema e Vídeo
Premiação e Encerramento do 26º Festival de Cinema de Vitória
22h30 Pocket Show com Tunico da Vila (Tenda Musical)
BIBLIOTECA MUNICIPAL “ADELPHO POLI MONJARDIM”
16h Sarau Zona Literária (ZAL)
17h30 Trio Baobá
16h - 19h Lançamento de livros:
1) Álvaro José Silva – “Bisa Bel”;
2) Anaximandro Amorim – “O breviário do silêncio”;
3) Betho Penedo – “ Gauche: a procura da Poesya”;
4) Cacco Appel – “Leituras: crônicas do prazer de ler”;
5) Charles Araújo – “As aventuras dos meninos do Brasil e do Capitão Caverna” (infantojuvenil);
6) Cláudia Ferrari Batista – “O menino e a caixa” (infantojuvenil);
7) Ediphôn Souza – “Luzes vermelhas” (crônicas);
8) Elizabeth Martins – “Introdução à leveza: crônicas”;
9) Gisa Gomes de Almeida – “Perigo: o cão sabido” (infantojuvenil);
10) Gilson Soares – “Poesia de bolso: pequenos poemas” e “55” (poesias);
11) José Carlos Aragão – “Trem chegou, trem já vai”e “O menino que engoliu o quatro” (infantojuvenil);
12) Lorena Lima – “A menina cão” (infantojuvenil);
13) Maria do Carmo Marino Schneider – “Os quatro elementos” (poemas);
14) Marcos Bubach – “Orfanato Cristo Rei: do sacrifício à ascensão”;
15) Marta Samor – “As três bruxinhas” e “Dois grandes amigos” (infantojuvenil);
16) Neusa Jordem – “Chiro” e “Menina Reinventada” (infantojuvenil);
17) Rita de Cássia – “Elas” (poemas);
18) Regina Menezes Loureiro – “A rosa vermelha” e “O lobo e a corneta” (infantojuvenil);
19) Sonia Maria Rosseto – “A panela encantada” (infantojuvenil);
20) Sônia Rojas – “A dança das borboletas” (poesia);
21) Vanessa Darmani – “Azul” (infantojuvenil).
RUA 7
10h Prática de Hatha Yoga
11h Peregrino das Artes
Live Paint com Abelar Nagil
18h Coral Serenata
(Palco da Rua)
10h MAC – Mercado Autoral Capixaba
Feira Criativa de Moda, Artes e Design
11h30 Philipinhu – voz e cordas
15h Katrina Persi e banda
17h Renata Fonseca – voz e violão
19h Banda Los Callejeros
(Palco Quintal da Casa da Stael)
12h - 15h Almoço musical com participação do Coletivo Autoral e do chef Weyden Rodrigues
16h Duô (voz e violão com Taynara Mendonça e Lucas Rodrigues)