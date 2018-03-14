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De Simpsons a Pink Floyd, veja Stephen Hawking na cultura popular

Confira como a vida e os estudos de Hawking apareceram até agora na cultura popular

Publicado em 14 de Março de 2018 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 13:51
Eddie Redmayne vive Stephen Hawking em 'A Teoria de Tudo' Crédito: Divulgação
'A teoria de tudo'
A vida do físico britânico foi retradada no filme que rendeu o Oscar de melhor ator a Eddie Redmayne. O roteiro, também indicado ao Oscar, foi baseado no livro de mesmo nome escrito por Jane, mulher de Hawking entre 1965 e 1995.
Os Simpsons
Após o sucesso com o best-seller 'Uma breve história do tempo', a aparição na cidade fictícia de Springfield garantiu sua fama fora dos fechados círculos acadêmicos da física. Em um dos episódios em que apareceu, Hawking diz que a teoria de Homer Simpson de que o 'universo tem a forma de donut é intrigante'.
Pink Floyd - 'Keep talking'
Stephen Hawking apareceu na propaganda de uma empresa de seguros em 1994. Uma frase citada no anúncio ('As maiores realizações da humanidade surgiram de conversas, e os maiores fracassos de não se conversar. Isso não precisa ser assim') inspirou David Gilmour, que sampleou a voz do físico na canção do álbum 'The Division Bell'.
'The big bang theory'
Em 2012, Hawking apareceu na popular série de comédia de Chuck Lorre. Ele contracena com o personagem Sheldon, de Jim Parson, e comenta seu artigo sobre o Bóson de Higgs. 'Você realmente tem uma mente brilhante', diz com sua voz robotizada ao personagem. 'Mas cometeu um erro de aritmética na página 2'.,
'Futurama'
Hawking também apareceu em vários episódios da animação 'Futurama', outro programa criado por Matt Groening.
Jornada nas Estrelas: A Nova Geração
Na série de ficção científica da TV americana, ele aparece jogando poker com Albert Einstein, Isaac Newton e o personagem Data. 'O princípio da incerteza não vai te ajudar', diz a Einstein durante uma jogada.
'A História de Stephen Hawking'
O filme de 2004 dirigido por Philip Martin, documenta a vida e obra do físico britânico, vivido no longa pelo ator Benedict Cumberbatch.
Filme de Stephen Hawking de 2004 Crédito: Divulgação

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