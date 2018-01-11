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Lazer

De cervejaria a cachoeira: conheça cinco pontos turísticos de Viana

Para quem curte um programa mais 'relax', Viana possui pousadas com piscinas naturais, restaurantes, cachoeiras e até mesmo cervejarias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 16:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 16:42

Que o Espírito Santo é repleto de belezas, todos já sabem. Para realizar um programa em família, ou curtir com os amigos, Viana está repleto de opções. No município, há pontos como Rio Jucu e Rampa do Urubu que são locais cheios de adrenalina para os mais aventureiros. Mas para quem curte um programa mais 'relax', o município possui pousadas com piscinas naturais, restaurantes e cachoeiras.
Confira cinco pontos turísticos para curtir em Viana:
1. Restaurante Recanto dos Lagos
Local agradável, com piscinas, lagoas, o estabelecimento fica localizado em Universal e possui decoração rústica. No cardápio, comida tipicamente do interior, com almoço servido sobre um fogão a lenha, com toque mineiro, e com música ao vivo aos domingos e feriados. Aos sábados, o cardápio fica reservado para a feijoada. Na área de lazer, há campos de futebol.
Restaurante Recanto dos Lagos Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
2. Cachoeira do Aloísio
Localizada em Formate, a cachoeira é cercada por muito verde e possui quatro piscinas de água cristalina. Para quem curte a natureza e um belo banho de cachoeira, este é o cenário ideal. As piscinas que compõem a Cachoeira do Aloísio são cercadas por pedras e árvores. A combinação é perfeita para quem quer explorar novos lugares ou dar uma parada para descansar depois de um longo dia praticando esportes radicais.
Cachoeira do Aloísio , em Formate. Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
3. Pousada Olhos d'Água
Cercada por muito verde, a Pousada Olhos DÁgua, em Biriricas de Cima, é uma ótima opção para curtir o fim de semana em Viana. O local oferece apartamentos e chalés para uma noite tranquila e uma enorme área de lazer com piscinas, sauna, campo de futebol e cachoeira para banho. Há ainda um espaço com plantas ornamentais com mais de 100 espécies diferentes de cactos, que, além de estarem à disposição para serem apreciados, podem ser adquiridos por um preço acessível. A pousada recebe hóspedes para passar o final de semana e, durante o dia, visitantes para aproveitar o espaço.
Pousada Olhos D'água Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
4. Cervejaria Else
A fábrica de cerveja artesanal Else fica na região rural de Pedra da Mulata, a 6,5 km da sede do município. A cervejaria, que produz a primeira cerveja artesanal capixaba a obter registro no Ministério da Agricultura, tem atraído visitantes de todo o Estado e até de outros países, como da Alemanha, que é referência mundial na produção de cervejas. As bebidas produzidas são diferenciadas e com características únicas, sem nenhum tipo de conservantes ou aditivos químicos.
Cervejaria Else Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
5. Sítio Gava
As piscinas de águas cristalinas em meio às pedras encantam logo à primeira vista. O sítio, que está localizado em Formate (Piapitangui), além das três piscinas em meio à paisagem natural, possui espaço para camping, pesque e pague e lanchonete para os visitantes, com espaço para churrasco e confraternização. O sítio funciona com agendamento para grupos de 15 pessoas.
Sítio Gava Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
Sítio Gava Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana
Quer conhecer mais pontos turísticos em Viana? Basta acessar o site www.circuitosviana.com.br

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