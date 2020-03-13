Dan Abranches lança música com clipe e anuncia disco para o 2º semestre

Dan Abranches no clipe de "Dark Cloud" Crédito: Divulgação

Depois de sua participação no "The Voice Brasil 2019", Dan Abranches abre caminho para sua arte e lança "Dark Cloud", um início do álbum que prepara para o segundo semestre deste ano. A canção chega às plataformas digitais nesta sexta (13) e o clipe - o primeiro de sua carreira - no próximo domingo (15), em seu canal do YouTube.

A canção em inglês, que mistura o soul e o blues com pitadas de eletrônico, foi escrita há quase dois anos e já faz parte do repertório do show do capixaba. "É a música que o público tem uma reação mais forte. Afinal é uma música forte e intensa que fala sobre relações abusivas, claustrofóbicas, e ela descreve essas sensações num monólogo", explica Dan, em entrevista ao Divirta-se.

OUÇA A MÚSICA

Segundo o cantor, "esta música vem como single, mas também é porta de entrada para o CD 'Titán'". "É a faixa que, talvez, melhor descreve a sonoridade que vai vir neste álbum", conta.

O clipe foi gravado em dois lugares no Estado e promete expressar bem o que a letra fala. Marina Abranches e Gustavo Martins são os responsáveis pela direção.

"Ele levou cinco meses para ficar pronto. Gravamos em dois lugares: uma instalação foi na FábricaLab e as outras cenas foram gravadas na Praia das Falésias, em Marataízes", detalha.

CONFIRA UM TEASER DO CLIPE

"O clipe quer passar este conceito desta relação, da paralisação quando você está nesta relação de não conseguir reagir. Estou sempre parado e quando estou num lugar mais escuro, estou gritando e expressando mais força. Quando estou na praia, estou preso, sentado numa cadeira e sem mobilidade para passar realmente esta sensação", completa.

DEPOIS DO THE VOICE...

Sempre grato à sua passagem no "The Voice Brasil", Dan conta que o número de apresentações aumentou após a participação no reality global.