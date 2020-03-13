Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Dan Abranches lança música com clipe e anuncia disco para o 2º semestre

'Dark Cloud' traz referências de blues e eletrônico. Previsão é que o disco saia no segundo semestre

Publicado em 13 de Março de 2020 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 13:04
Dan Abranches no clipe de "Dark Cloud" Crédito: Divulgação
Depois de sua participação no "The Voice Brasil 2019", Dan Abranches abre caminho para sua arte e lança "Dark Cloud", um início do álbum que prepara para o segundo semestre deste ano. A canção chega às plataformas digitais nesta sexta (13) e o clipe - o primeiro de sua carreira - no próximo domingo (15), em seu canal do YouTube.
A canção em inglês, que mistura o soul e o blues com pitadas de eletrônico, foi escrita há quase dois anos e já faz parte do repertório do show do capixaba. "É a música que o público tem uma reação mais forte. Afinal é uma música forte e intensa que fala sobre relações abusivas, claustrofóbicas, e ela descreve essas sensações num monólogo", explica Dan, em entrevista ao Divirta-se.

OUÇA A MÚSICA

Segundo o cantor, "esta música vem como single, mas também é porta de entrada para o CD 'Titán'". "É a faixa que, talvez, melhor descreve a sonoridade que vai vir neste álbum", conta.
O clipe foi gravado em dois lugares no Estado e promete expressar bem o que a letra fala. Marina Abranches e Gustavo Martins são os responsáveis pela direção.
"Ele levou cinco meses para ficar pronto. Gravamos em dois lugares: uma instalação foi na FábricaLab e as outras cenas foram gravadas na Praia das Falésias, em Marataízes", detalha.

CONFIRA UM TEASER DO CLIPE

Ver essa foto no Instagram

Agora começa o suspense oficial, hahah: vocês estão prontos para Dark Cloud? É o seguinte, Dia 13 de março (nessa sexta) vai rolar o drop da música em todas as plataformas digitais desse planeta terra  ! E, depois, no dia 15 de março (próximo domingo, marca na agenda) o clipe estará no meu canal > Youtube.com/danabranches Porém, antes disso, para quem é de Vitória ES, dia 12/03  quinta  vai rolar um pré-lançamento do clipe na @casa7_vix. Toda equipe responsável pela produção estará por lá! Vai ser incrível poder receber vocês, conseguir trocar uma ideia... quinta será um dia muito importante ?? Ah! A abertura da casa será às 18h por 10 golpinhos. Bora! Não deixa de se inscrever para não perder a notificação! Me ajuda a espalhar essa notícia para o mundo? Link na BIO.

Uma publicação compartilhada por Dan Abranches (@listentodan) em

"O clipe quer passar este conceito desta relação, da paralisação quando você está nesta relação de não conseguir reagir. Estou sempre parado e quando estou num lugar mais escuro, estou gritando e expressando mais força. Quando estou na praia, estou preso, sentado numa cadeira e sem mobilidade para passar realmente esta sensação", completa.

DEPOIS DO THE VOICE...

Sempre grato à sua passagem no "The Voice Brasil", Dan conta que o número de apresentações aumentou após a participação no reality global.
"Estou trabalhando muito. O 'The Voice' me abriu muitas portas. Estou fazendo mais shows e trabalhando neste disco depois que o programa me apresentou a vários parceiros".

Veja Também

Xande de Pilares, Demi Lovato e Noel Gallagher nos lançamentos da semana #27

Ricky Martin, Pearl Jam e Ivete Sangalo nos lançamentos da semana #26

Dan Abranches é eliminado do The Voice e fãs lamentam: "Injustiçado"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados