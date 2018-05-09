Curtiu 'O Outro Lado do Paraíso'? Leitores e crítico comentam a trama

Em pé de terminar, "O Outro Lado do Paraíso", da TV Globo, divide opiniões na internet. Em enquete feita pelo Divirta-se, 75% dos 237 participantes avaliou a novela como boa, contra os outros 25% que não curtiram a trama. Mas, entre mortos e feridos, ou melhor, entre vingados e vingadores, a avaliação geral é positiva.

De acordo com o analista de novelas e youtuber do "Memória Teledramatúrgica", Eduardo Conceição, a trama prometia mais do que cumpriu, embora a história tivesse todos os ingredientes necessários para ser mais envolvente. "Adoro as novelas do Walcyr (Carrasco), mas 'O Outro Lado do Paraíso' tinha que surpreender mais. Meus maiores elogios vão para Fernanda Montenegro, Glória Pires e Laura Cardoso que, indiscutivelmente, são maravilhosas e deram um show à parte", conta.

Bel Kutner e Fernanda Montenegro em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Reprodução/TV Globo

Eduardo comenta que a novela tinha todos os fatores para surpreender mais o público, "inclusive o tema sobre vingança", como ele mesmo conta. O analista destaca que, no entanto, entende como "ponto alto" manterem Fernanda Rodrigues na história. Isso porque ele lembra que ela seria apenas uma participação especial. "Também achei muito interessante a participação da atriz Bel Kutner como filha de Mercedes (Fernanda Montenegro). A cena entre as duas foi emocionante e a Bel é uma grande atriz", completa.

O beijo gay que aconteceu no episódio da noite desta terça-feira (8) também surpreendeu. A cena, contracenada por Cido (Rafael Zulu) e Samuel (Eriberto Leão), foi delicada e agradou o olhar do público. "Achei a cena especial e do contrário do que são muitas dessas cenas, nada piegas. Gostei muito do que eu vi", pondera.

Beijo de Rafael Zulu (Cido) e Eriberto Leão (Samuel) em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Reprodução/TV Globo

No Facebook, o

realizou uma pesquisa para saber o que os capixabas acharam da trama que já se despede do horário nobre da TV Globo. Apesar de divididas, as opiniões passeiam entre elogios à fidelidade da história em retratar pessoas reais e avaliações negativas que criticam a lentidão do desenrolar da história e de como estão as personagens nesse capítulo final.

"Deixaram tudo para o último capítulo. Péssimo. Amanhã (sexta-feira, 11) deveria ser só coisa boa, os casais, Clara e o filho... Chegou no último capítulo e Clara não tem a guarda, ninguém foi preso, Sophia não sofreu... Enfim, decepcionante", exclama Andrey Silva. Já Belirdes Pivetta elogia: "Eu gosto. Não tenho nada contra. O que acontece na novela é o que estamos acostumados a ver na rua, em todas as esquinas e até nos ônibus", assim como também defende Gisela Dantas: "Gostei muito. Pois é a nossa realidade do dia a dia". Veja o post:

GRAZI MASSAFERA NÃO SURPREENDEU EM "O OUTRO LADO DO PARAÍSO"

Infelizmente a Grazi, que interpretou Lívia na novela, não foi a grande vilã da novela, mas sim a Sophia (Marieta Severo). Uma pena não ter se repetido a ótima parceria da Grazi com o Walcyr, como aconteceu em 'Verdades Secretas", lamenta ele, que contrapõe que, ainda assim, ela protagonizou em cenas fortes da novela.

Nos bastidores, a conversa é de que Grazi seria uma grande aposta, já que em "Verdades Secretas" desempenhou um papel de muito destaque. No entanto, no início de "O Outro Lado do Paraíso", cenas íntimas da atriz teriam vazado fora dos Estúdios Globo e ela acabou se envolvendo em uma polêmica com o autor, pedindo que essa cena fosse cancelada.

Grazi Massafera deu vida à Lívia de "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Reprodução

Mas, enquanto isso, na internet o que mais chamou a atenção dos espectadores na personagem foram os visuais. Bonita por natureza, Grazi apareceu em cenas que protagonizou com um quê ainda mais forte de sensualidade - na medida certa. "O que é esse visual da Massafera para o último capítulo da novela? Maravilhosa", exclamou uma internauta. "Que perfeita. Que linda. Que plena! Vai deixar saudades", disse outro fã.

Em outra oportunidade, Grazi deu uma entrevista ao colunista Flávio Ricco, quando alegou que isso não havia diminuído em nada a relação de agradecimento que tem com Walcyr. Ela confessou que nem tudo saiu como o esperado.

Por outro lado (sem trocadilhos), Eduardo curtiu a personagem de Bianca Bin. "Achei que ela tinha uma personagem chata. Mas ela foi surpresa porque sustentou bem o papel. Também achei que para Ellen Rocche o papel foi um presente, porque a personagem foi crescendo. Ela também contracenou com grandes atrizes... Conseguiu crescer e ter destaque", conclui.

Por fim, o internauta Flávio Fernades Capua foi bem "profundo" em sua colocação sobre a trama: "A arte imita a vida e não vice-versa".