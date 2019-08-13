Home
Crônica de Rubem Braga é tema de peça em cartaz no ES

O espetáculo "A Casa Viaja no Tempo" leva o trabalho do escritor capixaba para o Palácio Sonia Cabral no próximo fim de semana. Os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 20