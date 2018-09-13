Criolo e Tunico da Vila homenageiam Martinho

Nascido e criado no Grajaú, quebrada da Zona Sul de São Paulo, Criolo começou nas rodas de rap antes mesmo do início da década de 1990. Mas foi o samba que rendeu-lhe os louros mais recentes: o paulistano levou o troféu de melhor cantor no Prêmio da Música Brasileira 2018, pela performance no último disco, Espiral de Ilusão.

É justamente por conta do samba que o rapper desembarca em Vitória nesta sexta-feira (14), para se apresentar ao lado de Tunico da Vila, sambista radicado por aqui. O show é mais um a integrar a lista de homenagens que Tunico faz ao pai, Martinho, pelos 80 anos de vida.

Segundo Criolo, o convite aconteceu de maneira despretensiosa, durante um encontro casual com pai e filho em um aeroporto. Fui dar um abraço em Martinho e depois de um tempo Tunico me deu um alô para o show, conta.

No repertório, estarão clássicos gravados pelo bamba octogenário, além de Salve a Mulatada, Cresci no Morro e Sino da Igrejinha. Criolo promete cantar ainda sucessos como Menino Mimado, Linha de Frente, Dilúvio de Solidão e Fermento Pra Massa.

O samba surgiu na minha vida quando era criança, ainda, muito pequeno. Tenho lembranças do samba em casa com 5 ou 6 anos, para esquecer da fome. Meu pai colocava Martinho para tocar e seguíamos até o dia seguinte, relata o rapper.

O retorno a esta origem funcionou para o músico como um escape. Não à toa o disco fora bem recebido inclusive entre os fãs mais radicais do rapper.

Eu agradeço a generosidade dos jurados e do Prêmio da Música Brasileira como um todo, por perceber de modo sensível o quanto me entreguei a este disco de corpo, alma e vísceras. Precisava desabafar e voltar a sorrir, e o samba foi meu pai e meu filho nesta transição, diz.

Tunico, por sua vez, demonstrou ansiedade para a apresentação. O Criolo é bamba, tem ginga musical, faz fusões culturais muito interessantes e valoriza nossa ancestralidade. Vai ser um encontro musical daqueles!, promete o sambista.

Tunico da Vila convida Criolo

Quando: Sexta-feira (14), às 21h.

Onde: Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória.

Couvert: R$ 80 (individual/espaço superior), R$ 300 (mesa para quatro no salão principal). Reservas pelo (27) 99506-0438.

Informações: (27) 3019-0860.