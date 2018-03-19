Corte reto e fios escuros: cabeleireiros revelam tendências para 2018 Crédito: Reprodução/Pinterest

Os cabelos pedem cortes retos neste ano. Se antes o negócio era camadas e mais camadas, em 2018, isso promete acabar. Apesar do volume ser a grande pedida do ano, o repicado só aparece em alguns casos quando o formato do rosto realmente não orna com os fios longilíneos. O segredo é dar essa textura às madeixas com produtos específicos e com aquele efeito "podrinho" - que nada mais é que o desarrumado (de verdade!).

De acordo com o cabeleireiro Whagner Torezani, a aposta é, também, em franjas mais curtas. Ele acredita que o corte reto - chamado de blunt - com franjas mais curtas no centro e longas nas laterais dão versatilidade ao look. "O pessoal desapegou (risos). Dá para fazer um corte reto mas com a parte de cima irregular, e isso dá um efeito 'podrinho' maravilhoso", exemplifica.

Para ele, isso cria uma leveza muito harmônica. "A franja eu acho que veio com a Clara, de "O Outro Lado do Paraíso", mas não tão curta. Ela (a franja) dessa forma não cai bem para todo mundo", justifica.

Da opinião do corte reto, também, compartilha o hairstylist André Leite, que ainda pondera: "Nem todo rosto pode ornar com um corte reto, mas têm artifícios que podemos usar, como repicar um pouco - para quem tem o rosto redondo - ou uma franja, sim - para quem tem o rosto mais quadrado".

Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian

André aponta que para quem mantém o cabelo comprido, a ideia do reto pode ser melhor trabalhada. "Dá para fazer totalmente reto. Porque no médio ou mais curto não dá para fugir muito", diz. Ele, em contrapartida, não aposta muito nas franjas para este ano. "Só tem que prestar atenção porque nem todo mundo dá certo com esses cortes, mas têm adaptações ainda para usar", conclui.

CORES ESCURAS EM ALTA

Whagner revela que os tons loiros estão cada vez mais se revertendo em tons terrosos e escuros. Ele aposta até no ruivo para 2018, mas garante que a onda dos mais escurinhos veio depois de anos do platinado no topo das listas de desejo. "O mais escuro ajuda a tratar melhor o cabelo, não é? Pode ser até por isso. Mas o fato é que quem tinha o platinado ou dourado acabou escurecendo e está gostando da ideia", garante. Ele também pondera que os acobreados estão em alta e, com essa paleta de cores, dá para brincar até dando uma iluminada.

Isabeli Fontana Crédito: Reprodução/Instagram @isabelifontana

Aliás, iluminação é o que defende André, que garante que a onda do "castanho iluminado" está mais forte do que nunca. "As pessoas se adaptam melhor. Tanto quem naturalmente tem cabelo mais escuro quanto o contrário", avalia. Ele afirma que esse artifício de iluminar também não agride tanto ao cabelo e dá mais praticidade à pessoa na hora dos cuidados com as madeixas.

A especialista em beleza Penha Arraz também detalhou dois tons que ela aposta que estarão em alta, especialmente para o outono deste ano. Confira:

Ashy Blonde

O ashy blonde é a primeira novidade para o outono de 2018. Ele é um tom de loiro com mechas mais claras em tom acinzentado que deixa o visual mais frio e também mais fresh. "Nos salões de beleza do exterior, os cabelos em tom de ashy blonde aparecem estilizados com ondas suaves, do tipo 'beach waves', para garantir uma mistura do loiro com mechas acinzentadas em degradê", diz.

Ruivo Borgonha

Para as fãs de ruivo, o outono 2018 promete ser o borgonha: "A cor, que é uma mistura de marsala e vinho bem intensa e escura. Fica ótimo em morenas e negras que querem inovar e sair dos tons de marrons. Para quem tem a pele clara, o borgonha também está totalmente liberado, a cor vai criar um contraste um pouquinho maior e mais marcante", revela.

Ashy Blonde e Ruivo Borgonha Crédito: Reprodução/Pinterest/Wow Feed

VOLUME PRA QUE TE QUERO

"Os cacheados, volumosos, ondulados? Esses estão com tudo em 2018". Isso é o que garante a hairstylist do Eternna Beauty Center, Gimena Figueiroa. Desde o ano passado ela garante que está recebendo clientes que pedem cabelos que fogem do lisão tradicional.

"Estas tendências estão chegando com força total. As revistas mostram estes novos looks e as clientes querem copiar, para ficarem tão modernas e bonitas, como as famosas que postaram suas fotos. Além dos cortes, os penteados estilo praia, também estarão em alta", revela.

Para ela, de qualquer forma, quem gosta do liso extremo, no entanto, não precisa se preocupar. "Esse tipo de cabelo também faz parte da tendência, que persiste em mostrar que o prático também é glamouroso", finaliza.