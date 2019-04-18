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Fuja

'Cópias - De Volta à Vida' é tão ruim que não consegue ser 'trash'

Filme com Keanu Reeves tenta abordar temas sérios, mas resultado é horroroso

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 23:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2019 às 23:08
Cópias - De Volta à Vida Crédito: Paris Filmes
Se você, leitor, é daqueles que não acreditam em opiniões de críticos ou daqueles que falam que se o crítico der nota ruim, o filme deve ser bom, peço aqui, pela primeira vez, um voto de confiança. Cópias  De Volta à Vida ("Replicas", no original), em cartaz no Estado, não vale a ida ao cinema, a banda larga ou simplesmente os 102 minutos da vida de alguém.
Pronto desde 2016, o filme chega apenas agora aos cinemas tentando pegar carona na boa fase de Keanu Reeves, seu protagonista  afinal, John Wick 3, um dos filmes mais aguardados do ano, estreia em maio.
Na trama dirigida por Jeffrey Nachmanoff, Reeves é Will Foster, um neurocientista que está perto de uma descoberta muito importante: a possibilidade de transferir a consciência e as lembranças de um morto para um corpo cibernético.
Apesar dos avanços já obtidos, Will corre contra o tempo para que o projeto não seja cancelado. No meio disso tudo, sua família sofre um terrível acidente e Will, claro, decide preservar seus entes queridos ao seu modo.
Cópias - De Volta à Vida Crédito: Paris Filmes
FUROS
Tudo em Cópias  De Volta à Vida é apressado e subestima a inteligência do público. Em um momento Will e sua equipe estão sem soluções para o projeto, mas, em seguida, ele e Ed (Thomas Middleditch, de Sillicon Valley) são capazes não apenas de extrair e transportar a consciência para outro corpo, mas também de criar clones orgânicos dos familiares de Will  pessoas de idades e tamanhos diferentes cujos corpos milagrosamente ficam prontos ao mesmo tempo.
O curioso é que o roteiro encontra soluções fáceis para todos seus problemas. Ele até ensaia, nas primeiras linhas, uma discussão sobre a ética dos testes, mas tudo se encerra com um argumento esdrúxulo sobre transplantes de coração.
Outra situação que renderia uma boa narrativa, mas é ignorada, é o conflito das cópias com seu criador  tudo se resolve rapidamente apesar de uma revelação que poderia ser o foco principal de um drama bem estruturado.
Mas ao menos tem boas cenas de ação e efeitos especiais?. Não e não! Cópias é um filme às vezes quase amador, sem refinamento técnico algum. A ação é mal resolvida (corre ali, atira aqui) e os efeitos computadorizados parecem não ter sido finalizados.
Ao fim, o filme protagonizado por Keanu Reeves é daqueles que poderiam até se tornar cultuados na internet caso tivesse ao menos uma reviravolta decente, o que não é o caso. Com uma tentativa de se mostrar subversivo, o terceiro ato da trama apresenta soluções constrangedoras.
Seria melhor para todos que Cópias  De Volta à Vida não fosse lançado nos cinemas. Keanu Reeves, já com o cachê no bolso, não passaria essa vergonha, Jeffrey Nachmanoff não teria essa mancha no currículo e nós, os espectadores, não perderíamos dinheiro e tempo de nossas vidas.

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