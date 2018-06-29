Copa do Mundo: veja onde assistir ao jogo do Brasil nesta segunda (2)

Com a Copa do Mundo rolando e o Brasil classificado, é hora de partir para a casa dos amigos, restaurantes e bares para curtir o jogo contra o México, que acontece nesta segunda-feira, às 11h. Em tom de verde-amarelo, os estabelecimentos já entraram em campo com suas melhores estratégias para atrair os clientes com programações especiais.
Diversos locais da Grande Vitória vão disponibilizar sessões especiais para exibição dos torneios que decidirão se o Brasil avança - ou não - para os próximos capítulos do Mundial. O presidente Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Miguel Vervloet, acredita que o movimento e o faturamento cresçam em torno de 15% durante a Copa do Mundo.
Em geral, a decoração do ambiente e a uniformização das equipes são os principais destaques para que os estabelecimentos entrem no clima da Copa do Mundo. Muitos também criam pratos e petiscos alusivos ao Mundial. A maior concentração de público deverá ocorrer nos bares que têm como um dos seus carros-chefes a transmissão de esportes. Esse tipo de evento assim como os feriados é muito importante para o setor
Quem já está garantindo a programação especial é o Caranguejo do Assis, em Vila Velha, e no quiosque 6 da orla de Camburi, em Vitória. Para atrair o público nos dias dos jogos, o empresário Dyonatan Giovanelli comenta que o bar e restaurante terá programações diferenciadas.
"Investimos em modernização do espaço que temos no Assis de Itaparica. Estamos com um ambiente novo, climatizado, o Anexo, e assim damos opções diferentes para quem vier assistir aos jogos da Copa aqui. No Anexo, teremos o serviço de buffet all inclusive, com telões, para quem preferir. No restaurante, o cliente vai chegar, escolher sua mesa, assistir ao jogo e pagar o que consumir", explica. Veja o roteiro:
CARIACICA
Abertura Campo Grande
Rua das Cruzadas, Vila Palestina, Cariacica
Abre 10h30 e fecha às 17h
Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)
Mais informações: (27) 2141-7813
VILA VELHA
Caranguejo do Assis
Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha
O bar terá uma programação diferenciada com buffet e DJ durante todos os dias de jogos do Brasil. A entrada custa R$ 80 por pessoa, sendo R$ 50 para crianças de 5 a 12 anos. Informações e reservas de mesas pelo telefone (27) 3289-8486 e e-mail [email protected]
Cinemark Vila Velha
Onde: Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha)
A rede de cinema entra em campo junto com os jogadores e oferece ao público a oportunidade de assistir o jogo de Brasil X México. Os ingressos já estão disponíveis no site da Rede (www.cinemark.com.br) e nas bilheterias de todos os cinemas. Os valores dos ingressos variam de acordo com o complexo: entre R$ 40 (inteira) e R$ 20, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para as salas VIPs. Os preços podem sem consultados no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes
Ilha do Caranguejo
Onde: Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
O restaurante abre às 10h30 para transmissão do jogo e funciona até 23h30. Ainda não foi confirmado se terá promoção
Telefone: (27) 2233-8480
Kinoplex Praia da Costa
Onde: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
O cinema vai vai transmitir os jogos que o Brasil vai disputar na Copa do Mundo. A exibição, que incluirá as semifinais e a final, será ao vivo, por meio do sinal da TV Globo e em alta definição. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e já podem ser adquiridos por meio do site do Kinoplex, na bilheteria dos cinemas ou no autoatendimento
JP Petiscaria e Restaurante
Onde: Av. Min. Salgado Filho, 1741, Vila Velha
Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cervejas e petiscos
Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)
Informações: (27) 99531-0428
Boulevard Shopping Vila Velha
Onde: Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
O centro de compras vai abrir às 10h e disponibilizar dois locais decorados na Praça de Alimentação para a transmissão dos jogos do Brasil. Os jogos de outras seleções também serão transmitidos ao vivo. Se acontecer dois jogos simultaneamente cada telão transmitirá um jogo. Fora do horário dos jogos os telões permanecerão desligados, sendo ligados 30 minutos antes de cada jogo e desligado 30 minutos após cada jogo
De Passagem Beach
Onde: Rua Deolindo Perim, 73, Praia de Itapuã, Vila Velha
Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cerveja
Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)
Informações: (27) 3062-4755
Petiscaria do Jojo's
Onde: R. Aristídes Lôbo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha
Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cervejas
Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)
Informações: (27) 99940-3782
VITÓRIA
Liverpub Vitória
Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória
A casa abre às 10h com direito a petiscos inspirados no Brasil e no México, bolão valendo prêmios para quem acertar o placar e o DJ John vai agitar a pista antes e depois da partida. Valor: R$ 10 (por pessoa). Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (27) 99944-1204.
Regina Maris
Onde: Quiosque K3 - Av. Dante Michelini, 1104, na orla de Camburi, em Vitória
Vai exibir os jogos do Brasil, mantendo durante toda a Copa a promoção do Roda de Boteco (petisco + cerveja por R$ 29,90).
Petiscos a escolher:
Medalha de ouro: medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhados de polenta de feijão
Rei da Praia: risoles de banana da terra com recheio de peroá e maionese de coentro
Di Dom Dom
Onde: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória
Vai abrir às 9h e não tem hora para fechar.
Ingresso: entrada franca (só paga o que for consumido)
Informações: (27) 3227-0700
Ilha do Caranguejo
Onde: R. Alcíno Pereira Netto, 570, Jardim Camburi, Vitória
O restaurante vai abrir a partir das 11h com a transmissão do jogo. Ainda não foi confirmado se terá promoção
Telefone: (27) 3395-0244
Birita Casa de Cocktail
Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória
Todos os jogos serão transmitidos em um telão que será instalado em uma parte do bar; durante os jogos do Brasil será oferecida rodada dupla do shot "Vai Brasil", feito com cachaça e licor azul
Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)
Informações: (27) 3225-2164
Cinemark Vitória
Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Vitória
A rede de cinema entra em campo junto com os jogadores e oferece ao público a oportunidade de assistir o jogo de Brasil X México. Os ingressos já estão disponíveis no site da Rede (www.cinemark.com.br) e nas bilheterias de todos os cinemas. Os valores dos ingressos variam de acordo com o complexo: entre R$ 40 (inteira) e R$ 20, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para as salas VIPs. Os preços podem sem consultados no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes
40 Graus
Onde: Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória
A casa abre às 10h, com o grupo Pagode & Cia animando os torcedores
Ingresso: R$ 15 (couvert, por pessoa)
Informações: (27) 99904-5360
Ensaio Botequim
Onde: Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória
O local abre a partir das 10h com show do grupo Samba HD antes, no intervalo e após a partida do Brasil contra o México
Ingresso: R$ 15 (couvert, por pessoa)
Informações: (27) 99904-5360
Embrazado Meat
Onde: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória
A casa abrirá às 10h para exibição do jogo do Brasil contra o México, com apresentação musical de Jongô, Pagode Retrô, Marcus Pauta e DJ Phill Fernandes antes, durante e após a partida do Mundial
Ingresso: R$ 30 (couvert, por pessoa) - Vendas pelo SuperTicket
Classificação: 16 anos
Shopping Norte Sul
Onde: Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória
O shopping vai exibir os jogos na Praça de Alimentação com direito a promoção. "A cada jogo da seleção brasileira vamos sortear cinco mesas na Praça de Alimentação e pagar o valor de R$ 100,00 da conta. Os sorteios vão acontecer no intervalo do primeiro tempo do jogo", conta o gerente de marketing Leonardo Picinati. A promoção é válida no período de 14/06 a 15/07 enquanto a seleção estiver participando da competição, ou seja, sempre nos jogos do Brasil
Masterplace Mall
Onde: Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória
De 15 de junho a 15 de julho, o Masterplace Mall, na Reta da Penha, vai transmitir os jogos da Copa do Mundo da Rússia através de um telão instalado na praça gastronômica do Mall
Cleópatra Gaystrobar
Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória
A partir das 10h30, o local dará uma rodada dupla de vodka a cada gol do Brasil
Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)