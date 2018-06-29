Copa do Mundo: veja onde assistir ao jogo do Brasil nesta segunda (2)

Penha, Clarissa, Ítalo, Gissely e Dyonatan já estão em ritmo de Copa do Mundo Crédito: Marcelo Prest

Com a Copa do Mundo rolando e o Brasil classificado, é hora de partir para a casa dos amigos, restaurantes e bares para curtir o jogo contra o México, que acontece nesta segunda-feira, às 11h. Em tom de verde-amarelo, os estabelecimentos já entraram em campo com suas melhores estratégias para atrair os clientes com programações especiais.

Diversos locais da Grande Vitória vão disponibilizar sessões especiais para exibição dos torneios que decidirão se o Brasil avança - ou não - para os próximos capítulos do Mundial. O presidente Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Miguel Vervloet, acredita que o movimento e o faturamento cresçam em torno de 15% durante a Copa do Mundo.

Em geral, a decoração do ambiente e a uniformização das equipes são os principais destaques para que os estabelecimentos entrem no clima da Copa do Mundo. Muitos também criam pratos e petiscos alusivos ao Mundial. A maior concentração de público deverá ocorrer nos bares que têm como um dos seus carros-chefes a transmissão de esportes. Esse tipo de evento  assim como os feriados  é muito importante para o setor Rodrigo Miguel Vervloet, presidente do Sindbares

Quem já está garantindo a programação especial é o Caranguejo do Assis, em Vila Velha, e no quiosque 6 da orla de Camburi, em Vitória. Para atrair o público nos dias dos jogos, o empresário Dyonatan Giovanelli comenta que o bar e restaurante terá programações diferenciadas.

"Investimos em modernização do espaço que temos no Assis de Itaparica. Estamos com um ambiente novo, climatizado, o Anexo, e assim damos opções diferentes para quem vier assistir aos jogos da Copa aqui. No Anexo, teremos o serviço de buffet all inclusive, com telões, para quem preferir. No restaurante, o cliente vai chegar, escolher sua mesa, assistir ao jogo e pagar o que consumir", explica. Veja o roteiro:

CARIACICA

Abertura Campo Grande

Rua das Cruzadas, Vila Palestina, Cariacica

Abre 10h30 e fecha às 17h

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Mais informações: (27) 2141-7813

VILA VELHA

Caranguejo do Assis

Onde: Av. Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha

O bar terá uma programação diferenciada com buffet e DJ durante todos os dias de jogos do Brasil. A entrada custa R$ 80 por pessoa, sendo R$ 50 para crianças de 5 a 12 anos. Informações e reservas de mesas pelo telefone (27) 3289-8486 e e-mail [email protected]

Cinemark Vila Velha

Onde: Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha)

A rede de cinema entra em campo junto com os jogadores e oferece ao público a oportunidade de assistir o jogo de Brasil X México. Os ingressos já estão disponíveis no site da Rede (www.cinemark.com.br) e nas bilheterias de todos os cinemas. Os valores dos ingressos variam de acordo com o complexo: entre R$ 40 (inteira) e R$ 20, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para as salas VIPs. Os preços podem sem consultados no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes

Ilha do Caranguejo

Onde: Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)

O restaurante abre às 10h30 para transmissão do jogo e funciona até 23h30. Ainda não foi confirmado se terá promoção

Telefone: (27) 2233-8480

Kinoplex Praia da Costa

Onde: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)

O cinema vai vai transmitir os jogos que o Brasil vai disputar na Copa do Mundo. A exibição, que incluirá as semifinais e a final, será ao vivo, por meio do sinal da TV Globo e em alta definição. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e já podem ser adquiridos por meio do site do Kinoplex, na bilheteria dos cinemas ou no autoatendimento

JP Petiscaria e Restaurante

Onde: Av. Min. Salgado Filho, 1741, Vila Velha

Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cervejas e petiscos

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Informações: (27) 99531-0428

Boulevard Shopping Vila Velha

Onde: Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

O centro de compras vai abrir às 10h e disponibilizar dois locais decorados na Praça de Alimentação para a transmissão dos jogos do Brasil. Os jogos de outras seleções também serão transmitidos ao vivo. Se acontecer dois jogos simultaneamente cada telão transmitirá um jogo. Fora do horário dos jogos os telões permanecerão desligados, sendo ligados 30 minutos antes de cada jogo e desligado 30 minutos após cada jogo

De Passagem Beach

Onde: Rua Deolindo Perim, 73, Praia de Itapuã, Vila Velha

Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cerveja

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Informações: (27) 3062-4755

Petiscaria do Jojo's

Onde: R. Aristídes Lôbo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha

Vai exibir todos os jogos do Brasil com promoção de cervejas

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Informações: (27) 99940-3782

VITÓRIA

Liverpub Vitória

Onde: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória

A casa abre às 10h com direito a petiscos inspirados no Brasil e no México, bolão valendo prêmios para quem acertar o placar e o DJ John vai agitar a pista antes e depois da partida. Valor: R$ 10 (por pessoa). Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (27) 99944-1204.

Regina Maris

Onde: Quiosque K3 - Av. Dante Michelini, 1104, na orla de Camburi, em Vitória

Vai exibir os jogos do Brasil, mantendo durante toda a Copa a promoção do Roda de Boteco (petisco + cerveja por R$ 29,90).

Petiscos a escolher:

Medalha de ouro: medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhados de polenta de feijão

Rei da Praia: risoles de banana da terra com recheio de peroá e maionese de coentro

Di Dom Dom

Onde: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória

Vai abrir às 9h e não tem hora para fechar.

Ingresso: entrada franca (só paga o que for consumido)

Informações: (27) 3227-0700

Ilha do Caranguejo

Onde: R. Alcíno Pereira Netto, 570, Jardim Camburi, Vitória

O restaurante vai abrir a partir das 11h com a transmissão do jogo. Ainda não foi confirmado se terá promoção

Telefone: (27) 3395-0244

Birita Casa de Cocktail

Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória

Todos os jogos serão transmitidos em um telão que será instalado em uma parte do bar; durante os jogos do Brasil será oferecida rodada dupla do shot "Vai Brasil", feito com cachaça e licor azul

Ingresso: entrada franca (só paga o que consumir)

Informações: (27) 3225-2164

Cinemark Vitória

Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Vitória

A rede de cinema entra em campo junto com os jogadores e oferece ao público a oportunidade de assistir o jogo de Brasil X México. Os ingressos já estão disponíveis no site da Rede (www.cinemark.com.br) e nas bilheterias de todos os cinemas. Os valores dos ingressos variam de acordo com o complexo: entre R$ 40 (inteira) e R$ 20, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para as salas VIPs. Os preços podem sem consultados no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes

40 Graus

Onde: Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória

A casa abre às 10h, com o grupo Pagode & Cia animando os torcedores

Ingresso: R$ 15 (couvert, por pessoa)

Informações: (27) 99904-5360

Ensaio Botequim

Onde: Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória

O local abre a partir das 10h com show do grupo Samba HD antes, no intervalo e após a partida do Brasil contra o México

Ingresso: R$ 15 (couvert, por pessoa)

Informações: (27) 99904-5360

Embrazado Meat

Onde: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória

A casa abrirá às 10h para exibição do jogo do Brasil contra o México, com apresentação musical de Jongô, Pagode Retrô, Marcus Pauta e DJ Phill Fernandes antes, durante e após a partida do Mundial

Ingresso: R$ 30 (couvert, por pessoa) - Vendas pelo SuperTicket

Classificação: 16 anos

Shopping Norte Sul

Onde: Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória

O shopping vai exibir os jogos na Praça de Alimentação com direito a promoção. "A cada jogo da seleção brasileira vamos sortear cinco mesas na Praça de Alimentação e pagar o valor de R$ 100,00 da conta. Os sorteios vão acontecer no intervalo do primeiro tempo do jogo", conta o gerente de marketing Leonardo Picinati. A promoção é válida no período de 14/06 a 15/07 enquanto a seleção estiver participando da competição, ou seja, sempre nos jogos do Brasil

Masterplace Mall

Onde: Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória

De 15 de junho a 15 de julho, o Masterplace Mall, na Reta da Penha, vai transmitir os jogos da Copa do Mundo da Rússia através de um telão instalado na praça gastronômica do Mall

Cleópatra Gaystrobar

Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória

A partir das 10h30, o local dará uma rodada dupla de vodka a cada gol do Brasil