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Contra robôs, Globo faz mudanças no esquema de votação do 'BBB'

Forte esquema é para evitar as fraudes nas votações, que foram alvo de suspeita nos últimos anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 22:19

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 22:19

Big Brother Brasil - BBB Crédito: Divulgação/TV Globo
A Globo está disposta a evitar todos os tipos de fraudes de uma vez por todas no Big Brother Brasil, e para o BBB 18, está sendo preparada uma mudança radical.  Agora será necessário fazer um cadastro para participar das votações para ajudar seus participantes favoritos no paredão do Big Brother Brasil.
A novidade foi anunciada pela emissora nesta segunda-feira, 8. Será preciso fornecer seu e-mail, data de nascimento e nome e criar uma senha que contenha entre 8 e 15 dígitos para votar no site do programa. Também é possível criar uma conta vinculada à sua conta no Google ou no Facebook.
Nos últimos anos, houveram reclamações de que existiriam muitos perfis falsos e outros mecanismos utilizados para computar um grande número de votos nos paredões, e a medida surge como resposta a isso.

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