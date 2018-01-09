Contra robôs, Globo faz mudanças no esquema de votação do 'BBB'

Big Brother Brasil - BBB Crédito: Divulgação/TV Globo

A Globo está disposta a evitar todos os tipos de fraudes de uma vez por todas no Big Brother Brasil, e para o BBB 18, está sendo preparada uma mudança radical. Agora será necessário fazer um cadastro para participar das votações para ajudar seus participantes favoritos no paredão do Big Brother Brasil.

A novidade foi anunciada pela emissora nesta segunda-feira, 8. Será preciso fornecer seu e-mail, data de nascimento e nome e criar uma senha que contenha entre 8 e 15 dígitos para votar no site do programa. Também é possível criar uma conta vinculada à sua conta no Google ou no Facebook.