Continuação do filme 'Halloween ganha novo trailer; assista

A Universal Pictures divulgou na quarta-feira, 5, o trailer da continuação do filme de terror Halloween, lançado em 1978.
O clássico mostra a história do jovem Michael Myers, que, durante uma noite de Dia das Bruxas, assassinou colegas da escola e parte da família que lhe maltratava. Após as tragédias, o rapaz foi capturado e enviado para um hospital psiquiátrico. Quinze anos depois, ele foge para matar sua meia-irmã Laurie Strode, mas não consegue.
Assim, o serial killer dará continuidade à trama mostrando o confronto final de Laurie com Michael Myers, depois de 40 anos sem vê-lo. Desta vez, ela está preparada para encarar o maníaco e se vingar da chacina que ele promoveu há quatro décadas.
Halloween chegará aos cinemas brasileiros em 25 de outubro deste ano.
Assista ao trailer de Halloween abaixo: