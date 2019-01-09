Conheça os participantes do Big Brother Brasil 2019

Participantes do BBB19 Crédito: Divulgação/GShow

O Big Brother Brasil 2019 começa no próximo dia 15. Os participantes foram divulgados nesta quarta-feira (9), durante a programação da TV Globo.

O primeiro participante é Alan. Empresário e administrador, o catarinense de 26 anos é considerado mulherengo pela família. De Criciúma, o jovem adora surfar e é tão ligado em Astrologia que dá conselhos amorosos para os amigos baseados no signo da pretendente e alerta: “Varia muito de acordo com o ascendente também”, disse. Sobre sua estratégia na casa ele diz que conta com carisma: "Sou bem tranquilo e carismático. Pretendo jogar sozinho".

BBB19: Alan, de Santa Catarina Crédito: Divulgação/Gshow

A segunda a ser apresentada foi Carolina Peixinho. Publicitária e empresária, a baiana de 33 anos ama o mar e doutrinas esotéricas: “Meu amuleto é dar bom dia ao sol”. Formada em Publicidade e Propaganda, Carolina não se identificou com a área e trabalha desde 2009 na agência de turismo da irmã mais velha, Clarisse. Além disso, as irmãs são empreendedoras em um brechó.

Ariana arretada, Carolina afirma que se dá bem com todas as tribos, mas acha que isso pode ser prejudicial dentro do jogo. “Quando você se dá bem com todo mundo, acaba não pontuando o lado ruim das pessoas”, pondera.

BBB19: Carolina Peixinho, da Bahia Crédito: Divulgação/Gshow

Danrley foi o terceiro participante do BBB19 a ser apresentado. Carioca de 19 anos é o integrante mais jovem desta edição. Nascido e criado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, ele está cursando o segundo período de Biologia na UFRJ e vende picolés nos fins de semana na praia.

Na sala da casa onde vive com os pais, Everaldo e Maria de Lurdes, tem um quadro que revela mais um talento do filho: a corrida. Danrley é integrante da equipe de atletismo da Rocinha e coleciona medalhas de inúmeras corridas no Rio. "Acho que sou um menino muito apaixonado. Não sirvo pra ficar muito tempo solteiro", diz o jovem, ao se descrever.

BBB19: Danrley, do Rio de Janeiro Crédito: Divulgçaão/Gshow

Empresário e criador de cavalos, Diego, 30 anos, entra solteiro na casa mais vigiada do país. Porém, o rapaz estava ‘conhecendo uma pessoa’. Natural de Rio Negrinho, em Santa Catarina, ele é dono de uma loja de móveis, mora em Curitiba. "Sou um cara muito simples, boa praça, eu acho que vou me dar bem com todo mundo", afirmou.

Extrovertido, prático e racional, se considera um pouco autoritário, teimoso e não muda de personalidade para agradar os outros. Seu símbolo sexual é Britney Spears.

BBB19: Diego, de Santa Catarina Crédito: Divulgação/Gshow

Elana foi apresentada ainda na tarde de quarta-feira (9). Moradora do sertão do Piauí, a engenheira agrônoma de 25 anos quer dar uma vida confortável para a família. "A gente vai mudar de vida. Vou dar uma vida boa para vocês", prometeu a sister, aos prantos, ao se despedir da família.

Moradora de Bom Jesus - cidade localizada a 635 quilômetros da capital Teresina - a engenheira agrônoma aprendeu muito cedo que a vida pode não ser nada fácil. O investimento dos pais em sua educação a salvou de uma vida dura no sertão. Apesar da trajetória de superação, seu cartão de visitas é a alegria. Solteira, ama dançar funk até o chão, bebe socialmente e promete viver todas a experiências que puder na casa mais vigiada do Brasil. “Meus pais vão ficar decepcionados se eu me envolver com alguém na casa, mas avisei que não posso garantir nada”, conta.

BBB19: Elana é do Piauí Crédito: Divulgação/Gshow

O representante do Rio Grande do Sul no BBB19 é Fábio. Com 27 anos, o gaúcho de Porto Alegre é campeão mundial de jiu-jitsu e profissional de Educação Física. Com quase 1,90m e 93 quilos distribuídos em um corpo definido, o gaúcho intimida, mas é só se aproximar para ele abrir um sorrisão e você achar que é a pessoa mais simpática que já conheceu. Filho único, ele mora em uma academia onde treina artes marciais, entre elas o jiu-jitsu, em que é faixa marrom.

Determinação e dedicação são palavras que não saem da cabeça do brother. "Quanto mais tempo ficar, mais visibilidade vou conseguir e mais as pessoas vão conhecer o meu trabalho, entender o tipo de energia que o lutador emana."

BBB19: Fábio é do Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/Gshow

Gabriela vai representar Ribeirão Preto (SP), no BBB19. A designer gráfica e percussionista de 32 anos avisa que o negócio com ela é ‘perigosinho’ e é fã de Beyoncé.

Nascida em São Paulo, a jovem formada em Produção Audiovisual foi criada por Maria Célia, que adotou Gabriela quando ela tinha poucos dias de vida. Segundo a participante, sua família não tinha condições financeiras para criar mais filhos.

Gabriela pode até ter a fala um pouco mansa, mas tem um discurso forte na ponta da língua. Renato Russo já mandou o recado em "Faroeste Caboclo": "Nunca brigo com peixes em ascendente em escorpião". Justamente o signo da participante, que acrescenta: 'Tenho a lua em gêmeos. O negócio aqui é perigosinho". Se ganhar o prêmio, ela já sabe o que fazer: "Deixar a minha mãe descansar, pagar dívidas, porque tem uns boletos aí, e depois ver o que fazer", declara a sister.

BBB19: Gabriela é de Ribeirão Preto Crédito: Divulgação/Gshow

Gustavo entrou no reality para finalizar negócio. Médico oftalmologista terminou relação para estar 100% solteiro no BBB19.

Natural de São Paulo, o médico oftalmologista, de 37 anos, sempre teve o sonho de participar do programa e já se inscreveu pelo menos 10 vezes. Ainda durante as etapas de seleção, preferiu terminar um namoro: "A prioridade na minha vida é o programa. Jamais participaria do meu sonho estando com qualquer pessoa que seja. Só participo 100% solteiro.”

De sorriso fácil e bem-humorado, o participante do BBB19 não nega que faz sucesso com a mulherada. Afinal, são 1,75m de altura, abdômen sarado e conversa boa.

E a pergunta que não quer calar é: vamos shippar o Gustavo com alguma sister? "Formaria casal se fosse algo natural. Agora, formar por formar, pelo jogo... Não sei. Só estando lá dentro. Mas você pode formar casal com uma pessoa que é queimada fora da casa e ir pro buraco junto", analisa.

BBB19: Gustavo é de São Paulo Crédito: Divulgação/Gshow

Hana chega toda empoderada ao time de selecionados do BBB19. A carioca, de 22 anos, é bacharel em Cinema, produz vídeos para a internet com temas polêmicos e segue o estilo de vida vegano. Moradora da Barra da Tijuca, ela fala alto e gesticula bastante, sempre fazendo questão de passar a imagem de mulher madura.

Se tem uma coisa que Hana não faz a menor questão de esconder é a sua opinião. Seus vídeos na internet trazem temas polêmicos, como aborto e política. Com isso, além de views, ela também ganha muitos haters. “No meu primeiro vídeo, fiquei muito mal. Eu sei que incomodo. Quando estão se incomodando comigo, isso é a projeção das próprias inseguranças delas. Só querem me derrubar porquê, de certa forma, se sentem atingidas”, declara.

O veganismo não será problema para Hana na casa. Mas a YouTuber revela que não faz questão de agradar a todos. "Eu aprendi a entender que – de boa – não vou agradar todo mundo. Mesmo que eu tenha que viver sozinha em uma ilha, vou continuar sendo eu. Mas eu consigo me relacionar com quem é diferente de mim", reflete.

BBB19: Hana é do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/GShow

Hariany vem de Goiás para o BBB19. A estudante de Design de Moda de 21 anos sonha em ser famosa e é o xodó da família. É muito fã da Anitta e usa a cantora como exemplo para tudo. Por falar em fama, a loira já ficou com três cantores sertanejos e recebe mensagens de famosos nas redes sociais.

"Vou voltar muito famosa! Esse é o meu principal objetivo: voltar e ver todo mundo da minha cidade me reconhecendo, deixar a minha cidade famosa. Ver um monte de gente chamando o meu nome. E também vai ser um up na minha carreira".

A jogadora está curtindo as "good vibes" desde que terminou o namoro. Ela explica que o ex é a pessoa certa no momento errado. Hariany conta que faz sucesso entre os meninos desde a escola. Hoje, ela recebe directs de artistas, mas diz que não dá muita moral.

"Tem muito famoso que nem respondo. No começo, a gente empolga, mas hoje nem dou moral mais. Não soma nada na minha vida", responde ela, que acrescenta: "Gosto de pessoas inteligentes. Morro de preguiça de chegar em homem bonito e só falar besteira. Não adianta ser bonito e não falar nada".

BBB19: Hariany é de Goiás Crédito: Divulgação/GShow

Direto de Natal, no Rio Grande do Norte, Isabella é a representante miss desta edição do BBB19. A Miss Natal 2014 é estudante de Medicina. Com 24 anos, ela garante que veio para ganhar. “O negócio tem que ser muito grande para me derrubar, porque já passei por muitas provações. As conquistas que eu tive trazem aquele gostinho de vitória”, diz a natalense.

Filha de pai italiano e mãe brasileira, a universitária tem dupla nacionalidade e morou até os 7 anos na Itália. Contudo, após a separação dos pais, voltou a viver na capital do Rio Grande do Norte com a mãe, Magda, e a irmã por parte de mãe, Pamela. A perda do pai, Gianfranco, há cinco anos, transformou a vida de Isabella.

“Foi quando percebi que a vida começou. Isso me fortaleceu para correr atrás do que quero, saber que a vida não é um mar de rosas e me fez ter mais garra e determinação”, explica de forma enfática.

BBB19: Isabella é do Rio Grande do Norte Crédito: Divugalção/GShow

Maycon chega no BBB19 com uma meta: ser o pegador e se envolver com mais de uma sister. “O Alemão pegou duas. Tenho que bater o recorde”. Com Gusttavo Lima como ídolo, o barman e vendedor de queijos, de 27 anos, já namorou 12 vezes.

Morando em São Paulo, o mineirinho de Piumhi, cidade com cerca de 34 mil habitantes, não deixa o sotaque de lado na hora de contar por que sempre quis vender queijos. "Eu vim para São Paulo para trabalhar como modelo, mas não era bem o que eu queria. Eu queria vender queijo porque dá dinheiro. O pessoal da minha cidade ganha muito", explica.

A casa do participante é abarrotada de queijos. São duas geladeiras cheias do produto, além de salames. Em cima dos outros móveis ficam os biscoitos e doces que Maycon também vende.

BBB19: Maycon é de Piumhi (MG) Crédito: Divulgação/GShow

"Coração Bom" é como Paula se define. A participante do BBB19 é bacharel em Direito e dona da porca Pippa. A sister mora com os pais e três irmãos em uma casa num lote de terra na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. "Eu amo demais o mato, a terra. Vou sentir muita falta do cheirinho do esterco, mas vou dar conta!", garante.

O amor por animais é uma das qualidades da participante: “Ela é apaixonada por bichos. A Pippa foi uma novela! Eu não queria de jeito nenhum. Criar um porco?!”, conta Adriana, mãe da mineira.

Paula diz que não tem sorte nos relacionamentos, já que sempre namora pela internet. A loira dos olhos verdes está solteira, mas a todo tempo fala do seu ‘rolo’ de dois anos com um rapaz de Belo Horizonte. Apesar de garantir que é difícil beijar alguém já que está gostando do ‘rolo’, ela não descarta a possibilidade de um relacionamento na casa: "Gosto dos morenos ‘estilosinhos’ e dos surfistas malandrinhos. Eu ainda não beijei na boca esse ano!".

BBB19: Paula é de Minas Gerais Crédito: Divulgação/GShow

Viciada em internet, Rízia vai ter que se segurar no BBB19, já que estará desconectada. A alagoana chega cheia de experiências empoderadoras, que vão desde preconceito racial a viver um namoro abusivo. Assim, ela não abaixa a cabeça na hora de lutar por questões sociais.

“Essa vai ser a minha grande chance. Todo mundo vai ver que eu estou aqui e eu vou parar com essa ideia de que eu sou invisível”, prevê a jornalista.

Rízia adora mudar de penteado e tem vontade de raspar a cabeça, fazendo uma peruca com o próprio cabelo para usar quando estiver com cansada do look raspado. Se quiser ver ela brava, basta deixá-la com fome. Ela conta que chegou a chorar por ficar sem comer: “Quando a barriga começa a falar, a boca de cima se cala”.

BBB19: Rízia é de Alagoas Crédito: Divulgação/GShow

De sorriso largo e conversa fácil, Rodrigo defende a representatividade dos negros e é visto como “fofo” pelos amigos. Além de cientista político especializado em direitos humanos, o rapaz é dramaturgo, ator, articulador cultural, sócio de um food truck, professor e psicopedagogo.

Filho de um militar e uma funcionária pública, Rodrigo – que é trigêmeo - usou a educação para ultrapassar os obstáculos que surgiram em seu caminho. Um deles, a dislexia. Bolsista em escola particular, Rodrigo aprendeu inglês apenas quando era adulto. Entretanto, isso não o impediu de fazer Mestrado em Educação, em Wisconsin, nos Estados Unidos.

Carioca, Rodrigo é frequentador da Praia do Abricó, praia de naturismo no Rio de Janeiro. “Não consigo mais me ver de sunga. O nu não é sexual. É bonito”.

BBB19: Rodrigo é do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/GShow

A participante mais velha do BBB19 é Tereza. Com 52 anos, Tereza já se casou seis vezes (quatro no papel e duas uniões) e não tem vergonha de de falar dos casos. Hoje, solteira, a pernambucana diz que está aberta a tudo e a todos: “Eu sempre fui muito livre”.

A liberdade também carrega no corpo. Tereza tem cinco tatuagens: dois ‘Ds’ para os filhos Davys e David nas costas, um cactos no bumbum, duas patinhas na virilha, um coração com brasas de fogo no braço e a frase “Lorenço amor eterno” no pé, em homenagem ao pai.

O sonho de entrar no BBB já faz parte da família há anos, mas quem sempre se inscreveu foi David. “Eu ajudava, gravava as fitas e tudo. Mas em 2016 resolvi tentar. Dentro de mim, eu sempre quis participar do programa, mas achava que não conseguiria”. Quando descobriu que estava dentro da 19ª edição do reality, Tereza estava sozinha em casa e sua primeira reação, depois do choque, foi lembrar do filho: “Eu não acredito! David, é pra tu!”.

BBB19: Tereza é de Pernambuco Crédito: Divulgação/GShow

O Acre marca presença mais uma vez no Big Brother Brasil. O biólogo Vanderson é participante do BBB19 e percorre aldeias indígenas no Acre, capacitando professores em Ciências da Natureza.

Apesar de se definir tímido, o biólogo e coordenador educacional indígena logo se mostra bastante falador e, sentado numa cadeira, começa a explicar uma rotina nada comum: "Passo 15 dias planejando aulas e 15 dias formando professores de Ciências da Natureza na aldeia. A gente cobre o Acre todo, então tem aldeia que pela estrada chego em seis horas, mas tem lugar que é um dia de estrada e dois de barco; e tem três municípios isolados que só de aviãozinho monomotor. Já fui em, aproximadamente, 20 aldeias”.

Além de biólogo, o brother, de 35 anos, é o único sensei ou mestre de aikido (arte marcial japonesa) no seu estado, faz crochê para passar o tempo e curte videogame, histórias em quadrinho e cinema.

O participante acredita que sua vivência na aldeia e a experiência no aikido podem ajudar muito no dia a dia do BBB19. “Para os índios, tudo é de todo mundo. Eles são muito práticos e sociáveis. E o aikido já me ajudou a vida inteira. A proposta é harmonia e equilíbrio. Você usa a energia do oponente contra ele. Você consegue ter uma visão ampla e observar as pessoas”, diz ele, que acrescenta:

“Sou bem sociável, paciente e evito conflito. Quando os encontro, tento resolver de forma pacífica. O problema é que quero resolver coisas alheias e acabo me colocando muito a frente. Sou teimoso, gosto das coisas do meu jeito. O que me tira do sério é grosseria, gente que aponta dedo”.

BBB19: Vanderson é do Acre Crédito: Divulgação/GShow

O último participante anunciado é Vinícius. O mineiro e artista plástico é apaixonado por música eletrônica e promete agitar a casa com seu jeito impaciente e baladeiro.

No BBB19, a pretensão de Vinicius é se conhecer melhor e trabalhar o autocontrole. Além disso, Vinicius promete agitar a casa e dispara: "Vou botar a bunda para fora para pegar um bronze".

Com 40 anos e morando com os pais, Vinicius não se incomoda com isso; muito pelo contrário: “Acho maravilhoso e nem tenho vontade de sair de casa. A maioria do povo hoje tem necessidade. Eu não tenho nenhuma, tudo que eu amo está aqui”, garante. O brother, que foi pai aos 17 anos, conta que a relação com a filha, Clara, é maravilhosa, chamando ela de dupla.

Seu jeito agitado, para o brother, pode incomodar os demais participantes. “Sou direto e esquentado, pode gerar conflitos. Como penso muito rápido, às vezes falo uma coisa que pode magoar a pessoa”, conta, dizendo de quem pretende se aproximar no reality: “Vou grudar no marombado e na gostosa para sair maravilhoso”.