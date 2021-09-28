Congresso derruba veto a artigo que isenta streaming de pagar Condecine

Streamings voltam a ter isenção tributária Crédito: StockSnap por Pixabay

O Congresso Nacional derrubou nesta segunda-feira, 27, um veto do presidente Jair Bolsonaro a um artigo que, na prática, isenta serviços de streaming de vídeo (oferta de vídeo por demanda) de pagar a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

Quando o tema tramitou no Congresso, o autor da emenda, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), afirmou que a gratuidade era importante por refletir diretamente no consumidor brasileiro. "A capacidade de consumo é o primeiro aspecto a ser ponderado, o afastamento de interpretação errônea da cobrança da Condecine permite o estabelecimento das plataformas existentes com carga tributária razoável, sem a necessidade de repasse para o consumidor", afirmou o deputado.