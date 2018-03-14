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TEATRO

Confira os vencedores do 30º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro

Musical 'Suassuna - O Auto do Rei Sol' venceu três categorias: Autor, Figurino e Música

Publicado em 14 de Março de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 17:55
Vencedores do 30º Prêmio Shell de Teatro Crédito: Divulgação
A noite de terça-feira (13) foi de nostalgia no Copacabana Palace para celebrar os 30 anos do Prêmio Shell de Teatro. Durante a apresentação de cada uma das nove categorias, Nelson Freitas e Alice Borges, que conduziram a cerimônia, relembraram espetáculos que marcaram as últimas três décadas da premiação. E o grande vencedor desta edição foi o musical "Suassuna  O Alto do Rei Sol", que levou o troféu em três categorias  Autor, Figurino e Cenário.
 
O espetáculo remonta uma série de elementos e personagens que permearam as histórias do paraibano que completaria 90 anos em 2017. O autor, o também paraibano Bráulio Tavares, era só alegria. "Eu sou da literatura, do cordel e de vez em quando sou convidado para fazer teatro. O bom do teatro é que, ao contrário da comemoração solitária da literatura, aqui ela é compartilhada", disse.
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A peça "Tom na Fazenda" foi vencedora de dois prêmios da noite, Ator e Direção. Na categoria Ator, os dois protagonistas, Armando Babaioff e Gustavo Vaz, eram indicados. O troféu ficou com Gustavo, que não esqueceu de seu companheiro de cena em seu discurso e afirmou que o prêmio pertencia dois.
 
O jovem diretor Rodrigo Portella era emoção pura. Ele relembrou seus tempos de adolescente, ainda em Três Rios, no interior do Rio, quando ao concorrer a um prêmio de teatro local disse que esperava mesmo o dia em que ganharia o Shell. "Existe teatro para além do eixo Rio- São Paulo. Quando eu tinha 5 anos assisti a uma montagem de Pluft e nunca me esqueci", comentou.
 
E como a trajetória profissional do homenageado desta edição, Hélio Eichbauer, se confunde com a do próprio prêmio, ele foi citado durante a premiação de cada categoria. Por fim, ele agradeceu a homenagem e desejou dias melhores ao teatro.
 
Veja a lista completa dos vencedores do 30º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro:
 
Autor: Braulio Tavares por "Suassuna - O Auto do Reino do Sol"
 
Direção: Rodrigo Portella por "Tom na Fazenda"
 
Ator: Adrén Alves por "Suassuna - O Auto do Reino do Sol"
Atriz: Yara de Novaes por "Love Love Love"
 
Cenário: Carla Berri e Paulo de Moraes por "Hamlet"
Figurino: Kika Lopes e Heloisa Stockler por "Suassuna  O Auto do Reino do Sol"
Iluminação: Paulo Cesar Medeiros por "O Jornal"
 
Música: Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho por "Suassuna  O Auto do Reino do Sol"
Inovação: Espetáculo "Tripas" pela forma de realização entre a universidade, através dos programas de pós-graduação, e a produção teatral.
 

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