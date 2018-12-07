Confira os lançamentos de filmes nos cinemas para as férias 2019

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Divulgação

O fim de 2018 já bate à nossa porta e, com o mês de dezembro, chegam também as tão esperadas férias escolares. Para atender a essa demanda, as salas de cinema do Estado e os serviços de streaming recebem reforços de peso a partir da próxima semana.

Para aproveitar aquela bagunça com os amigos ou com a família, no escurinho do cinema ou no conforto de casa, lançamentos muito aguardados chegam para a alta temporada. O primeiro deles é Aquaman, que chega às telonas na próxima quinta-feira (13) e figura na lista dos mais esperados. O super-herói dos quadrinhos da DC, interpretado por Jason Momoa, inicia uma jornada em busca de algo importante para Atlantis.

Aquaman entra em cartaz nesta semana Crédito: Divulgação

Na sequência, já na sexta-feira (14), a Netflix disponibiliza na plataforma o longa Roma, de Alfonso Cuarón. Ambientado no México na década de 1970, a trama concorre a três prêmios no Globo de Ouro e será exibida também em salas de cinema do Rio e de São Paulo.

Na semana seguinte, é a vez de O Retorno de Mary Poppins e Bumblebee chegarem às salas do país, o que está previso para o dia 20. O primeiro, estrelado por Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda, é a continuação de Rob Marshall para o clássico de 1964. Já o segundo é um desmembramento de Transformers, e se passa 20 anos antes do primeiro filme da franquia.

Nos dias 21 e 27 de dezembro, Bird Box (Netflix) e Minha Vida em Marte chegam, respectivamente, para atrair aos cinéfilos de plantão.

Depois da virada

A previsão é de três lançamentos para a primeira quinzena de 2019. No dia 10 de janeiro, entram em cartaz Homem-Aranha no Aranhaverso, com o aracnídeo mais maduro e experiente; Hellboy, com a história do anti-herói dirigida por Neil Marshall; e Amigos Para Sempre, remake americano da comédia francesa Intocáveis, assinado por Paul Feig.

No dia 24, também há tripla novidade, com a chegada de Creed II, Green Book  O Guia e Se a Rua Beale Falasse. O mês termina com Vice e Boy Erased, lançados no dia 31 de janeiro.

06/12/2018 - Christian Bale, que interpreta Dick Cheney, em Vice Crédito: Divulgação

O recesso ainda ganha mais um título aos 45 do segundo tempo, com Uma Aventura Lego 2 nos cinemas a partir de 7 de fevereiro. A animação é uma boa pedida para os pequenos, seguindo um caminho diferente da primeira trama, com mudanças ocorridas no mundo dos brinquedos após a Terça do Taco.

Faça seu cronograma e boas férias!

Confira as novidades

13 de dezembro

Aquaman: Estrelado por Jason Momoa e dirigido por James Wan, a superprodução é baseada nos quadrinhos da DC.

14 de dezembro

Roma: Novo filme de Alfonso Cuarón, é uma das apostas no quesito filme estrangeiro, com a história de uma família mexicana afetada por eventos históricos no país.

17 de dezembro

Como Treinar Seu Dragão 3: Considerado uma das melhores animações da década, o filme será o último da franquia, e traz uma brincadeira com o tempo, com flashbacks e outros recursos.

Vidro: É a terceira e última parte da trilogia Eastrail 177, de M. Night Shyamalan, composta também por Fragmentado (2017) e Corpo Fechado (2000).

20 de dezembro

O Retorno de Mary Poppins: Na realidade londrina da década de 1930, Mary Poppins surge dos céus novamente com um amigo para ajudar uma família de trabalhadores que sofreram grandes perdas.

Bumblebee: Derivada da franquia Transformers, a trama se passa 20 anos antes do primeiro filme da marca, revelando o passado de personagens.

21 de dezembro

Bird Box: O terror pós-apocalíptico entra no circuito da Netflix, dirigido por Susanne Bier e baseado no romance de mesmo nome, lançado em 2014 por Josh Malerman.

27 de dezembro

Minha Vida em Marte: O longa estrelado por Mônica Martelli traz a história de Fernanda, casada com Tom, com quem enfrenta um desgaste pelo convívio diário.

10 de janeiro

Homem-Aranha no Aranhaverso: Na trama, Parker surge mais velho e experiente, assumindo a função de mentor de Miles Morales, o menino que tenta salvar o mundo.

Hellboy: A nova versão do filme terá cenas com o herói em chamas e pronto para a briga.

Hellboy 2019 Crédito: Divulgação

Amigos Para Sempre: É a versão americana para o fenômeno francês Intocáveis, com um aristocrata rico que fica tetraplégico após sofrer um acidente. Na recuperação, conhece Dell, com quem forma uma amizade improvável.

24 de janeiro

Creed II: Creed (Michael B. Jordan) segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe. O filme tem direção de Steven Caple Jr.

Green Book - O Guia: O fanfarrão Tony Lip (Viggo Mortensen) busca um trabalho após sua discoteca fechar as portas. Nesta jornada, forma um vínculo com um pianista que o convida para uma turnê.

Se a Rua Beale Falasse: O longa dirigido por Barry Jenkins traz a história de uma mulher grávida que luta para livrar o marido de uma acusação criminal injusta fruto de racismo.

31 de janeiro

Vice: Com seis indicações ao Globo de Ouro, o longa de Adam McKay conta a história de ascensão de Dick Cheney (Christian Bale) como o político mais poderoso do mundo.

Boy Erased: Com elenco composto por Nicole Kidman, Russell Crowe e Lucas Hedges, a trama conta a história do joven Garrard, um rapaz gay de 19 anos, filho de um pastor da Igreja Batista.

7 de fevereiro