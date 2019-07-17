CINEMA

Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 18 a 24 de julho

Entre os destaques está a estreia de "O Rei Leão"

Publicado em 17 de julho de 2019 às 18:33 - Atualizado há 6 anos

Estreias

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cine Unimed, sala 1: 21h. Sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 3 (3D/dub.): 20h15.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h20, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h (dub.), 17h15 (dub.), 21h40. Sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 13h50, 16h05, 18h20, 20h40. Sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Sala 3 (dub.): 16h, 18h15.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (3D): 11h (dub.), 14h (dub.), 16h25 (dub.), 18h50 (dub.), 21h15. Sala 3 (dub.): 11h, 13h25, 15h50, 18h15, 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 11h45, 14h30, 17h15, 20h. Sala 2 (3D/dub.): 11h (somente sábado e domingo), 13h45, 16h30, 19h15, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 12h45, 15h30, 18h15, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 18h30 (dub.), 21h. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Via Sul (dub.): 16h40 (3D), 19h (3D), 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 11h50, 14h30 (exceto sábado e domingo), 14h30 (3D) (somente sábado e domingo), 17h15 (3D), 20h (3D). Sala 2 (3D/dub.): 12h45, 15h30, 18h15, 21h. Sala 4 (dub.): 16h45, 19h30. Sala 5: 19h, 21h45. Sala 7 (dub.): 13h15, 16h, 18h45, 21h30. Sala 8 (3D/dub.): 12h15, 15h, 17h45, 20h30.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 12h15, 15h, 17h45, 20h30. Sala 4 (dub.): 19h, 21h45. Sala 5 (3D/dub.): 11h50, 14h30, 17h15, 20h. Sala 6 (3D) (somente quinta, sexta e sábado): 12h45 (dub.), 15h30, 18h15, 21h. Sala 7 (dub.) (somente segunda, terça e quarta): 12h45, 15h30, 18h15, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h15, 15h45, 18h15, 20h45. Sala 2: 13h45 (dub.), 16h15 (dub.), 18h45 (dub.), 21h15. Sala 3: 13h, 15h30, 18h, 20h30. Sala 4: 13h30 (dub.), 16h (dub.), 18h30, 21h. Sala 7 (dub.): 15h, 17h30, 20h.

Boas Itenções

(Les Bonnes intentions, França, 2018, 103 min). Comédia dramática. Direção: Gilles Legrand. Com Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi.

Sinopse: Isabelle dedica todo o seu tempo ao trabalho humanitário, ajudando imigrantes, doando roupa, preparando comida e ministrando aulas de francês para estrangeiros. Um dia, quando uma professora mais jovem aparece no mesmo centro onde ela dá aulas, Isabelle começa a se sentir ultrapassada. Enquanto se envolve numa competição com a novata, começa a negligenciar o marido e os filhos, criando outros problemas para solucionar além da miséria no mundo.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

Deslembro

(Brasil, França, Qatar, 2019, 96 min). Drama. Direção: Flavia Castro. Com Jeanne Boudier, Eliane Giardini, Sara Antunes.

Sinopse: Joana é uma adolescente que se alimenta de literatura e rock. Ela mora em Paris com a família, quando a anistia é decretada no Brasil, final de 79. De um dia para o outro, e a sua revelia, organiza-se a volta para o país do qual mal se lembra. No Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e onde seu pai desapareceu nos porões do DOPS, seu passado ressurge. Nem tudo é real, nem tudo é imaginação, mas ao “lembrar”, Joana inscreve sua própria história no presente, na primeira pessoa.

Cine Metrópolis: 14h (exceto sábado, domingo e segunda), 16h (somente segunda), 18h (somente sábado), 18h20 (somente sexta), 20h (exceto sábado, domingo e segunda).

Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos

(Brasil, 2016, 79 min). Documentário. Direção: Sérgio Oliveira.

Sinopse: Uma investigação afetiva sobre a obra, a trajetória e o impacto da Super Oara - ou Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos -, uma verdadeira big band sertaneja que marcou os bailes de Pernambuco e que ainda se apresenta nos dias de hoje em datas comemorativas.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda), 16h (somente quinta).

Em Cartaz

Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar

(Brasil, 2019, 86 min). Documentário. Direção: Marcelo Gomes.

Sinopse: A cidade de Toritama é um microcosmo do capitalismo implacável: a cada ano, mais de 20 milhões de jeans são produzidos em fábricas de fundo de quintal. Os moradores trabalham sem parar, orgulhosos de serem os donos do seu próprio tempo. Durante o Carnaval – o único momento de lazer do ano -, eles transgridem a lógica da acumulação de bens, vendem seus pertences sem arrependimentos e fogem para as praias em busca de uma felicidade efêmera. Quando chega a Quarta-feira de Cinzas, um novo ciclo de trabalho começa.

Cine Metrópolis: 16h (somente terça), 18h20 (somente segunda e quarta).

Atentado ao Hotel Taj Mahal

(Hotel Mumbai, Austrália, Índia, EUA, 2019, 125 min). Drama. Direção: Anthony Maras. Com Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs.

Sinopse: Mumbai, Índia, 2008. Um grupo de terroristas chega à cidade de barco, disposto a promover uma série de ataques em locais icônicos da cidade. Um deles é o luxuoso hotel Taj Mahal, bastante conhecido pela quantidade de estrangeiros e artistas que nele se hospeda. Quando os ataques começam, o humilde funcionário Arjun tenta ajudar todos a se protegerem, enquanto David e Zahra buscam algum meio de retornar ao quarto em que estão hospedados, já que nele está seu bebê e Sally, sua babá.

Cine Jardins, sala 2: 21h10.

Amor à Segunda Vista

(Mon Inconnue, França, Bélgica, 2019, 118 min). Romance. Direção: Hugo Gélin. François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe.

Sinopse: Do dia para a noite, Raphael acorda em um universo paralelo onde ele nunca conheceu Olivia, o amor da sua vida. Agora ele precisa reconquistar a sua esposa, mesmo sendo um completo estranho para ela. Enquanto Raphael tenta entender exatamente o que aconteceu, ele corre contra o tempo para não perdê-la.

Cine Jardins, sala 1: 18h55.

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/dub.): 15h, 17h40, 20h20.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 15h40, 18h20, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 13h50, 16h10, 18h35, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h40, 19h10, 21h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h30. Sala 4 (dub.): 13h50, 16h10, 18h35, 21h.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 14h (dub.), 16h30, 19h (dub.), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h, 16h, 19h, 21h45.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h, 14h50, 17h50, 20h50. Sala 4: 13h50 (dub.), 22h20. Sala 6 (dub.): 18h35, 21h25.

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto quinta): 19h15, 22h10. Sala 2 (3D/dub.): 12h15, 15h, 17h45, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h10 (dub.), 15h50 (dub.), 18h40 (dub.), 21h20.

Eu Não Sou uma Bruxa

(I Am Not a Witch, Reino Unido, França, Zâmbia, 2019, 94 min). Drama. Direção: Rungano Nyoni. Com Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Gloria Huwiler.

Sinopse: Depois de um incidente banal em sua vila, a menina de 8 anos Shula é acusada de bruxaria. Depois de um rápido julgamento, a garota se torna culpada e é levada em custódia pelo Estado, sendo exilada para um campo de bruxas no meio do deserto. No local, ela passa por uma cerimônia de iniciação em que aprende as regras da sua nova vida como bruxa. Como as outras residentes, ela é amarrada em uma grande árvore, sendo ameaçada de ser amaldiçoada e de se transformar em uma cabra caso corte a fita.

Cine Metrópolis: 20h (somente sexta).

Divino Amor

(Brasil, Uruguai, Dinamarca, Noruega, Chile, Suécia, França, 2019 ,101 min). Drama. Direção: Gabriel Mascaro. Com Dira Paes, Júlio Machado, Teca Pereira.

Sinopse: Joana trabalha como escrivã em um cartório e, profundamente religiosa e devota à ideia da fidelidade conjugal, sempre tenta demover os casais que volta e meia surgem pedindo o divórcio. Tal situação sempre a deixa à espera de algum reconhecimento, pelos esforços feitos. Entretanto, a situação muda quando ela própria enfrenta uma crise em seu casamento.

Cine Metrópolis: 16h (somente sexta e quarta), 18h (somente domingo), 18h20 (somente terça e quinta).

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cine Jardins, sala 1: 15h, 17h.

Cine Unimed, sala 1: 18h45.

Cinesercla Linhares, sala 1: 18h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 14h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 18h45.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 13h10, 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 16h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 11h30, 14h15, 16h25.

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto quinta): 14h35, 16h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h20.

Annabelle 3: De Volta para Casa

(Annabelle Comes Home, EUA, 2019 , 106 min). Terror. Direção: Gary Dauberman. Com Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson.

Sinopse: Quando Ed e Lorraine Warren deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal, a pequena Judy Warren, é deixada aos cuidados de sua babá. Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle, aproveitando que os investigadores paranormais estão fora de jogo, anima os letais e aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h45.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cine Jardins, sala 2: 15h.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 17h15.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 16h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h45.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub.): 11h, 15h10.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (exceto quinta): 12h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h30.

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 16h45.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 15h10, 19h15.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h05. Sala 5 (dub.): 16h45.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub.): 17h, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h45, 19h30, 22h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 11h45, 14h10, 16h30.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 11h45, 14h15, 16h35.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h30.

Dor e Glória

(Dolor y gloria, Espanha, 2019, 112 min). Drama. Direção: Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia.

Sinopse: Salvador Mallo é um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Aladdin

(EUA, 2019, 129 min). Aventura. Direção: Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.

Sinopse: Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 20h40.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta