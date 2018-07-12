Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 12 a 18 de julho

Especial

Porco Rosso Crédito: Studio Ghibli

Porco Rosso: O Último Herói Romântico

(Kurenai no buta, Japão, 1992, 93 min). Animação. Direção: Hayao Miyazaki.

Sinopse: Costa do Mar Adriático, início dos anos 30. Marco Porcellino, mais conhecido como Porco Rosso, é um aviador caçador de recompensar que luta contra piratas aéreos. Cansados de serem derrotados por Porco, os piratas se unem e contratam um piloto americano para duelar com ele.

CineSesc Glória, 14h30. (somente sábado).

Estreias

Desobediência Crédito: Sony Pictures

Desobediência

(Disobedience, EUA, 2017, 114 min). Drama. Direção: Sebastián Lelio. Com Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola.

Sinopse: A fotógrafa Ronit retorna para a cidade natal pela primeira vez em muitos anos em virtude da morte do pai, um respeitado rabino. Seu afastamento foi bastante abrupto e o reaparecimento é visto com desconfiança na comunidade, mas ela acaba acolhida por um amigo de infância, para sua surpresa atualmente casado sua paixão de juventude, Esti.

Cine Jardins, sala 1: 19h, 21h15.









Uma Casa à Beira-mar Crédito: Imovision

Uma Casa à Beira-Mar

(La Villa, França, 2017, 107 min). Drama. Direção: Robert Guédiguian. Com Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.

Sinopse: Três irmãos se reúnem ao redor do leito de morte de seu pai, que era um dos pilares de toda a família, e agora precisam pensar no que será do pequeno paraíso que ele construiu, em torno de um modesto restaurante à beira-mar.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.





Todo Dia Crédito: Paris Filmes

Todo Dia

(Every Day, EUA, 2017, 98 min). Drama/ fantasia. Direção: Michael Sucsy. Com Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague.

Sinopse: A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 16h30 (somente domingo), 16h55 (exceto domingo).





Arranha-céu: Coragem Sem Limite Crédito: Universal Pictures

Arranha-Céu: Coragem sem Limite

(Skyscraper, EUA, 2018, 103 min). Ação. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han.

Sinopse: Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h50 (exceto quinta e sexta), 16h05, 20h55.



Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/ dub.): 20h40. Sala 3 (dub.): 14h20, 16h20, 18h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h40, 20h40.

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D): 19h15 (dub.), 21h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/ dub.): 20h45. Sala 4 (dub.): 16h45, 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h40 (dub.), 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h. Sala 3 (3D/ dub.): 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h30 (dub.), 19h10 (dub.), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 13h20 (dub.), 15h50 (dub.), 18h20, 20h50. Sala 8: 11h40 (dub.) (somente sábado e domingo), 16h45 (dub.), 21h50.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 17h30, 19h30, 21h30. Sala 2 (dub.): 16h.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 13h (dub.), 15h40 (dub.), 18h10 (dub.), 20h40. Sala 5 (dub.): 11h45 (somente sábado e domingo), 14h10, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/ dub.): 12h15, 15h, 17h30, 20h, 22h20.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/ dub.): 14h, 18h50. Sala 4 (dub.): 15h40, 20h25. Sala 7 (dub.): 13h10 (exceto domingo), 17h55.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/ dub.): 14h30, 16h30, 18h30. Sala 3 (dub.): 20h20. Sala 5 (dub.): 14h05, 16h05.

Cine Jardins, sala 2 (exceto sexta): 13h40, 15h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h30, 18h35. Sala 3 (3D/ dub.): 16h35.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 19h. Sala 3 (3D/ dub.): 13h (exceto quinta e sexta), 15h, 17h15.

Cine Unimed, sala 2 (3D/ dub.): 14h (exceto quinta e sexta), 16h15, 18h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (3D/ dub.): 15h30, 17h20, 19h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 16h30 (somente sábado e domingo). Sala 3 (3D/ dub.): 17h10, 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/ dub.): 13h, 17h25, 21h50. Sala 3 (dub.): 15h20, 19h45.

Cine Via Sul, sala 1: 15h15, 19h15.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 13h10, 15h30, 17h50, 20h10. Sala 6 (3D/ dub.): 11h20 (somente sábado e domingo), 13h50, 16h20, 18h40, 21h. Sala 7 (dub.): 16h35 (somente domingo), 16h50 (exceto domingo).

Cine São Mateus, sala 1 (3D/ dub.): 14h30 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 19h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 13h30, 15h30. Sala 4 (dub.): 13h, 15h, 17h (3D), 19h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/ dub.): 11h30 (somente sábado e domingo), 13h50, 16h20, 18h40, 21h. Sala 5 (dub.): 16h50, 19h10. Sala 7 (dub.): 13h10, 15h30, 17h50, 20h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h, 14h20, 19h20. Sala 4 (3D/ dub.): 13h20, 15h40, 18h, 20h20.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D): 15h40, 19h30.

Verão em Rildas Crédito: Cavídeo

Verão em Rildas

(Brasil, 2018, 71 min). Direção: Daniel Caetano. Com Alice Gorman, Dayane Benício, João Ribeiro.

Sinopse: Um grupo de estudantes universitários, moradores da cidade litorânea de Rio das Ostras, decide organizar um festival de artes no local. Durante a divulgação do evento nas redes sociais, eles são surpreendidos pela repercussão equivocada de um postagem, e as consequências do ato ultrapassam as barreiras do mundo online afetando suas vidas e rotinas diretamente.

Cine Metrópolis: 16h30 (somente domingo), 17h30 (somente sexta, terça e quarta), 19h (somente segunda).

Em Cartaz

Cena do filme "Homem-Formiga e Vespa" Crédito: Disney/Divulgação

Homem-Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.

Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.





Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h30 (exceto quinta e sexta), 16h, 18h40, 21h10. Sala 5 (dub.): 13h (exceto quinta e sexta), 15h30, 18h, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala (3D/ dub.): 16h25, 21h. Sala 4 (dub.): 13h55, 18h35.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h20. Sala 2 (dub.): 14h. Sala 3 (3D/ dub.): 20h50.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 21h. Sala 2 (3D/ dub.): 16h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/ dub.): 18h45. Sala 4 (dub.): 14h20 (exceto quinta e sexta), 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h10. Sala 3 (3D/ dub.): 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h30 (dub.), 16h50 (dub.), 19h10 (dub.).

Cine Via Sul, sala 1 (3D): 21h15.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 12h30 (dub.), 15h20 (dub.), 18h10 (dub.), 21h15. Sala 8 (dub.): 14h05, 19h10.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/ dub.): 21h.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 14h30, 16h45, 19h, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 12h30 (dub.), 15h20 (3D/ dub.), 18h (3D/ dub.), 20h50 (3D).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/ dub.): 13h, 16h, 19h, 22h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D): 21h20.

Oh Lucy Crédito: Imovision

Oh Lucy

(Oh Lucy!, Japão e EUA, 2017, 95 min). Comédia/drama. Direção: Atsuko Hirayanagi. Com Shinobu Terajima, Shioli Kutsuna, Josh Hartnett.

Sinopse: Setsuko Kawashima é uma mulher solitária que trabalha em um monótomo escritório em Tóquio. Quando vê que precisa sair da rotina, ela decide estudar inglês, e a partir daí, sua vida nunca mais é a mesma. Durante as aulas Setsuko descobre sua outra identidade, o alter ego "Lucy". Enquanto experimenta desejos e situações antes impensáveis, ela precisa lidar com o desaparecimento do seu instrutor John.

Cine Jardins, sala 1: 17h10.

Nos Vemos No Paraíso Crédito: Pandora Filmes

Nos Vemos no Paraíso

(Au Revoir Là-haut, França, 2017, 127 min). Comédia/drama. Direção: Albert Dupontel. Com Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte.

Sinopse: Em novembro de 1918, alguns dias antes do Armistício de Compiègne, Édouard Péricourt salva a vida de Albert Maillard. Os soldados franceses não têm nada em comum, a não ser a guerra e o ódio pelo vil Tenente Preadelle, e são obrigados a se unir para sobreviver - uma firme parceria marcada por farsas e lealdade.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Ensina-me a Viver Crédito: Paramount Pictures

Ensina-me a Viver

(Harold and Maude, EUA, 1971, 91 min). Comédia/drama. Direção: Hal Ashby. Com Ruth Gordon, Bud Cort, Cyril Cusack.

Sinopse: Harold, rapaz de 20 anos com obsessão pela morte, que passa seu tempo indo a funerais e simulando suicídios, um dia conhece Maude, uma senhora de 79 anos apaixonada pela vida. Eles passam muito tempo juntos e, durante esta intensa convivência, ela o apresenta a beleza da existência.

Cine Jardins, sala 2: 17h20.

Irmã Crédito: Supo Mungam Films

Irmã

(Little Sister, EUA, 2016, 91 min). Comédia dramática. Direção: Zach Clark. Com Addison Timlin, Ally Sheedy, Keith Poulson.

Sinopse: Após um trauma envolvendo a sua mãe, a jovem Colleen decidiu abandonar o lar e se tornar freira, cortando totalmente o contato com a família. Um dia, recebe um e-mail anunciando que seu irmão está em casa após voltar da guerra do Iraque, com sequelas no corpo. Ela decide que é hora de visitar novamente a família, e resgatar o seu passado, quando era metaleira, gótica, num lar liberal e excessivo.

CineSesc, 18h20 (exceto segunda).

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/ dub.): 16h10, 21h. Sala 2 (dub.): 18h20. Sala 4 (dub.): 13h05, 17h50. Sala 7 (dub.): 15h20, 20h10.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/ dub.): 14h, 18h40. Sala 4 (dub.): 16h10, 20h50. Sala 5 (dub.): 18h05.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h (exceto quinta e sexta).

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h15. Sala 3 (3D/ dub.): 14h10, 18h25.

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/ dub.): 13h30 (exceto quinta e sexta), 18h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 19h. Sala 3 (3D/ dub.): 13h30 (exceto quinta e sexta), 16h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/ dub.): 16h30, 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h, 19h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/ dub.): 15h, 19h25. Sala 3 (dub.): 13h, 17h20, 21h40.

Cine Via Sul, sala 1: 17h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 11h50, 14h40, 17h30, 20h30. Sala 3 (3D/ dub.): 12h50, 16h, 18h50, 21h40.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/ dub.): 16h30.

Multiplex Serra, sala 2: 13h30, 20h30. Sala 3 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 11h50, 14h40, 17h30, 20h30. Sala 8 (3D/ dub.): 12h50, 16h, 18h50, 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 16h40. Sala 3 (3D/ dub.): 12h30, 15h20, 18h20, 21h10.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D): 17h20.

Cena de "Jurassic Park" também fez parte do ensaio Crédito: Reprodução | Isaac James

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h05 (exceto quinta e sexta), 15h45, 18h25, 21h05.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 13h40 (exceto quinta e sexta), 16h20. Sala 2 (3D/ dub.): 21h15.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 13h40 (exceto quinta e sexta), 16h15. Sala 3 (3D/ dub.): 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h30.

Cinemark Vitória, sala 7: 11h10 (dub.) (somente sábado), 14h (dub.) (exceto domingo), 19h15 (dub.) (somente domingo), 19h20 (dub.) (exceto domingo), 22h10.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 18h.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 11h10 (dub.) somente sábado), 14h (dub.) (exceto domingo), 18h55 (somente domingo), 19h15 (dub.) (somente sábado), 19h20 (dub.) (exceto sábado e domingo), 22h (somente domingo), 22h10 (exceto domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 21h40.

21/06/2018 - Sandra Bullock no filme 'Oito Mulheres e Um Segredo' Crédito: Divulgação

Oito Mulheres e Um Segredo

(Oceans 8, EUA, 2018, 110 min). Ação/comédia. Direção: Gary Ross. Com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.

Sinopse: Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Cinemark Vitória, sala 4: 22h30.

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 21h30.

05/07/2018 - Cena do documentário "Bonifácio - O Fundador Do Brasil" Crédito: Divulgação

Bonifácio - O Fundador do Brasil

(Brasil, 2018, 83 min). Documentário; Direção: Mauro Ventura. Com Paulo Lopes, Olavo de Carvalho, D. Bertrand de Orléans e Bragança.

Sinopse: José Bonifácio de Andrada e Silva foi um cientista, filósofo, estrategista e herói de guerra brasileiro que teve um papel decisivo no processo de emancipação do Estado brasileiro em relação a Portugal, sendo conhecido pelo título de Patriarca da Independência. Através de entrevistas com historiadores, a trajetória de sua vida, assim como suas aventuras, são reveladas em um formato inovador, que vai muito além dos livros de história.