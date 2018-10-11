Confira os filmes em Cartaz no ES na semana de 11 a 17 de outubro

Especial

Mary and The Witch's Flower Crédito: Cinemark

Anime Night - Mary and The Witch's Flower

(Meari to majo no hana, Japão, 2017, 103 min). Aventura. Direção: Hiromasa Yonebayashi, Giles New. Com Hana Sugisaki, Ryûnosuke Kamiki, Yûki Amami.

Sinopse: Mary to Majo no Hana ou Maria e a Flor da Bruxa é um filme de animé japonês do género fantasia, realizado e escrito por Hiromasa Yonebayashi e Riko Sakaguchi, e produzido pelo estúdio de animação Studio Ponoc, com base no romance The Little Broomstick da escritora britânica Mary Stewart.

Cinemark Vitória, sala 2 (somente quinta e sábado): 15h (dub.), 20h.

Pets A Vida Secreta dos Bichos Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Festival Kids Cinemark: Pets - A Vida Secreta dos Bichos





(The Secret Life of Pets, EUA, 2016, 87 min). Animação/Comédia. Direção: Yarrow Cheney, Chris Renaud.

Cinemark Vítória, sala 3 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 11h50.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 12h20.

Pré-Estreia

A Casa do Medo incidente em Ghostland Crédito: PARIS FILMES

A Casa do Medo: Incidente em Ghostland

(Ghostland, França, Canadá, 2018, 91 min). Terror. Direção: Pascal Laugier. Com Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones.

Sinopse: Pauline acaba de herdar uma casa de sua tia e então decide morar lá com suas duas filhas, Beth e Vera. Mas, logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores e Pauline faz de tudo para proteger as crianças. Dezesseis anos depois, as meninas, agora já crescidas, voltam para a casa e se deparam com coisas estranhas.

Kinoplex Paia da Costa, sala 6 (exceto segunda, terça e quarta): 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente sexta, sábado e domingo): 22h20.

Estreias

Papillon Crédito: IMAGEM FILMES

Papillon





(EUA, 2018, 117 min). Drama. Direção: Michael Noer. Charlie Hunnam, Rami Malek, Eve Hewson.

Sinopse: Henri Charrière, chamado de Papillon, pequeno bandido do subúrbio de Paris da década de 30, é condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu. Enviado para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, ele conhece Louis Dega, homem que Papillon promete ajudar em troca de auxílio para escapar da prisão.

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h15.

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce Uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação

Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, EUA, 2018, 136 min). Drama. Direção: Bradley Cooper. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Sinopse: A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h20 (dub.), 19h, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h, 15h45, 18h30, 21h15. Sala 7: 17h50 (dub.), 20h40.

Cinemark Vitória, sala 5: 12h20 (somente sexta, sábado e domingo), 15h20, 18h25, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h30 exceto sexta, sábado e domingo), 14h30 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo), 17h50 (dub.), 20h50 (exceto sexta, sábado e domingo), 21h10 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo).

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 14h (exceto segunda, terça e quarta), 16h30, 19h, 21h30.

Goosebumps 2 Crédito: SONY PICTURES

Goosebumps 2: Halloween Assonbrado

(Goosebumps 2: Haunted Halloween, EUA, 2018, 83 min). Comédia/terror. Direção: Ari Sandel. Com Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris.

Sinopse: Wardenclyffe, Estados Unidos, às vésperas do Halloween. Sonny e Sam são grandes amigos, que encontram um livro incompleto guardado dentro de um baú, em uma casa abandonada. Ao abri-lo, eles despertam o boneco Slappy, que surge inesperadamente. Criação do autor R.L. Stine, ele usa os jovens e ainda a irmã de Sonny, Sarah, para criar sua própria família de monstros.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h20, 18h20, 20h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 17h15, 19h, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h20, 17h15, 19h, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h30 (somente sexta, sábado, domingo e segunda), 14h45, 16h45, 19h, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 15h50, 19h30, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h20, 15h20, 17h30, 19h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 12h40. Sala 8 (dub.): 14h30, 16h45, 19h (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 12h45 (somente sexta, sábado e domingo), 15h, 17h10, 19h45.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h.

Tudo Por Um PopStar Crédito: DOWNTOWN FILMES





Tudo Por Um PopStar





(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Cine Unimed, sala 1: 16h40, 18h30, 20h20.

Cinesercla Linhares, sala 1: 15h10, 18h45, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 15h10, 18h45, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h45, 15h40, 17h40, 19h50, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h30. Sala 4: 15h30, 19h10, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h15, 15h15, 17h20, 19h20, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h, 16h10, 18h30, 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h15, 15h30, 18h. Sala 7: 16h10, 18h30, 20h40.

Multiplex Araújo, sala 4: 15h30, 17h15, 19h, 20h45.

A Vida em Família Crédito: Pagu Pictures

A Vida em Família

(La Vita in Comunem, Itália, 2018, 110 min). Comédia. Direção: Edoardo Winspeare. Com Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco.

Sinopse: Na aldeia esquecida por Deus de Desperata, no sul da Itália, o prefeito Filippo Pisanelli tem plena certeza de que está na profissão errada. Para aliviar sua depressão, ele usa seu amor pela poesia para dar aulas acaloradas a presos, sendo esta a única coisa que o faz manter-se no posto. Porém, um encontro dele e de outros companheiros com a arte mudará suas vidas completamente.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Uma Noite de 12 Anos Crédito: VITRINE FILMES

A Noite de 12 Anos

(La Noche de 12 Años, Uruguai, Espanha, Argentina, 2018 122 min). Drama. Direção: Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort.

Sinopse: 1973, Uruguai. José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro são militantes dos Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura militar local. Eles são presos em ações distintas e encarcerados junto a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia seriam soltos.

Cine Jardins, sala 2: 18h55.

Cinderela e o Príncipe Secreto Crédito: IMAGEM FILMES

Cinderela e o Príncipe Secreto

(Cinderella 3D, EUA, 2018, 90 min). Animação/família. Direção: Lynne Southerland.

Sinopse: Enquanto Cinderela e seus amigos ratos se divertem no Baile Real, tudo parece perfeito, até a princesa ter uma grande surpresa: o príncipe é uma farsa! O verdadeiro representante do reino foi transformado em rato por uma bruxa malvada. Cinderela e seus amigos precisam embarcar em uma grande aventura para reverter o feitiço e restaurar a ordem no lugar.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h45, 17h30, 19h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.) (somente quinta, sexta, sábado e domingo): 13h. Sala 4 (dub.): 13h40, 17h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 15h10, 17h10, 19h10.

Multiplex Araújo, sala 5 (dub.): 13h15 (exceto segunda, terça e quarta), 15h15.

Amanhã Chegou Crédito: Cinemark

Amanhã Chegou





(Brasil, 2018, 90 min). Documentário. Direção: Renata Simões. Durante muitas décadas, sonho e consumo material foram duas coisas que sempre andaram juntos. Por mais que esta associação de pensamento ainda seja perpetuada na sociedade atual, hoje tenta-se desmitificar a ideia de que dinheiro sempre será poder. Enquanto a escolha do consumidor leva órgãos governamentais a destruírem culturas nativas e o meio-ambiente, algumas instituições tentam fazer diferente.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

Venom Crédito: Sony

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 18h40, 21h. Sala 3 (3D): 20h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 18h40, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h10, 16h20 (3D), 18h30, 20h40 (3D). Sala 5 (dub.): 20h35.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 12h (somente sexta, sábado, domingo e segunda), 14h30, 17h, 19h30, 22h15. Sala 3 (3D/dub.): 13h30, 16h, 18h30, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h30, 16h, 18h35, 21h. Sala 2: 13h05, 15h30, 18h, 20h30. Sala 4: 21h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h (somente sexta, sábado, domingo e segunda), 19h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 13h50, 16h25 (3D), 19h, 21h40 (3D). Sala 4: 17h40, 20h20. Sala 6 (3D): 13h (dub.), 15h40, 18h20 (dub.), 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 17h, 19h10, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 19h (dub.), 21h10. Sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 17h40, 20h20. Sala 2 (3D): 13h (dub.), 15h40, 18h20 (dub.), 21h. Sala 3: 16h45 (dub.) (exceto sexta, sábado e domingo), 16h50 (somente sexta, sábado e domingo), 19h30 (somente sexta, sábado e domingo), 19h40 (exceto sexta, sábado e domingo). Sala 8 (3D/dub.): 19h, 21h40.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.):

20h45.

Sala 3 (dub.):

14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h, 21h15.

Sala 5 (dub.):

17h15, 19h30, 21h45.

"Juliet, Nua e Crua" Crédito: Reprodução/Divulgação

Juliet Nua e Crua





(Juliet, Naked, EUA, Reino Unido, 2018, 105 min). Romance. Direção: Jesse Peretz. Com Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O'Dowd.

Sinopse: Annie está presa em um relacionamento de longa data com Duncan, fã obsessivo do obscuro roqueiro Tucker Crowe. Sua idolatria é tamanha que ele chega a ser mais dedicado ao ídolo do que à própria namorada, com quem vive junto há anos. Quando surge uma demo acústica de Tucker, que foi hit há 25 anos e nunca fez um segundo álbum, Annie é extremamente crítica ao material, enquanto Duncan imediatamente o venera. Após publicar um comentário negativo no site dedicado ao cantor, o próprio Tucker entra em contato com Annie, através de um e-mail onde diz que concorda totalmente com o que ela disse.





Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Um Pequeno Favor Crédito: PARIS FILMES

Um Pequeno Favor

(A Simple Favor, EUA, 2018, 118 min). Policial/suspense. Direção: Paul Feig. Com Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding.

Sinopse: Stephanie é uma jovem mãe que divide o tempo entre a criação do filho e o trabalho como vlogueira. Quando sua melhor amiga Emily desaparece, ela parte em uma jornada para descobrir a verdade por trás do ocorrido.

Cinemark Vitória, sala 8: 21h10 (exceto sábado e domingo), 21h15 (somente sábado e domingo).

Cena do filme O Que de Verdade Importa Crédito: Divulgação

O Que de Verdade Importa

(The Healer, EUA, 2018, 113 min). Comédia. Direção: Paco Arango. Com Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García.

Sinopse: Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres. Ele trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas de Alec desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por um ano. Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase em sua vida, agora em um novo país e prestes a conhecer mais sobre sua família e a si mesmo.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 21h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 18h25 (exceto quinta e sábado), 22h20 (somente quinta e sábado).

Cena da animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h55.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 18h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h50, 19h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h55. Sala 2 (dub.): 15h20.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 16h55.

Sala 5 (dub.): 15h15, 16h55, 18h45.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h15 (Somente de Sexta, sábado, domingo e segunda), 14h15, 16h30, 18h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h, 17h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h10. Sala 7 (dub.): 15h40.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.) (somente sexta, sábado, domingo e segunda): 15h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h50, 17h15, 19h40 (exceto segunda).

Cine São Mateus, sala 1 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 15h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h, 21h (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 15h20. Sala 8 (dub.): 14h10, 16h30.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 13h (exceto segunda, terçae e quarta), 15h (somente segunda, terça e quarta).

Cena do filme Os Invisíveis Crédito: PETER HARTWIG

Os Invisíveis

(The Invisibles, Alemanha, 2018, 110 min). Drama histórico. Direção: Claus Räfle. Com Max Mauff, Alice Dwyer, Ruby O. Fee.

Sinopse: Berlim, 1943. Com o regime nazista declarando oficialmente sua perseguição ao povo judeu, muitos deles tiveram que se tornar praticamente invisíveis. Quatro tiveram sucesso nesta tarefa: Hanni Lévy, de 17 anos e cabelos claros, Cioma Schönhaus, um falsificador de passaporte, Eugen Friede, engajado em um grupo de resistência e Ruth Arndt, que sonha em viver na América. Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Cena do filme Coração de Cowboy Crédito: Divulgação

Coração de Cowboy





(Brasil, 2018, 120 min). Musical. Direção: Gui Pereira. Com Gabriel Sater, Thaila Ayala, Françoise Forton.

Sinopse: Lucca é um cantor sertanejo conhecido por suas músicas "chicletes" compostas a partir das demandas de sua empresária, Iolanda, e não pelos seus sentimentos e gostos musicais. Depois de um desentendimento na gravação de seu novo disco, Lucca foge da cidade grande e volta ao interior, onde ele procura inspirações para voltar a compor canções mais autênticas e, assim, se reconectar com seu pai. Na volta, Lucca também encontra uma antiga parceira de composições e amor de infância com quem vai tentar reatar laços.

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto quinta e segunda): 13h10.

Buscando... acompanha drama de um pai atrás da filha desaparecida Crédito: Sony/Divulgação

Buscando...

(Searching, EUA, 2018, 102 min). Suspense. Direção: Aneesh Chaganty. Com John Cho, Debra Messing, Michelle La.

Sinopse: Após uma jovem de 16 anos desaparecer, seu pai David Kim pede ajuda às autoridades locais. Sem sucesso, após 37 horas, David decide invadir o computador de sua filha para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (somente segunda, terça e quarta): 21h10. Sala 7: 13h25.

Sala 2: 17h25 (somente quinta e sábado), 21h15 (excetp quinta e sábado).

Cate Blanchett e Jack Black estrelam "O Mistério do Relógio na Parede" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

O Mistério do Relógio da Parede





(The House With a Clock in its Walls, EUA, 2018, 106 min). Fantasia. Direção: Eli Roth. Com Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro.

Sinopse: Lewis, de apenas 10 anos, acaba de perder os pais e vai morar em Michigan com o tio Jonathan Barnavelt. O que o jovem não tem ideia é que seu tio e a vizinha da casa ao lado, Sra. Zimmerman, são, na verdade, feiticeiros.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h, 18h20.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears Crédito: Cinemark Brasil S.A.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears





(Boonie Bears: The Big Shrink, China, 2018, 90 min). Animação. Direção: Leon Ding. Com Bingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan.

Sinopse: Quando os Irmãos Boonie Bears acidentalmente ficam gigantes após experimentarem uma invenção própria, eles iniciam uma grande aventura para que possam voltar ao tamanho normal. Enquanto buscam um antídoto para o tamanho desproporcional, os ursos também lutam contra os problemas de poluição que estão acabando com o ecossistema e impedindo que os animais possam viver em paz.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 12h.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 12h.

A Freira Crédito: WARNER BROS.

A Freira





(The Nun, EUA, 2018, 96 min). Terror. Direção: Corin Hardy. Com Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet.

Sinopse: Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h40.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 21h10.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 21h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 22h.

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô em Família

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h15, 15h25.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h05. Sala 7: 14h.

Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação

O Candidato Honesto 2





(Brasil, 2018, 104 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto quinta e sábado): 21h15.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas





(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h50.

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a bucólica rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio recebe a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalha a solução do misterioso caso.