Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 07 a 13 de junho

Especial

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS Crédito: FESTIVAL VARILUX

Festival Varilux de Cinema Francês

O melhor da produção cinematográfica francesa entra em cartaz do dia 7 de junho até 24 de junho em Vitória. A edição 2018 do Festival Varilux de Cinema Francês traz 21 filmes, com 20 recentes longas e o clássico "Z", de Costa-Gavras, que completa 50 anos. Confira a programação completa de longas e os horários aqui.

Estreias

Oito Mulheres e Um segredo Crédito: WARNER BROS.

Oito Mulheres E Um Segredo

(Ocean's 8, EUA, 2018, 110 min). Ação/Comédia. Direção: Gary Ross. Com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.

Sinopse: Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h45 (dub.), 19h (dub.), 21h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 16h10 (dub.), 18h30 (dub.), 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h25, 16h30, 18h35, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h25, 16h30, 18h35, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h10, 19h20 (dub.), 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 19h, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 6: 13h10 (dub.), 15h45, 18h20, 21h.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente quinta): 14h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h30, 20h30. Sala 3: 14h30 (somente sábado e domingo), 16h50, 19h10, 21h30. Sala 7 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h20, 18h40, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h50, 19h, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (exceto sábado e domingo): 13h50 (dub.), 16h40, 19h10 (dub.), 21h30. Sala 2 (somente sábado e domingo): 13h20 (dub.), 15h40, 18h20 (dub.), 20h40.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h15.

Mazinger Z - Infinity Crédito: Cinemark

Mazinger Z - Infinity

(Japão, 2018, 95 min). Ação. Direção: Junji Shimizu. Com Shôtarô Morikubo, Ai Kayano, Sumire Uesaka.

Sinopse: Quando o malvado Dr Hell ataca a Terra, o poderoso Mazinger Z surge para detê-lo.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h, 21h20.

um dia para viver Crédito: PLAYARTE PICTURES

Um Dia Para Viver

(24 Hours To Live, EUA, 2018, 97 min). Ação. Direção: Brian Smrz. Com Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer.

Sinopse: Um assassino ganha uma segunda chance quando seu empregador o traz de volta à vida temporariamente, logo após ter sido morto no trabalho. Ele tem 24 horas para realizar sua missão e se redimir.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 21h10. Sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 17h50, 20h20 (exceto sábado e domingo), 20h30 (somente sábado e domingo).

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h45, 19h30.

No olho do furacão Crédito: IMAGEM FILMES

No Olho do Furacão

(The Hurricane Heist, EUA, 2018, 100 min). Ação. Direção: Rob Cohen. Com Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten.

Sinopse: Um grupo de criminosos planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5, considerado o mais grave de todos, e eles precisam do código de segurança que apenas uma funcionária do banco tem conhecimento.

Cine Unimed, sala 1: 16h30 (dub.), 18h40 (dub.), 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h35, 16h40, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h10, 19h20 (dub.), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 2: 16h40 (dub.), 19h10 (dub.), 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h30 (dub.), 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 15h (dub.), 17h30 (dub.), 19h40 (dub.) (somente sábado e domingo), 20h (dub.) (exceto sábado e domingo), 22h (somente sábado e domingo), 22h10 (exceto sábado e domingo).

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Os Estranhos: Caçada Noturna Crédito: Diamond Films

Os Estranhos: Caçada Noturna

(The Strangers: Prey at Night, EUA, 2018, 85 min). Terror. Direção: Johannes Roberts. Com Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison.

Sinopse: Seguindo os acontecimentos do primeiro filme, uma nova família receberá a terrível visita de três psicopatas - que têm como único objetivo transformar suas vidas em um inferno na Terra.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h30 (dub.), 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto sábado e domingo): 15h30 (dub.), 17h40 (dub.), 19h50. Sala 5 (somente sábado e domingo): 17h05 (dub.), 19h20 (dub.), 22h10.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 17h45, 21h30.

Em Cartaz

Não se aceitam devoluções Crédito: Fox Film do Brasil





Não se Aceitam Devoluções

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia dramática. Direção: André Moraes. Com Leandro Hassum, Laura Ramos, Zéu Britto.

Sinopse: Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele detesta grandes responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas sua vida toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Juca então parte para os Estados Unidos na intenção de devolver a criança, sem imaginar que começaria a gostar da ideia de ser pai.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 18h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto segunda e terça): 22h. Sala 8: 16h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h50, 16h15.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto sábado e domingo): 13h. Sala 7: 16h20.

Multiplex Serra, sala 2: 14h30.

Gnomeu e Julieta 2: O MISTÉRIO DO JARDIM Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

(Sherlock Gnomes, EUA, 2018, 87 min). Comédia. Direção: John Stevenson. Com Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt.

Sinopse: Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra, preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos. No entanto, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Eles recorrem ao gênio da investigação Sherlock Gnomes que, junto de seu fiel companheiro Watson, embarca numa aventura para solucionar o mistério.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h20, 19h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h, 16h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h20, 18h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h30, 16h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h10, 15h55. Sala 3 (dub.): 14h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 13h45, 15h35, 17h25.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h15, 15h30, 17h40 (3D), 20h (3D).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h05.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 16h45 (somente sábado e domingo), 18h20.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 12h30, 14h30, 16h30 (3D), 18h30 (3D).

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.

Amores de Chumbo Crédito: Elo Company

Amores de Chumbo

(Brasil, 2018, 97 min). Drama. Direção: Tuca Siqueira. Com Aderbal Freire Filho, Juliana Carneiro da Cunha, Augusta Ferraz.

Sinopse: Um misterioso triângulo amoroso do passado ressurge anos depois. Miguel e Lúcia estão prestes a comemorar seu aniversário de 40 anos de casamento, mas a chegada de Maria Eugênia acaba atrapalhando os planos do casal, já que junto com seu retorno, voltam também as memórias dos amores vividos entre Miguel e Maria. Além dos horrores dos anos de chumbo, período da ditadura militar no Brasil.

Cinemark Vitória, sala 5 (exceto sábado e domingo): 19h.

Han Solo Uma História Star Wars Crédito: Disney

Han Solo: Uma História Star Wars

(Solo: A Star Wars Story, EUA, 2018, 135 min). Aventura/fantasia. Direção: Ron Howard. Com Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke.

Sinopse: As aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h20. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 14h30. Cinemark Vitória, sala 5 (3D) (exceto sábado e domingo): 13h (dub.), 16h (dub.), 21h30. Cinemark Vitória, sala 5 (3D) (somente sábado e domingo): 15h20 (dub.), 18h30, 21h30. Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 20h40. Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h20, 19h. Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 18h50, 21h30 (somente sábado e domingo), 21h40 (exceto sábado e domingo).

Girassóis da Rússia Crédito: Reprodução

Girassóis da Rússia

(I Girasoli, França, Itália, 1970, 107 min). Drama. Direção: Vittorio De Sica. Com Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Lyudmila Savelyeva.

Sinopse: Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Giovanna não consegue aceitar que seu marido tenha morrido em combate na Rússia. Então, ela decide viajar atrás de seu paradeiro, passando por cidades e campos de girassóis. Quando enfim ela o encontra, percebe que algo mudou na relação entre eles.

Cine Jardins, sala 1: 17h.

Ella e John Crédito: SONY PICTURES

Ella e John





(The Leisure Seeker, Itália, França, 2018, 113 min). Romance. Direção: Paolo Virzì. Com Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay.

Sinopse: Septuagenários, o casal de aposentados Ella e John decide fazer uma última viagem pelo país, de carro. Desafiando limites e receios os dois embarcam numa aventura transformadora que sai de Boston e tem como destino a antiga casa de Ernest Hemingway, na Flórida.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

A Amante Crédito: PANDORA FILMES

A Amante

(Inhebbek Hedi, Tunísia, Bélgica, França, 2018, 93 min). Romance. Direção: Mohamed Ben Attia. Com Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita.

Sinopse: Hedi é um jovem introvertido, que não espera muito da vida. Ele permite que todos tomem decisões por ele, como sua autoritária mãe, que planeja seu casamento com Khedija, seu chefe, que o manda para viagens em datas comemorativas e seu irmão, que sempre diz como ele deve se comportar. Em uma viagem do trabalho, Hedi conhece Rim, que o intriga sobre sua segurança e liberdade, se envolvendo em uma passional relação amorosa. Agora, durante o tempo em que os preparativos do casamento acontecem, Hedi é forçado a tomar uma decisão.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 21h15.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 18h30. 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h30, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h15, 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h20, 16h10, 18h50, 21h50. Sala 7: 14h05 (exceto quinta), 19h20 (exceto segunda e terça).

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 17h50. Sala 4 (dub.): 13h40 (somente sábado e domingo), 16h10, 18h50, 21h20.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h30 (dub.), 16h10, 19h (dub.), 22h. Sala 4: 12h40 (exceto sábado e domingo), 15h15 (somente sábado e domingo). Sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h20.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h, 18h15, 20h30. Sala 4 (dub.): 16h45, 19h, 21h15.

Eu só posso imaginar Crédito: PARIS FILMES

Eu Só Posso Imaginar

(I Can Only Imagine, EUA, 2018, 110 min). Musical. Direção: Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid, J. Michael Finley, Cloris Leachman.

Sinopse: Bart Millard é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o tratou de maneira dura e nunca entendeu seu amor pela música. Conseguindo forças através de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h45, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h15, 20h55.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 15h20, 19h20.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h45. Sala 8 (dub.): 13h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 16h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h15 (exceto sábado e domingo). Sala 7 (dub.): 13h50 (somente sábado e domingo), 14h (exceto sábado e domingo).

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 17h40, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 17h40, 20h30.

Cinemark Vitória, sala 3: 14h15 (dub.), 17h30 (dub.), 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 15h, 18h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 14h40, 18h (3D), 21h10 (3D).

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 14h.

Paulo Apóstolo de Cristo Crédito: SONY PICTURES

Paulo Apóstolo de Cristo

(Paul, Apostle Of Christ, EUA, 2018, 108 min). Drama. Direção: Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.

Sinopse: Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h30.

Cine Unimed, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 16h.

Cinemark Vitória, sala 1: 22h15. Sala 2 (dub.): 14h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 18h20.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 20h.