Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 06 a 12 de setembro

Especial

Filme Minions Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark: Minions

(The Minions, EUA, 2015, 91 min). Animação/Comédia. Direção: Pierre Coffin, Kyle Balda.

Cinemark Vítória, sala 2 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 12h15.

Flamengo e Palmeiras abrem os jogos das semifinais da Copa do Brasil em casa Crédito: Rodrigo Rodrigues/CBF

Copa do Brasil 2018 - Torcida Flamengo (FLA x COR)

Flamengo x Corinthians no Cinemark.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente quarta): 21h15.





Estreias

A Freira Crédito: WARNER BROS.

A Freira

(The Nun, EUA, 2018, 96 min). Terror. Direção: Corin Hardy. Com Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet.

Sinopse: Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 19h10, 21h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h50, 19h, 21h10.

Cine Unimed, sala 2: 16h50 (dub.), 19h (dub.), 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h50, 21h. Sala 4 (dub.): 14h45, 17h05. Sala 7: 14h, 16h10 (dub.), 18h20 (dub.), 20h30 (dub.).

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h40.

Sala 3 (dub.): 15h15, 18h55.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 17h15, 20h50. Sala 4 (dub.): 15h20, 18h55.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h (dub.), 16h (dub.), 18h, 20h (dub.), 21h50.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h15, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 12h (somente sexta, sábado e domingo), 14h15, 16h30, 18h45, 21h, 23h15 (somente quinta,sexta e sabado). Sala 3 (dub.): 13h20, 15h30, 17h40, 20h, 22h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 3: 19h10, 21h30 (somente quinta), 21h40 (exceto quinta). Sala 4 (dub.): 15h30, 18h. Sala 5 (dub.): 20h, 22h20. Sala 6: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 21h. Sala 3 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sala 4 (dub.): 14h (somente sexta, sábado e domingo), 16h, 18h, 20h, 21h45.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h.

Alfa Crédito: SONY PICTURES

Alfa

(Alpha, EUA, 2018, 96 min). Aventura/Drama. Direção: Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Natassia Malthe.

Sinopse: Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, o jovem de uma tribo precisa sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma relação de amizade.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h20, 18h30, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 14h50 (3D), 19h10 (3D), 17h. Sala 3 (dub.): 14h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h50. Sala 3 (dub.): 17h05, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h10, 17h (3D), 18h50, 20h40 (3D).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 16h20 (dub.), 20h (dub.), 22h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h30, 16h05 (3D), 18h25, 21h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h, 19h.

Crô em Familia

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cine Unimed, sala 4: 17h20, 19h20, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 2: 15h30, 17h15, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 2: 15h30, 19h05. Sala 4: 17h10, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 12h10 (somente sexta, sábado e domingo), 14h, 16h, 18h, 20h20.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h (somente quinta), 14h15 (exceto quinta), 16h30 (somente quarta), 16h45 (exceto quarta), 18h40 (somente quarta), 21h30 (exceto quarta e quinta), 21h40 (somente quinta). Sala 8: 13h45, 16h, 18h10, 20h45.

Multiplex Serra, sala 5: 15h45, 19h45, 21h30.

Marvin Crédito: Mares Filmes

Marvin

(Marvin ou la belle éducation, França, 2018, 114 min). Drama. Direção: Anne Fontaine. Com Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Catherine Mouchet.

Sinopse: Martin Clement, nascido Marvin Bijou, escapou da aldeia onde morava com o pai tirano e a mãe que o renunciava. Apaixonado por teatro, ele junta aliados para conseguir fazer com que seus sonhos virem realidade. Desde a diretora de sua escola até Isabelle Huppert, ele arrisca tudo para conseguir produzir seu show e alcançar o sucesso.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Benzinho Crédito: VITRINE FILMES

Benzinho

(Brasil, 2018, 95 min). Drama. Direção: Gustavo Pizzi. Com Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves. O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos pois, além de ajudar a problemática irmã, lidar com as instabilidades do marido e se desdobrar para dar atenção ao seus outros filhos, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada para tal.

Cine Jardins, sala 2: 15h10 (quinta, segunda, terça e quarta), 19h20.

Wheely Velozes e Divertidos Crédito: PLAYARTE PICTURES

Wheely: Velozes e Divertidos

(Wheely, Malásia, Maldivas, Brunei Darussalam, Djibuti, 2018, 90 min). Animação. Direção: Yusry Abdul Halim, Carl Mendez. Com Ogie Banks, Gavin Yap, Barbara Goodson.

Sinopse: Em Gasket City, uma cidade onde todos os moradores são carros, vive Wheely, um pequeno táxi verde e amarelo que sonha em se tornar o Rei da estrada. Para isso, ele precisará provar que é um verdadeiro herói enfrentando os carros de elite e o terrível caminhão de 18 rodas, que comanda o sindicato de carros de luxo da cidade.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 12h50 (exceto segunda, terça e quarta), 14h35, 18h15.

Em Cartaz

Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas Crédito: WARNER BROS.

Os Jovens Titãs Em Ação! Nos Cinemas

(Teen Titans GO! To The Movies, EUA, 2018, 84 min). Animação/Comédia. Direção: Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres.

Sinopse: Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano são os Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando filmes, eles decidem se mobilizar para também ter espaço nas telonas. O líder do grupo, Robin, está determinado a ser visto como um astro e com ideias malucas e até uma canção eles partem em busca de um diretor de Hollywood, mas acabam enganados por um supervilão.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 17h10. Sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 15h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 14h10 (somente sexta, sábado ou domingo), 16h20, 18h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 14h20 (somente sexta, sábado e domingo), 16h30, 18h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h05, 16h05.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h20, 17h10, 18h55.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 12h50 (exceto segunda, terça e quarta), 14h35, 18h30, 20h15.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 15h45 (exceto segunda, terça e quarta). 17h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h, 15h, 17h15, 19h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 17h05 (exceto sexta, sábado e domingo), 17h10 (somente sexta, sábado e domingo), 19h30 (exceto sexta, sábado e domingo), 19h45 (somente sexta, sábado e domingo). Sala 5 (dub.): 12h50 (somente sexta e domingo), 15h10, 17h45.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h30. Sala 5 (dub.) (sexta, sábado e domingo): 14h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 17h, 19h.

Cinema Paradiso Crédito: Columbia Pictures do Brasil

Cinema Paradiso

(Nuovo cinema Paradiso, Itália, França, 1988, 124 min). Comédia dramática. Direção: Giuseppe Tornatore. Com Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio.

Sinopse: Nos anos que antecederam a chegada da televisão em uma pequena cidade da Sicília, o garoto Toto ficou hipnotizado pelo cinema local e iniciou uma amizade com Alfredo, projecionista que se irritava com certa facilidade, mas tinha um enorme coração. Todos estes acontecimentos chegam em forma de lembrança quando Toto, agora um um cineasta de sucesso, recebe a notícia de que Alfredo faleceu.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação

O Candidato Honesto 2

(Brasil, 2018, 104 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 21h20. Sala 2: 13h05 (somente terça), 14h (exceto terça). Sala 4: 14h45, 17h05.

Cinesercla Linhares, sala 1: 16h50. Sala 2: 19h.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 16h30, 18h30, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h20, 21h55.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h40, 17h, 19h15, 21h45.

Cinemark Vitória, sala 3: 14h10 (somente quinta), 16h40 (exceto quinta). Sala 4: 13h, 20h20. Sala 7 (somente sábado e domingo): 19h.

Multiplex Serra, sala 2: 17h30, 19h30, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1: 21h.

De Carona para o Amor Crédito: California Filmes

De Carona para o Amor

(Tout le Monde Debout, França, 2018, 109 min). Comédia/Romance. Direção: Franck Dubosc. Com Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.

Sinopse: Jocelyn é um empresário muito bem-sucedido, extremamente egocêntrico e egoísta, sempre disposto a inventar mentiras para tirar vantagem em qualquer situação promissora. Um dia, ele resolve seduzir uma bela mulher fingindo sofrer de uma deficiência. No entanto, fica mais difícil sustentar a farsa quando ele é apresentado a nova cunhada, que é realmente deficiente.

Cine Jardins, sala 1: 17h20.

Escobar a traição Crédito: California Filmes

Escobar - A Traição





(Loving Pablo, Espanha, 2018, 123 min). Drama. Direção: Fernando León de Aranoa. Com Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard.

Sinopse: 1981, Colômbia. Líder do Cartel de Medellín, Pablo Escobar é um dos maiores traficantes de cocaína para os Estados Unidos, o que faz com que governo de Ronald Reagan insista na criação de um tratado entre os dois países que permita que ele seja julgado em solo americano. Decidido a combater tal ideia, Escobar se candidata e é eleito deputado federal. Paralelamente, ele se envolve com Virginia Vallejo, uma popular apresentadora de TV que não se importa em como o amante consegue sua fortuna, apenas em como o dinheiro é empregado.

Cine Jardins, sala 1: 14h40 (somente segunda e terça), 21h10.

A Outra Mulher Crédito: IMOVISION

A Outra Mulher

(Amoureux de ma femme, França, 2018, 84 min). Romance/Drama. Direção: Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain.

Sinopse: Daniel é um homem de imaginação fértil que, ao conhecer a nova namorada do melhor amigo, se pega fantasiando. Ele é casado e se sente apaixonado pela esposa, mas, não conseguindo escapar de sua imaginação, deixa a cautela de lado determinado a realizar seus mais loucos sonhos.

Cine Jardins, sala 1: 19h30.

Meu Tio e O Joelho de Porco Crédito: Elo Company

Meu Tio e O Joelho de Porco

(Brasil, 2018, 90 min). Documentário. Direção: Rafael Terpins.

Sinopse: Nesse documentário que mistura animação, relatos e material de arquivo, um menino passa a ter contato com o fantasma do tio depois que acha o diário do pai recém-falecido. A aparição leva o garoto para o cenário do punk paulistano e conta como a cena atual foi influenciada por uma irreverente banda do passado chamada "Joelho de porco", da qual ele e seus amigos faziam parte.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente sábado, domingo segunda e quarta): 19h.





Deus não está morto 3 Crédito: California Filmes

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(Gods Not Dead: A Light in Darkness, EUA, 2018, 105 min). Drama. Direção: Michael Mason. Com David A.R. White, John Corbett, Jennifer Taylor.

Sinopse: A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave. Após a tragédia, a igreja corre o risco de ser retirada do campus, cravando uma batalha contra a universidade vizinha Hadleigh University. Com isso, surge um conflito entre a igreja e a comunidade que envolve a estudante Keaton, membro do ministério da igreja, e Thomas Ellsworth, amigo de longa data do Pastor Dave.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 20h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h40 (somente quinta e segunda), 14h20 (somente sexta, sábado e domingo), 14h30 (somente quarta).

Slender Man - Pesadelo sem Rosto Crédito: SONY PICTURES

Slender Man  Pesadelo sem Rosto

(Slender Man, EUA, 2018, 94 min). Terror. Direção: Sylvain White. Com Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair.

Sinopse: As amigas Wren, Hallie, Chloe e Katie levam uma vida entediante no colégio. Quando ouvem falar num monstro chamado Slender Man, decidem invocá-lo através de um vídeo na Internet. A brincadeira se transforma num perigo real quando todas começam a ter pesadelos e visões do homem se rosto, com vários braços, capaz de fazer as suas vítimas alucinarem. Um dia, Katie desaparece. Como a polícia não dispõe de nenhuma prova para a investigação, cabe às três amigas fazerem a sua própria busca, enfrentando a criatura.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 15h.

"O Protetor 2" Crédito: Sony/Divulgação

O Protetor 2

(The Equalizer 2, EUA, 2018, 121 min). Ação. Direção: Antoine Fuqua. Com Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman.

Sinopse: Massachusetts, Estados Unidos. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Um dia, um empresário coloca uma mulher em seu carro e ordena que a leve até sua casa. Percebendo que ela foi violentada, McCall resolve ir atrás do tal homem, com a desculpa do cartão de crédito dele não ter sido aceito. Pouco tempo depois, ele descobre que Susan, uma das poucas pessoas que sabe de seus atos como vigilante, foi assassinada.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (exceto terça): 21h35. Sala 3: 16h20.

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 21h30.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 14h (exceto quinta), 16h30 (somente quinta).

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 17h30.

Fátima: O Último Mistério Crédito: Andrés Garrigó

Fátima, O Último Mistério

(Fátima, el Último Misterio, Espanha, 2018, 80 min). Documentário. Direção: Andrés Garrigó. Com Eva Higueras, Fran Calvo, Cristina González del Valle.

Sinopse: Mónica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita montar o filme e as imagens que ela encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre. Teria Nossa Senhora de Fátima marcado a história do mundo e o que sua mensagem pode dizer sobre o futuro da humanidade?

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h, 18h50, 20h40.

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

(Mamma Mia! Here We Go Again, EUA, 2018, 114 min). Musical. Direção: Ol Parker. Com Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.

Sinopse: Um ano após a morte de Donna, sua filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry, Sam e Bill e as eternas amigas da mãe, Rosie e Tanya, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky, que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna, no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer naF Grécia.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h20 (somente terça), 16h15 (exceto terça).

Cinemark Vitória, sala 2: 22h (somente quinta, segunda e terça), 22h10 (somente sexta, sábado e domingo).

"Missão: Impossível - Efeito Fallout" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Missão: Impossível - Efeito Fallout

(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Ação. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 17h40 (somente terça), 18h35 (exceto terça).

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Cinemark Vitória, sala 2: 14h50 (somente terça), 22h (somente quarta).

Hotel Transylvania 3 Crédito: Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 14h10.

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 14h.