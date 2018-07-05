Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 05 a 11 de julho

Especial

O Serviço de Entregas da Kiki Crédito: Studio Ghibli

Os Serviços De Entrega Da Kiki

(Majo no takkyubin, Japão, 1989, 102 min). Animação. Direção: Hayao Miyazaki. Com Minami Takayama, Rei Sakuma, Kappei Yamaguchi.

Sinopse: Kiki é uma jovem bruxa que acabou de completar 13 anos. Segundo a tradição, quando atingem essa idade, todas as bruxas devem sair de casa por um ano para aprender a viver por conta própria. Ela se muda para a cidade de Korico, junto com Jiji, seu gato falante. Lá ela aprende a seguir em frente com sua vida, apesar de todas as dificuldades que possam surgir.

CineSesc, 14h30. (somente sábado)

O Mundo dos Pequeninhos Crédito: Studio Ghibli

O Mundo Dos Pequeninos

(Kari-gurashi no Arietti, Japão, 2010, 94 min). Animação. Direção: Hiromasa Yonebayashi. Com Moises Arias, Bridgit Mendler, David Henrie.

Sinopse: Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros - e grandes - donos da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos os cuidados possíveis para evitar de serem vistos. Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na casa, a pequenina Arietty acredita que poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença dos tamanhos.

CineSesc, 14h30. (somente domingo)

Estreias

Homem-Formiga e Vespa Crédito: Divulgação

Homem Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.

Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D): 16h20 (dub.), 18h45 (dub.), 21h15.

Cine Unimed, sala 3 (3D/ dub.): 16h20 (somente sábado e domingo), 18h45, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/ dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 16h (exceto sexta), 18h30, 21h. Sala 3: 13h (somente sábado e domingo), 15h30 (exceto sexta), 18h, 20h30. Sala 6: 13h10 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h20.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 13h55, 18h30. Sala 3 (3D/ dub.): 16h20, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/ dub.): 14h10, 16h25, 18h40, 20h55. Sala 3 (dub.): 14h15, 16h30, 18h45, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D): 16h45, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h (dub.), 18h50. Sala 2 (3D): 16h50, 21h40 (dub.). Sala 3: 14h20 (dub.), 19h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h30, 17h20, 20h. Sala 2 (3D/ dub.): 13h, 16h, 19h, 22h.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 18h45, 21h30. Sala 5 (3D): 13h50 (dub.), 22h10. Sala 6 (3D): 11h50 (dub.), 14h30 (dub.), 17h20 (dub.), 20h10. Sala 8 (dub.): 16h40 (exceto sexta), 19h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h40 (dub.), 19h10 (dub.), 21h30. Sala 3 (3D/ dub.): 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 21h20. Sala 3 (3D/ dub.): 19h, 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/ dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h30, 21h45. Sala 4 (dub.): 14h30 (3D) (exceto sexta), 16h45 (exceto sexta), 19h (3D), 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 11h50 (dub.), 14h30 (dub.), 17h20, 20h10. Sala 3 (3D/ dub.): 18h, 20h50. Sala 7 (dub.): 16h30, 19h20. Sala 8 (3D): 18h45, 21h30.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D): 19h, 21h10.

Oh Lucy Crédito: Imovision

Oh Lucy!

(Oh Lucy!, Japão e EUA, 2017, 95 min). Comédia/drama. Direção: Atsuko Hirayanagi. Com Shinobu Terajima, Shioli Kutsuna, Josh Hartnett.

Sinopse: Setsuko Kawashima é uma mulher solitária que trabalha em um monótomo escritório em Tóquio. Quando vê que precisa sair da rotina, ela decide estudar inglês, e a partir daí, sua vida nunca mais é a mesma. Durante as aulas Setsuko descobre sua outra identidade, o alter ego "Lucy". Enquanto experimenta desejos e situações antes impensáveis, ela precisa lidar com o desaparecimento do seu instrutor John.

Cine Jardins, sala 1: 14h50 (exceto sexta), 19h20.

Custódia Crédito: Supo Mungam Films

Custódia

(Jusquà la Garde, França, 2017, 93 min). Suspense/drama. Direção: Xavier Legrand. Com Léa Drucker, Denis Ménochet, Mathilde Auneveux.

Sinopse: O casal Miriam e Antoine Besson acaba de se divorciar e para garantir a proteção de seu filho do pai, que ela acusa de ser violento, Miriam pede a custódia exclusiva. O juiz, no entanto, acaba concedendo custódia compartilhada aos dois. Tomado quase como um refém entre seus pais, Julien fará tudo para evitar o pior.

Cine Jardins, sala 2: 15h50 (exceto sexta), 21h15 (exceto quinta).

Nos Vemos No Paraíso Crédito: Pandora Filmes

Nos Vemos No Paraíso

(Au Revoir Là-haut, França, 2017, 127 min). Comédia/drama. Direção: Albert Dupontel. Com Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte.

Sinopse: Em novembro de 1918, alguns dias antes do Armistício de Compiègne, Édouard Péricourt salva a vida de Albert Maillard. Os soldados franceses não têm nada em comum, a não ser a guerra e o ódio pelo vil Tenente Preadelle, e são obrigados a se unir para sobreviver - uma firme parceria marcada por farsas e lealdade.

Cine Jardins, sala 2: 19h (exceto quinta).

Ensina-me a Viver Crédito: Paramount Pictures

Ensina-me A Viver

(Harold and Maude, EUA, 1971, 91 min). Comédia/drama. Direção: Hal Ashby. Com Ruth Gordon, Bud Cort, Cyril Cusack.

Sinopse: Harold, rapaz de 20 anos com obsessão pela morte, que passa seu tempo indo a funerais e simulando suicídios, um dia conhece Maude, uma senhora de 79 anos apaixonada pela vida. Eles passam muito tempo juntos e, durante esta intensa convivência, ela o apresenta a beleza da existência.

Cine Jardins, sala 2: 17h10 (exceto sexta).

Demon Crédito: Telewizja Polska

Demon

(Demon, Polônia e Israel, 2015, 94 min). Terror. Direção: Marcin Wrona. Com Itay Tiran, Tomasz Zietek, Agnieszka Zulewska.

Sinopse: Um homem chega em uma desconhecida cidade, local onde sua noiva cresceu. Como um presente de casamento do avô dela, eles ganham um pedaço de terra onde possam juntos erguer uma casa e construir uma família. Enquanto preparam o terreno para a futura casa, o noivo acha ossos humanos na terra de sua nova propriedade. Coisas estranhas começam a acontecer e a interferir na vida do casal.

CineSesc, 18h30 (exceto sexta e segunda).

Irmã Crédito: Supo Mungam Films

Irmã

(Little Sister, EUA, 2016, 91 min). Comédia dramática. Direção: Zach Clark. Com Addison Timlin, Ally Sheedy, Keith Poulson.

Sinopse: Após um trauma envolvendo a sua mãe, a jovem Colleen decidiu abandonar o lar e se tornar freira, cortando totalmente o contato com a família. Um dia, recebe um e-mail anunciando que seu irmão está em casa após voltar da guerra do Iraque, com sequelas no corpo. Ela decide que é hora de visitar novamente a família, e resgatar o seu passado, quando era metaleira, gótica, num lar liberal e excessivo.

CineSesc, 18h20 (exceto sexta e segunda).

Em Cartaz

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar





Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/ dub.): 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Sala 4 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 5 (dub.): 14h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/ dub.): 15h50, 18h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/ dub.): 15h50 (somente sábado e domingo), 18h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h20, 20h45. Sala 2 (dub.): 15h30. Sala 3 (3D/ dub.): 14h, 18h35.

Cine Via Sul, sala 1: 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 16h20, 21h10. Sala 2 (3D/ dub.): 14h20, 19h10. Sala 3 (dub.): 16h40, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (dub.): 15h20 (exceto sexta), 17h55 (exceto sexta), 18h (somente sexta). Sala 4 (dub.): 18h15, 21h05. Sala 6 (dub.): 15h45 (exceto sexta), 20h50. Sala 7 (dub.): 13h35 (somente sábado e domingo), 16h10 (exceto sexta), 18h45, 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/ dub.): 12h40 (somente sábado e domingo), 15h20, 18h, 21h. Sala 4 (dub.): 13h40, 16h30, 19h20, 22h15.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D): 13h10 (dub.), 16h (dub.) (exceto sexta), 18h50 (dub.), 21h50. Sala 4 (dub.): 12h10 (exceto quinta), 15h (exceto sexta), 17h50, 20h40. Sala 5 (3D/ dub.): 16h50, 19h30 (exceto sexta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/ dub.): 16h30, 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 16h40 (somente sábado e domingo), 19h, 21h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 21h30.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 13h (exceto sexta), 15h30 (exceto sexta), 18h (exceto sexta), 20h30. Sala 2 (dub.): 14h30 (exceto sexta), 17h (exceto sexta). Sala 3 (dub.): 14h (exceto sexta), 16h30 (3D) (exceto sexta), 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/ dub.): 13h (exceto sexta), 15h40 (exceto sexta), 18h30, 21h20. Sala 4 (dub.): 16h10 (exceto sexta), 19h. Sala 6 (dub.): 12h, 14h45 (exceto sexta), 17h45, 20h30.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D): 14h40 (somente sábado e domingo), 16h50.

Sicário: Dia do Soldado Crédito: SONY PICTURES

Sicário: Dia do Soldado

(Sicario: Day of the Soldado, EUA, 2018, 122 min). Ação. Direção: Stefano Sollima. Com Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner.

Sinopse: Depois de Sicário - Terra de Ninguém, acompanhe o misterioso Alejandro Gillick e o oficial da CIA, Matt Graver, trabalhando juntos em uma audaciosa ação secreta. Na missão que envolve a filha de um chefão das drogas, Isabelle, Alejandro acaba se vendo em uma encruzilhada moral e suas escolhas podem acabar desencadeando uma sangrenta guerra de cartéis.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h (somente sábado e domingo), 20h40.

Cinemark Vitória, sala 2: 12h50 (somente sexta), 13h (exceto sexta), 15h45 (exceto sexta).

A Morte de Stalin mostra briga política por poder Crédito: Paris Filmes/Divulgação

A Morte de Stalin

(Death of Stalin, EUA, França, Reino Unido, 2018, 108 min). Comédia dramática. Direção: Armando Iannucci. Com Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor.

Sinopse: União Soviética, 1953. Após a inesperada morte do ícone Josef Stalin, o alto escalão do comitê do Partido Comunista se vê em momentos caóticos para decidir quem será o sucessor do líder soviético e quais rumos a nação seguirá a partir de então, uma enorme disputa que envolve até os complexos herdeiros do político.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Anna Karenina: A História de Vronsky Crédito: CPC-UMES Filmes

Anna Karenina - A História de Vronsky

(Anna Karenina: Istoriya Vronskogo, Rússia, 2018, 138 min). Drama. Direção: Karen Shakhnazarov. Com Elizaveta Boyarskaya, Max Matveev, Vitaliy Kishchenko.

Sinopse: Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergey Karenin, chefe de hospital, descobre que um dos oficiais feridos sob sua supervisão é o conde Vronsky, a pessoa que arruinou sua mãe, Anna Karenina. Agora, ele procura maiores informações sobre o amante da mãe e que razão a levou a desistir da vida.

Cine Jardins, sala 1: 16h40 (exceto sexta).

Hereditário Crédito: Diamond Films

Hereditário

(Hereditary, EUA, 2018, 126 min). Terror. Direção: Ari Aster. Com Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff.

Sinopse: Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse um sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 21h40 (somente sexta). 21h50 (exceto sexta).

Sexy Por Acidente Crédito: PARIS FILMES

Sexy por Acidente

(I Feel Pretty, EUA, China, 2018, 110 min). Comédia. Direção: Abby Kohn, Marc Silverstein. Com: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel.

Sinopse: Renee, uma mulher comum, luta diariamente com sua insegurança. Depois de cair de bicicleta e bater a cabeça, ela de repente acorda acreditando ser a mulher mais capaz e bonita do mundo. E com isso Renee começa a viver a vida mais confiante e sem medo das falhas.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h10 (somente quinta), 21h10 (exceto quinta e segunda), 22h20 (somente quinta).

Cinemark Vila Velha, sala 4: 11h (somente sábado e domingo), 13h40 (exceto sexta).

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h10, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h20, 19h (dub.). Sala 2 (3D/ dub.): 21h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h15 (somente sábado e domingo), 19h. Sala 2: 21h (3D/ dub.).

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h10, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h45 (dub.), 16h15, 18h45 (dub.), 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h05 (somente sábado e domingo), 15h45 (exceto sexta), 18h25, 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h, 17h, 19h40, 22h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 11h10 (somente sábado e domingo), 13h (somente sexta), 14h (exceto sexta), 16h55 (exceto sexta), 20h (3D). Sala 7: 15h35 (exceto quinta e sexta). Sala 8: 13h30 (dub.), 22h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 16h40, 19h10, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 14h (exceto sexta), 16h30 (exceto sexta), 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 11h10 (somente sábado e domingo), 12h50 (somente sexta), 14h (exceto sexta), 16h50 (exceto sexta), 19h40, 22h30. Sala 7: 13h20 (exceto sexta), 13h30 (somente sexta), 22h. Sala 8 (dub.): 16h (exceto sexta).

Talvez Uma História de Amor Crédito: WARNER BROS.

Talvez Uma História de Amor

(Brasil, 2018, 105 min). Romance. Direção: Rodrigo Bernardo. Com Mateus Solano, Thaila Ayala, Bianca Comparato.

Sinopse: Quando chega em casa, depois de mais um dia corriqueiro no trabalho, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve um recado perturbador. É uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento dos dois. Virgílio, contudo, não faz a menor ideia de quem é Clara. Perturbado devido ao seu jeito metódico e controlador, ele não se lembra de ter se relacionado com ninguém, mas todos ao seu redor pareciam saber do relacionamento dos dois, perguntando como ele está se sentindo com o término. Agora, ele precisa encontrar essa mulher misteriosa.

Cine Unimed, sala 4 (somente sábado e domingo): 18h00, 20h.

21/06/2018 - Sandra Bullock no filme 'Oito Mulheres e Um Segredo' Crédito: Divulgação

Oito Mulheres E Um Segredo

(Oceans 8, EUA, 2018, 110 min). Ação/comédia. Direção: Gary Ross. Com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.

Sinopse: Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h20 (somente sexta e sábado), 15h30 (exceto sexta).

Cinemark Vitória, sala 7: 12h50 (exceto quinta, sexta e segunda), 13h (somente quarta), 17h10 (somente quinta), 18h30 (exceto quinta), 19h45 (somente quinta).

Cinemark Vila Velha, sala 3: 15h30 (exceto sexta). Sala 8: 13h20 (somente sexta), 13h30 (exceto sexta).

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 21h30.

Cena do documentário "Bonifácio - O Fundador Do Brasil" Crédito: Divulgação

Bonifácio - O Fundador Do Brasil

(Brasil, 2018, 83 min). Documentário; Direção: Mauro Ventura. Com Paulo Lopes, Olavo de Carvalho, D. Bertrand de Orléans e Bragança.

Sinopse: José Bonifácio de Andrada e Silva foi um cientista, filósofo, estrategista e herói de guerra brasileiro que teve um papel decisivo no processo de emancipação do Estado brasileiro em relação a Portugal, sendo conhecido pelo título de Patriarca da Independência. Através de entrevistas com historiadores, a trajetória de sua vida, assim como suas aventuras, são reveladas em um formato inovador, que vai muito além dos livros de história.

Cine Metrópolis, sala 1: 16h15 (somente sábado e domingo), 17h15 (somente quarta), 19h (somente segunda e terça).

Cena do filme 'Canastra suja' Crédito: Marcio Nunes / Divulgação

Canastra Suja

(Brasil, 2018, 120 min). Drama. Direção: Caio Sóh. Com Adriana Esteves, Marco Ricca, Bianca Bin.

Sinopse: Batista (Marco Ricca) e Maria formam um casal que, aparentemente, é muito feliz em seu casamento. No entanto, a verdade é que as aparências enganam e muito; no fundo, Batista, um alcóolatra inveterado e Maria, que tem um caso com o namorado de sua filha mais velha, Emília, representam uma família que está à beira das ruínas.