Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 02 a 08 de agosto

Especial

Meu Malvado Favorito Crédito: Divulgação





Festival Kids Cinemark - Meu Malvado Favorito 2

(Despicable Me 2, EUA, 2013, 98 min). Animação/Comédia. Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin. Com Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros, Luiz Carlos Persy.

Sinopse: Gru mudou radicalmente sua vida e agora seu negócio é se dedicar às filhotas Agnes, Edith e Margo, deixando de lado os tempos de vilão. Ele só não contava que seu passado de "ladrão da Lua" pudesse falar mais alto e ser responsável pelo seu recrutamento, através da AVL, para salvar o mundo na companhia da agente Lucy. Juntos, eles precisam localizar o criminoso que roubou a fórmula PX41, e Gru desconfia que um antigo "concorrente", chamado El Macho, possa ser o responsável por essa maldade. Para completar os problemas, o parceiro Dr. Nefário resolveu abandoná-lo e Margo está vivendo seu primeiro amor.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 11h50.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h.

A Garota na Névoa Crédito: Cine jardins/ Exibição

Festival de Cinema Italiano

Cine Jardins, sala 2:

(Quinta)

Emma, 15h; A Ternura, 17h10; Aqui em Casa Tudo Bem, 19h10; Fortunata, 21h15.

(Sexta)

A Ternura, 15h; Made in Italy, 17h10; A Vida em Família, 19h15; Dogman, 21h15.

(Sábado)

Pobres mas Ricos, 15h15; Fortunata, 17h; Aqui em Casa Tudo Bem, 19h; Garota na Névoa, 21h.

(Domingo)

Emma, 15h10; Pobres mas Ricos, 17h20; Made in Italy, 19h10; Vida em Família, 21h15.

(Segunda)

Fortunata, 14h50; A Garota na Névoa, 16h50; Uma Questão Pessoal, 19h20; Emma, 21h10.

(Terça)

Pobres mas Ricos, 15h15; Aqui em Casa Tudo Bem, 17h10; A Ternura, 19h15; Nico, 1988, 21h15.

(Quarta)

A Garota na Névoa, 14h50; Made in Italy, 17h15; Nico, 1988, 19h20; Uma Questão Pessoal, 21h15.

Estreias

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

(Mamma Mia! Here We Go Again, EUA, 2018, 114 min). Musical. Direção: Ol Parker. Com Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.

Sinopse: Um ano após a morte de Donna, sua filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry, Sam e Bill e as eternas amigas da mãe, Rosie e Tanya, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky, que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna, no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h20, 16h30, 18h40, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h30 (dub.), 16h50 (dub.), 19h10, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h, 17h, 19h30, 22h.

Cine Unimed, sala 4: 16h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h50 (dub.), 21h15.

Cinemark Vitória, sala 3 (exceto quinta, sábado e domingo): 13h50, 16h30, 19h10, 21h50. Sala 3 (somente quinta, sábado e domingo): 14h10, 16h50, 19h30, 22h10.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h, 19h, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h45, 18h10, 20h40. Sala 4 (dub.): 21h20. Sala 6 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta): 13h.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 13h50 (dub.), 16h30 (dub.), 19h30 (dub.), 22h.

O Nome da Morte Crédito: IMAGEM FILMES

O Nome da Morte

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Henrique Goldman. Com Marco Pigossi, Fabiula Nascimento, André Mattos.

Sinopse: Júlio Santana é um pai de família, um homem caridoso, um exemplo para sua família e um orgulho para os seus pais. No entanto, ele esconde outra identidade sob essa fachada: na verdade, ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes. Entre a cruz e a espada, entre a lei e o crime, Júlio precisa descobrir uma forma de enfrentar os seus demônios.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 20h, 22h10.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h05, 16h35, 19h (somente sábado e domingo), 21h25.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto sábado e domingo): 19h10, 21h40. Sala 5 (somente sábado e domingo): 18h30, 21h20.

Querido Embaixador Crédito: Elo Company

Querido Embaixador

(Brasil, 2018, 89 min). Biografia. Direção: Luiz Fernando Goulart. Com Alice Assef, Norival Rizzo, Miriam Mehler.

Sinopse: Luiz Martins de Souza Dantas era o embaixador do Brasil na Itália até 1922, quando é transferido para Paris. Cercado de belas moças, o homem vive num cotidiano de luxo em reuniões que incluíam pessoas da política e da cultura do país. Nesse contexto, começa a Segunda Guerra Mundial e o embaixador passa a viver numa realidade intensa com tomada de decisões que realmente podem colocar a vida de brasileiros em risco.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

Ana e Vitória Crédito: Galeria Distribuidora

Ana e Vitória

(Brasil, 2018, 115 min). Comédia Musical. Direção: Matheus Souza. Com Ana Caetano, Vitória Falcão, Victor Lamoglia. Rio de Janeiro.

Sinopse: Ana e Vitória já haviam até mesmo estudado juntas, mas apenas se aproximam de fato em uma festa realizada muito longe de sua cidade natal, a pequena Araguaína, no Tocantins. Após se apresentar na festa, Ana fica impressionanda com a informal cantoria de Vitória, em uma rodinha de violão. Logo surge a ideia de gravarem algo juntos, que rapidamente explode na internet e chama a atenção do produtor Felipe Simas. A fama repentina as traz de volta ao Rio de Janeiro, para um show transmitido pela internet e a produção de seu primeiro CD.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 16h30, 21h30.

Em Cartaz

"Missão: Impossível - Efeito Fallout" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Missão: Impossível - Efeito Fallout

(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Ação. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h45. Sala 2 (dub.): 14h. Sala 3 (3D/dub.): 17h45, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h, 17h45, 20h30. Sala 3 (dub.): 15h15, 18h, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 21h. Sala 2 (3D): 13h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 16h, 18h50 (dub.), 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 15h15, 18h20, 21h40. Sala 3 (3D/dub.): 14h15, 17h30, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h20. Sala 3 (3D): 20h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h. Sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cinemark Vitória, sala 5: 13h40 (dub.), 17h10 (dub.), 20h20. Sala 6 (3D) (somente sábado e domingo): 12h45, 16h, 19h10, 22h20. Sala 6 (3D) (exceto sábado e domingo): 15h30, 18h50, 22h. Sala 7: 18h10, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 20h40. Sala 2: 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h. Sala 2 (3D/dub.): 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 21h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h45, 20h30. Sala 3 (dub.): 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h50, 17h50, 20h50. Sala 2: 14h, 17h, 20h.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (exceto sábado e domingo): 14h20 (dub.), 17h40 (dub.), 20h50 (3D). Sala 1 (somente sábado e domingo): 14h (dub.), 17h20 (3D/dub.), 20h30 (3D). Sala 2 (3D) (exceto sábado e domingo): 15h (dub.), 18h10 (dub.), 21h30. Sala 2 (3D) (somente sábado e domingo): 11h50 (dub.), 15h (dub.), 18h30 (dub.), 21h40. Sala 3 (dub.): 15h30, 19h. Cine Ritz Conceição, sala 2: 21h. Sala 3 (3D/dub.): 18h30, 21h10.

A Festa Crédito: Mares Filmes

A Festa

(The Party, Reino Unido, 2018, 71 min). Comédia. Direção: Sally Potter. Com Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson.

Sinopse: Janet, uma política de esquerda, convida os amigos do partido para comemorar a sua escolha para o cargo de Ministra da Saúde britânica, coroando um objetivo que ela perseguia há anos. Os amigos - e penetras - também têm suas revelações, como uma gravidez inesperada. Mas é a surpresa revelada pelo marido de Janet, o intelectual Bill, que transforma completamente o clima da celebração.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Vidas a Deriva Crédito: Diamond Films

Vidas à Deriva

(Adrift, EUA, 2018, 98 min). Romance. Direção: Baltasar Kormákur. Com Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas.

Sinopse: Tami Oldham e Richard Sharp velejam pelo Taiti quando são atingidos por uma terrível tempestade. Passada a tormenta, ela se vê sozinha na embarcação em ruínas e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (somente sábado e domingo): 21h20.

Cinemark Vitória, sala 2 (somente sábado e domingo): 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 19h20.





Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h15 (somente sábado e domingo), 21h15.

Cine Unimed, sala 1: 21h.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h35, 15h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h, 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h10.

O Orgulho Crédito: PANDORA FILMES

O Orgulho

(Le Brio, França, Bélgica, 2018, 97 min). Comédia. Direção: Yvan Attal. Com Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha.

Sinopse: Neïla Salah, moradora do subúrbio de Paris, quer ser advogada e desde o primeiro dia de aula na universidade entra em confronto com Pierre Mazard, veterano professor conhecido por seus ataques de explosão, preconceitos e arrogância. Filmado pelos alunos fazendo comentários extremamente grosseiros e racistas, ele é desafiado a preparar Neïla para vencer um concurso acadêmico de retórica em troca de uma segunda chance de seus superiores. As diferenças são muitas, assim como é enorme a quantidade de ensinamentos que um pode oferecer ao outro - caso consigam se entender.

Cine Jardins, sala 1: 17h20 (somente segunda, terça e quarta), 19h20.





Todo Dia Crédito: Paris Filmes

Todo Dia

(Every Day, EUA, 2017, 98 min). Drama/ fantasia. Direção: Michael Sucsy. Com Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague.

Sinopse: A tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h10.

Arranha-céu: Coragem Sem Limite Crédito: Universal Pictures

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(Skyscraper, EUA, 2018, 103 min). Ação. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han.

Sinopse: Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 18h40.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h20.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h20.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h35. Sala 2 (dub.): 19h05. Sala 3 (3D/dub.): 14h05, 15h55.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h15, 18h25. Sala 5 (dub.): 14h20, 16h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 16h35. Sala 4 (dub.): 15h, 19h20.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h, 17h, 19h30, 22h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h15 (somente sábado e domingo), 18h30 (dub.).

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h, 16h20. Sala 4 (dub.): 13h, 15h20, 17h40, 20h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 15h10 (somente sábado e domingo), 17h, 18h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h20, 19h10.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h, 18h, 20h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h05, 17h10, 19h15.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 18h40.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.) (exceto sábado e domingo): 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Sala 6 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h20, 16h, 18h10, 20h20. Sala 7 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h, 16h10. Sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h20, 16h40.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Cena do filme "Homem-Formiga e Vespa" Crédito: Disney/Divulgação

Homem Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.

Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h55.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.) (exceto sábado e domingo): 21h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 16h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h30.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 19h.

A família Pêra está de volta para salvar o dia Crédito: Disney/Divulgação

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 17h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 16h05, 20h20. Sala 5 (dub.): 18h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h10, 18h35.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h30, 17h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 15h30 (somente sábado e domingo), 18h15.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h40 (somente sábado e domingo), 18h15.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h05, 15h55, 18h45 (exceto sábado e domingo), 18h50 (somente sábado e domingo), 21h40 (exceto sábado e domingo).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h20, 18h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h. Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h30, 18h, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 15h40, 18h20, 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 16h20.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 14h50, 17h50, 20h40. Sala 5 (dub.) (exceto sábado e domingo): 13h40, 16h20. Sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h30, 15h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h10.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 20h45.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 15h50, 18h30, 21h10.