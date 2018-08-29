Confira os filmes em cartaz no ES de 30 de agosto a 5 de setembro

Especial

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Festival Kids Cinemark: Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(Sing, EUA, 2016, 108 min). Animação/Comédia. Direção: Garth Jennings.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h.

Pré-Estreia

A Freira Crédito: WARNER BROS.

A Freira

(The Nun, EUA, 2018, 96 min). Terror. Direção: Corin Hardy. Com Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet.

Sinopse: Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.) (somente quarta): 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.) (somente quarta): 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.) (somente quarta): 21h20. Sala 4: 20h, 21h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.) (somente quarta): 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (somente quarta): 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.) (somente quarta): 20h. Sala 2 (somente quarta): 21h. Sala 7 (dub.) (somente quarta): 21h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (somente quarta): 20h40, 23h. Sala 5 (somente quarta): 21h50.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.) (somente quarta): 21h.

Estreias

Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas Crédito: WARNER BROS.

Os Jovens Titãs Em Ação! Nos Cinemas

(Teen Titans GO! To The Movies, EUA, 2018, 84 min). Animação/Comédia. Direção: Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres.

Sinopse: Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano são os Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando filmes, eles decidem se mobilizar para também ter espaço nas telonas. O líder do grupo, Robin, está determinado a ser visto como um astro e com ideias malucas e até uma canção eles partem em busca de um diretor de Hollywood, mas acabam enganados por um supervilão.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1: (dub.): 15h15, 17h, 18h45, 20h30 (exceto quarta).

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h30, 18h30, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h30, 18h30, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h30, 17h30, 19h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (somente quarta): 14h05, 16h15. Sala 1 (dub.) (exceto quarta): 14h15, 16h40. Sala 5 (dub.): 13h05, 15h15, 17h30, 19h40.

O Candidato Honesto 2 Crédito: DOWNTOWN FILMES

O Candidato Honesto 2

(Brasil, 2018, 104 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Cinesercla Linhares, sala 3: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 2: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cine Unimed, sala 3: 16h20, 18h40, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 16h40, 19h, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40, 21h50. Sala 2: 14h40, 19h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (exceto quarta, quinta e sexta): 13h30. Sala 6: 14h25, 16h40, 18h55, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h50 (somente quarta), 14h05 (exceto quarta), 16h30, 19h05, 21h35. Sala 4: 13h, 15h30, 18h05, 20h35.

Escobar a traição Crédito: California Filmes

Escobar - A Traição

(Loving Pablo, Espanha, 2018, 123 min). Drama. Direção: Fernando León de Aranoa. Com Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard. 1981, Colômbia. Líder do Cartel de Medellín, Pablo Escobar é um dos maiores traficantes de cocaína para os Estados Unidos, o que faz com que governo de Ronald Reagan insista na criação de um tratado entre os dois países que permita que ele seja julgado em solo americano. Decidido a combater tal ideia, Escobar se candidata e é eleito deputado federal. Paralelamente, ele se envolve com Virginia Vallejo, uma popular apresentadora de TV que não se importa em como o amante consegue sua fortuna, apenas em como o dinheiro é empregado.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h25 (exceto quarta, quinta e sexta), 18h25. Sala 3: 15h55.

A Outra Mulher Crédito: IMOVISION

A Outra Mulher

(Amoureux de ma femme, França, 2018, 84 min). Romance/Drama. Direção: Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain.

Sinopse: Daniel é um homem de imaginação fértil que, ao conhecer a nova namorada do melhor amigo, se pega fantasiando. Ele é casado e se sente apaixonado pela esposa, mas, não conseguindo escapar de sua imaginação, deixa a cautela de lado determinado a realizar seus mais loucos sonhos.

Cine Jardins, sala 1: 15h15 (somente quinta, sexta, segunda, terça e quarta), 19h30.

Gauguin - Viagem ao Taiti Crédito: Mares Filmes

Gauguin - Viagem ao Taiti

Sinopse: (Gauguin - Voyage de Tahiti, França, 2018, 101 min). Drama. Direção: Edouard Deluc. Com Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi. 1891. O artista Paul Gauguin decide, por conta própria, se exilar no Taiti. Lá, ele espera reencontrar sua pintura livre, selvagem, longe dos códigos morais, políticos e estéticos da Europa civilizada. Mas, no local, acaba se afundando na selva, enfrentando a solidão, pobreza e a doença. E deve se reunir com Tehura, que se tornou sua esposa e o tema de suas maiores pinturas.

Cine Jardins, sala 1: 17h20.

Nico 1988 Crédito: Supo Mungam Films

Nico, 1988

(Itália, Bélgica, 2018, 94 min). Musical. Direção: Susanna Nicchiarelli. Com Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca.

Sinopse: Biografia que retrata os dois últimos anos de vida da cantora e compositora alemã Nico, considerada uma das musas de Andy Warhol e que cantou com o grupo The Velvet Underground. Ao lado de seu filho Ari, passou um bom tempo de seus momentos finais tentando provar a paternidade de Alain Delon, que negava.

Cine Jardins, sala 2: 21h05 (exceto sexta).

Lamen Shop Crédito: IMOVISION

Lamen Shop

(Ramen Teh, Japão, Singapura, França, 2018, 90 min). Drama. Direção: Eric Khoo. Com Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara.

Sinopse: Masato trabalha no restaurante da família, um dos estabelecimentos de lámen mais reputados em todo o Japão. Quando ele perde o pai, o jovem chef decide buscar as raízes culinárias e históricas do pai e da mãe, também falecida. Através de um diário e de cartas, Masato faz um caminho através de China, Japão e Singapura, confrontando-se ao trauma da batalha de Singapura, que mudou para sempre os rumos de seus pais. Ele decide então acertar as contas com o passado.

Cine Jardins, sala 2: 15h (somente sexta, segunda, terça e quarta), 19h15 (exceto sexta).

Meu Tio e O Joelho de Porco Crédito: Elo Company

Meu Tio e O Joelho de Porco

(Brasil, 2018, 90 min). Documentário. Direção: Rafael Terpins.

Sinopse: Nesse documentário que mistura animação, relatos e material de arquivo, um menino passa a ter contato com o fantasma do tio depois que acha o diário do pai recém-falecido. A aparição leva o garoto para o cenário do punk paulistano e conta como a cena atual foi influenciada por uma irreverente banda do passado chamada "Joelho de porco", da qual ele e seus amigos faziam parte.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

Deus não está morto 3 Crédito: California Filmes

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(Gods Not Dead: A Light in Darkness, EUA, 2018, 105 min). Drama. Direção: Michael Mason. Com David A.R. White, John Corbett, Jennifer Taylor.

Sinopse: A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave. Após a tragédia, a igreja corre o risco de ser retirada do campus, cravando uma batalha contra a universidade vizinha Hadleigh University. Com isso, surge um conflito entre a igreja e a comunidade que envolve a estudante Keaton, membro do ministério da igreja, e Thomas Ellsworth, amigo de longa data do Pastor Dave.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 15h40, 18h20, 20h40.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 18h15, 20h50.

Em Cartaz

Casablanca Crédito: WARNER BROS.





Casablanca

(EUA, 1942, 102 min). Romance/Drama. Direção: Michael Curtiz. Com Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid.

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos fugitivos tentavam escapar dos nazistas por uma rota que passava pela cidade de Casablanca. O exilado americano Rick Blaine encontrou refúgio na cidade, dirigindo uma das principais casas noturnas da região. Clandestinamente, tentando despistar o Capitão Renault, ele ajuda refugiados, possibilitando que eles fujam para os Estados Unidos. Quando um casal pede sua ajuda para deixar o país, ele reencontra uma grande paixão do passado, a bela Ilsa. Este amor vai encontrar uma nova vida e eles vão lutar para fugir juntos.

Cine Jardins, sala 2: 17h10.

Slender Man - Pesadelo sem Rosto Crédito: SONY PICTURES

Slender Man  Pesadelo sem Rosto

(Slender Man, EUA, 2018, 94 min). Terror. Direção: Sylvain White. Com Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair.

Sinopse: As amigas Wren, Hallie, Chloe e Katie levam uma vida entediante no colégio. Quando ouvem falar num monstro chamado Slender Man, decidem invocá-lo através de um vídeo na Internet. A brincadeira se transforma num perigo real quando todas começam a ter pesadelos e visões do homem se rosto, com vários braços, capaz de fazer as suas vítimas alucinarem. Um dia, Katie desaparece. Como a polícia não dispõe de nenhuma prova para a investigação, cabe às três amigas fazerem a sua própria busca, enfrentando a criatura.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h55, 18h45, 20h35.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 17h, 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h50 (exceto sábado e domingo), 20h (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h10, 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 17h20, 19h20.

Cinemark Vitória, sala 3: 17h (dub.), 22h.

Meu ex é um espião Crédito: PARIS FILMES

Meu Ex é um Espião

(The Spy Who Dumped Me, EUA, 2018, 117 min). Comédia. Direção: Susanna Fogel. Com Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux.

Sinopse: Audrey está desiludida com o término do namoro com Drew, que a dispensou através de uma mensagem de celular. O que ela não sabe é que o agora ex-namorado é também um agente secreto, perseguido devido a um pen drive com informações sigilosas. Após receber o apoio moral de sua melhor amiga, Morgan, Audrey é surpreendida com o súbito reaparecimento de Drew, após ameaçar queimar seus pertences. Logo ambas estão também envolvidas no mundo da espionagem, precisando ir às pressoas para Viena, na Áustria.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 17h50.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h15 (somente sábado e domingo), 21h (exceto sábado e domingo), 22h10 (somente sábado e domingo).

Te Peguei! Crédito: WARNER BROS.

Te Peguei!

(Tag, EUA, 2018, 101 min). Comédia. Direção: Jeff Tomsic. Com Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis.

Sinopse: Desde a primeira série na escola um grupo de cinco amigos têm um hábito curioso, que realizam pelo menos uma vez ao ano: brincar enlouquecidamente de pega-pega, correndo em uma partida alucinante para ser o último homem de pé ao final da brincadeira, arriscando seus empregos e relacionamentos. Neste ano, que coincide com o casamento do jogador invicto da trupe, eles farão de tudo para derrubá-lo no momento de vulnerabilidade.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h15. Sala 7 (dub.): 15h50.

Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível Crédito: DISNEY

Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível

(Christopher Robin, EUA, 2018, 104 min). Aventura. Direção: Marc Forster. Com Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss.

Sinopse: Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 15h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.) (exceto quarta): 15h45. Sala 3 (exceto quarta, quinta e sexta): 13h40.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 16h20 (exceto sábado e domingo), 16h35 (somente sábado e domingo).

"O Protetor 2" Crédito: Sony/Divulgação

O Protetor 2

(The Equalizer 2, EUA, 2018, 121 min). Ação. Direção: Antoine Fuqua. Com Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman.

Sinopse: Massachusetts, Estados Unidos. Robert McCall trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer. Um dia, um empresário coloca uma mulher em seu carro e ordena que a leve até sua casa. Percebendo que ela foi violentada, McCall resolve ir atrás do tal homem, com a desculpa do cartão de crédito dele não ter sido aceito. Pouco tempo depois, ele descobre que Susan, uma das poucas pessoas que sabe de seus atos como vigilante, foi assassinada.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h20, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h20, 20h40.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.) (exceto quarta): 21h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h55, 21h (exceto quarta). Sala 5 (dub.): 21h20.

Cinemark Vitória, sala 6: 13h25, 18h50.

Mentes Sombrias Crédito: Fox Film do Brasil

Mentes Sombrias

(The Darkest Minds, EUA, 2018, 104 min). Ficção científica. Direção: Jennifer Yuh Nelson. Com Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore.

Sinopse: Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais. Eles então são tirados pelo governo de suas famílias e enviados para campos de custódia. Entre elas está Ruby, que precisa se esconder entre as crianças sobreviventes devido ao poder que possui.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h (exceto quarta).

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h15, 20h30 (exceto quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h10, 20h25.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 16h50 (dub.), 21h20 (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente quarta), 17h30 (somente quarta), 18h (exceto quarta), 20h30 (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 6 (3D/dub.): 16h10, 21h40. Sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h15.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h.

Fátima: O Último Mistério Crédito: Andrés Garrigó

Fátima, O Último Mistério

(Fátima, el Último Misterio, Espanha, 2018, 80 min). Documentário. Direção: Andrés Garrigó. Com Eva Higueras, Fran Calvo, Cristina González del Valle.

Sinopse: Mónica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita montar o filme e as imagens que ela encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre. Teria Nossa Senhora de Fátima marcado a história do mundo e o que sua mensagem pode dizer sobre o futuro da humanidade?

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h, 18h50, 20h40.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 18h35 (somente quarta), 19h10 (exceto quarta).

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

(Mamma Mia! Here We Go Again, EUA, 2018, 114 min). Musical. Direção: Ol Parker. Com Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.

Sinopse: Um ano após a morte de Donna, sua filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry, Sam e Bill e as eternas amigas da mãe, Rosie e Tanya, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky, que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna, no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 19h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h30.

Cinemark Vitória, sala 3: 14h, 19h20.

O Nome da Morte Crédito: IMAGEM FILMES

O Nome da Morte

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Henrique Goldman. Com Marco Pigossi, Fabiula Nascimento, André Mattos.

Sinopse: Júlio Santana é um pai de família, um homem caridoso, um exemplo para sua família e um orgulho para os seus pais. No entanto, ele esconde outra identidade sob essa fachada: na verdade, ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes. Entre a cruz e a espada, entre a lei e o crime, Júlio precisa descobrir uma forma de enfrentar os seus demônios.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 13h30.

"Missão: Impossível - Efeito Fallout" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Missão: Impossível - Efeito Fallout

(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Ação. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 20h50. Sala 5 (somente quinta): 14h.

Cinemark Vitória, sala 5: 21h50.

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h20 (exceto quinta). Sala 7 (exceto quarta): 21h30.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 14h10.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h15.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h20.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 14h20.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

14/06/2018 - A personagem Helena, a Mulher Elástica, em cena de 'Os Incríveis 2' Crédito: Disney/Pixar

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cine Jardins, sala 2: 14h55.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h45.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 18h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.) (apenas sábado e domingo): 13h20.