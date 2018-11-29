Confira os filmes em cartaz no ES de 29 de novembro a 5 de dezembro

Especial

Superman Crédito: Warner/Divulgação

Superman 40 anos

(Superman, EUA, Reino Unido, 1978, 145 min). Direção: Richard Donner. Com Isaac Bardavid, Christopher Reeve, Marlon Brando.

Sinopse: Jor-El, um renomado cientista, prevê a destruição do seu planeta e alerta o governo, que não lhe dá credito. Assim, decide salvar seu filho, mandando-o para a Terra, onde terá superpoderes. Na Terra, ele usa o nome de Clark Kent e já adulto e trabalhando como repórter em um jornal, não demonstra ter superpoderes. Mas quando uma situação inesperada põe em risco a vida de Lois Lane, uma colega de trabalho, ele obrigado a se revelar para o público, ficando conhecido popularmente como Superman. Descontente com o surgimento de um super-herói na cidade, Lex Luthor, um gênio do mal, o obriga a se desdobrar para evitar a morte de milhões de pessoas.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente terça): 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (somente terça): 20h.

BTS - Burn The Stage: The Movie Crédito: Cinemark

BTS - Burn The Stage: The Movie

(Coréia Do Sul, 2018, 203 min). Direção: Jun-Soo Park. Com J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim.

Sinopse: Depoimentos e entrevistas exclusivas revelam a longa trajetória da banda coreana BTS, um dos maiores sucessos atuais do K-pop que conseguiu se consolidar como um expoente do gênero na cultura mainstream. Através desses materiais adquirimos uma perspectiva íntima do grupo durante a turnê Wings. Os sonhos, as dificuldades, as paixões e filosofias de cada integrante são expostos ao público. Cinemark Vitória, sala 4 (somente quinta e sábado): 19h, 21h10. Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente quinta e sábado): 19h, 21h10.

Pré-Estreia

A Vida em Si Crédito: PARIS FILMES

A Vida em Si

(Life Itself, EUA, 2018, 118 min). Romance. Direção: Dan Fogelman. Com Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening.

Sinopse: O relacionamento amoroso vivido por um casal, é contado através de diferentes décadas e continentes, desde as ruas de Nova York até Espanha e como diferentes pessoas acabam se conectando a ela através de um evento marcante.

Cinemark Vitória, sala 1: 18h (somente sábado e domingo).

Encantado Crédito: IMAGEM FILMES

Encantado

(Charming, EUA, Canadá, 2018, 85 min). Animação/ comédia. Direção: Ross Venokur. Com Larissa Manoela, Leonardo Cidade, Demi Lovato.

Sinopse: Quando criança, o príncipe Felipe Encantado foi alvo da bruxa Morgana, que aplicou nele um feitiço que faz com que todas as mulheres por ele se apaixonem assim que o veem. Com isso, ele não apenas salva como se torna noivo de três princesas em apuros: Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h30, 16h15.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h30, 16h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 13h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 14h50 (somente domingo), 16h50 (somente sábado)

Estreias

Robin Hood 2018 Crédito: Divulgação/Lions Gate

Robin Hood: A Origem

(Robin Hood, EUA, 2018, 116 min). Aventura. Direção: Otto Bathurst. Com Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan.

Sinopse: A origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos, no mais completo caos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14h20 (somente sábado e domingo), 16h40, 19h10, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h, 19h10, 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h10 (dub.), 18h30 (dub.), 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h30 (dub.), 19h10 (dub.), 16h50, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 18h30, 21h. Sala 2: 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 6: 13h (dub.), 15h40 (exceto segunda, terça e quarta), 15h40 (dub.) (somente segunda, terça e quarta), 18h20, 21h.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 14h45 (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h15, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 3 (dub.): 19h, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h (dub.), 15h40 (dub.), 18h20 (dub.), 21h.

As Viúvas Crédito: Fox Film do Brasil

As Viúvas

(Widows, Reino Unido, EUA, 2018, 129 min). Drama. Direção: Steve McQueen. Com Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki.

Sinopse: Quatro viúvas entram para o mundo do crime após os seus maridos morrerem durante uma das maiores tentativas de assalto da atualidade. Eles tomam para a si a responsabilidade de honrar a memória dos amados terminando o que eles não conseguiram completar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20. Sala 5: 18h25 (dub.), 21h10.

Cinemark Vitória, sala 3: 15h25, 18h25, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 15h10 (dub.), 18h, 20h50.

Cadáver Crédito: SONY PICTURES

Cadáver

(The Possession of Hannah Grace, EUA, 2018, 85 min). Terror. Direção: Diederik Van Rooijen. Com Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon. Megan Reed é uma policial reformada que tem lutado contra os vícios. Ela está prestando serviços comunitários em um hospital, como um pagamento para o tratamento que a deixou sóbria. Tudo, entretanto, torna a história muito mais macabra depois que um cadáver misterioso é encontrado no local.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h30 (somente sábado e domingo), 17h30, 19h30, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h20 (dub.), 19h10 (dub.), 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h25, 17h10, 18h55, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 17h10, 18h55, 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h30, 17h30, 19h40, 22h10.

Cine Unimed, sala 1: 17h15 (dub.), 19h15 (dub.), 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 15h20, 19h50. Sala 3: 18h, 21h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 20h40. Sala 5: 14h20 (dub.), 16h20.

Cinemark Vitória, sala 7: 15h10 (dub.), 17h20 (dub.), 19h30, 21h45.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 16h, 18h, 20h, 21h45.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 15h (dub.), 17h15 (dub.), 19h30 (dub.), 21h40.

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro Crédito: Galeria Distribuidora

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro

(Brasil, 2018). Comédia/ terror. Direção: Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto.

Sinopse: Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos. Trata-se do espírito de uma mulher de cabelos claros que morreu de modo desconhecido e que assombra os banheiros das escolas de todo o país: a loura do banheiro.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 14h20, 17h, 19h15, 21h25.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (exceto sábado e domingo): 13h. Sala 3: 16h, 19h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h20 (somente quarta, quinta e sexta), 17h (exceto quarta, quinta e sexta), 17h30 (somente quarta, quinta e sexta), 19h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 19h40 (somente quarta, quinta e sexta), 21h25 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinemark Vitória, sala 8: 14h, 16h25, 18h50, 21h15.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h15, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 12h10 (somente sábado e domingo), 14h10 (exceto sábado e domingo), 14h15 (somente sábado e domingo), 16h40, 19h05, 21h50.

O Quebra-cabeça Crédito: SONY PICTURES

O Quebra-Cabeça

(Puzzle, EUA, 2018, 103 min). Drama. Direção: Marc Turtletaub. Com Kelly Macdonald, David Denman, Irrfan Khan.

Sinopse: Agnes é uma mãe suburbana na casa dos 40 anos que tem todo o seu tempo consumido e dedicado ao cuidado dos homens da sua família. Quando ela descobre o dom de montar quebra-cabeças, seu mundo muda completamente e, escondida dos parentes, ela passa a se preparar para uma competição fazendo dupla com um excêntrico especialista no assunto.

Cine Jardins, sala 1: 19h10.

Um Homem Comum Crédito: Mares Filmes

Um Homem Comum

(An Ordinary Man, EUA, Sérvia, 2018, 90 min). Drama. Direção: Brad Silberling. Com Ben Kingsley, Hera Hilmar, Peter Serafinowicz.

Sinopse: Um conhecido criminoso de guerra passa sua vida fugindo das autoridades internacionais. Quando ele é deslocado para um novo esconderijo, ele começa a se relacionar com sua empregada Tanja, e descobre que ela é, na verdade, uma agente contratada para protegê-lo. À medida em que a busca por ele é intensificada, o General percebe que ela é a única pessoa em quem pode confiar.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

De Repente uma Família Crédito: PARAMOUNT PICTURES



De Repente Uma Família

(Instant Family, EUA, 2018). Comédia. Comédia. Direção: Sean Anders. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner.

Sinopse: O jovem casal Pete (Mark Wahlberg) e Ellie decide adotar uma criança, e busca uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam as suas vidas por completo.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h15, 18h30, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h50, 16h45, 19h30, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h45 (dub.), 17h10 (dub.), 19h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h10 (dub.), 15h40 (dub.), 18h10.

Cinemark Vitória, sala 2: 12h50 (dub.), 15h30 (dub.), 18h10, 20h50.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 16h15 (dub.), 19h10 (dub.), 21h45.

Em Cartaz

O Fantástico patinho Feio Crédito: Elo Company

O Fantástico Patinho Feio





(Brasil, 2018, 74 min). Documentário. Direção: Denilson Félix.

Sinopse: Nos anos 1960, quatro jovens de Brasília decidiram construir um carro para competir na segunda maior corrida do país, os 500 km de Brasília. Pilotando contra outros 33 veículos, a maioria de grandes marcas internacionais, eles largaram em último lugar mas conseguiram terminar a corrida na segunda posição.

Cinemark Vitória, sala 1: 19h (exceto sábado e domingo).

Sequestro Relâmpago Crédito: Pagu Pictures

Sequestro Relâmpago

(Brasil, 2018, 79 min). Drama. Direção: Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha.

Sinopse: Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anso que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram o primeiro caixa eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h, 14h50, 16h40.

O Parque do Inferno Crédito: PARIS FILMES

O Parque do Inferno

(Hell Fest, EUA, 2018, 89 min). Terror. Direção: Gregory Plotkin. Com Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus.

Sinopse: Durante a noite de Halloween, um grupo de amigos começa a ser perseguido por um assassino mascarado em um parque de diversões temático. O mais terrível é que todas as atrocidades cometidas pelo criminoso são praticadas na frente do público alienado presente no local. Eles acreditam que tudo faz parte do "show", ignorando os pedidos de socorro dos jovens.

Cinemark Vitória, sala 4 (exceto terça, quinta e sábado): 15h20.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 12h (somente sábado), 14h30 (somente quinta e sábado), 17h05 (exceto quinta e sábado).

"Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" Crédito: Warner/Divulgação

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

(Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald, Reino Unido, EUA, 2018, 134 min). Fantasia/ aventura. Direção: David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler.

Sinopse: Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da MACUSA e reúne seguidores, dividindo o mundo entre bruxos sangue puro e trouxas.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 19h (3D/dub.), 21h30.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h20.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h30 (3D), 18h, 20h30 (3D).

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h40, 17h50, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 17h20, 20h.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 15h40 (somente sábado e domingo), 18h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 17h10, 21h40. Sala 3 (dub.): 13h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 14h (somente quinta), 15h10 (dub.) (exceto quinta), 18h (exceto quinta), 18h35 (somente quinta), 20h50 (dub.) (exceto quinta), 21h15 (dub.) (somente quinta).

Cinemark Vitória, sala 1: 14h45 (somente sábado e domingo), 16h (exceto sábado e domingo), 20h55 (exceto sábado e domingo), 21h05 (somente sábado e domingo).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 22h05 (exceto quinta e sábado).

Sala 8: 15h20 (dub.), 18h30 (dub.), 21h30 (3D).

O Grande Circo Místico Crédito: H2O Films

O Grande Circo Místico

(Brasil, Portugal, França, 2018, 104 min). Romance/ drama. Direção: Carlos Diegues. Com Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Mariana Ximenes.

Sinopse: Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.

Cine Jardins, sala 2: 19h20.

Entrevista com Deus Crédito: Cara Howe

Entrevista com Deus

(An Interview with God, EUA, 2018, 97 min). Direção: Perry Lang. Com Brenton Thwaites, Yael Grobglas, Charlbi Dean Kriek.

Sinopse: Paul é um jornalista ambicioso em busca de sucesso profissional através de alguma grande matéria. Depois de uma extensa procura, ele topa de frente com um homem que pode lhe dar a melhor entrevista de vida: ele diz ser Deus e promete responder a qualquer pergunta de Paul em uma conversa única.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 20h30.

O Grinch Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch

(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 17h.

Cine Jardins, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h15.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 16h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 13h45 (exceto sábado e domingo).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h15.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 16h50 (somente quinta), 19h40 (exceto quinta e sábado).

CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO Crédito: DOWNTOWN FILMES

Chacrinha - O Velho Guerreiro

(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni.

Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h05 (exceto terça, quinta e sábado), 14h30 (somente quinta e sábado), 14h45 (somente terça), 16h45 (somente quinta e sábado).

Cinemark Vila Velha, sala 6 (exceto terça): 13h20.

O Refém do Jogo Crédito: IMAGEM FILMES

Refém do Jogo

(Final Score, EUA, 2018, 104 min). Ação. Direção: Scott Mann. Com Dave Bautista, Pierce Brosnan, Lara Peake.

Sinopse: De tempos em tempos, Michael Knox viaja a Londres para rever a esposa e filha de um grande amigo, que faleceu quando ambos estavam servindo no Afeganistão. Numa destas visitas, Knox leva a adolescente Danni para um importante jogo do West Ham, que pode levá-lo à decisão da Liga Europa. O que ele não esperava era que um grupo de dissidentes russos teria um plano de ação em pleno jogo de futebol, tornando todos os presentes reféns enquanto busca seu antigo líder, até então considerado morto.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.) (somente domingo): 12h20.

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Cine Unimed, sala 4 (somente sábado e domingo): 19h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h10.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h10.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 14h. Sala 6: 14h45 (somente terça), 15h30 (exceto terça).

Rami Malek como Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cine Jardins, sala 1: 16h40, 21h05.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h05, 20h35.

Cine Unimed, sala 2: 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h, 18h40, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 4: 17h (somente terça), 17h45 (exceto terça, quinta e sábado), 20h40 (exceto terça, quinta e sábado).

Cinemark Vila Velha, sala 6: 17h (somente terça), 17h45 (exceto terça), 20h40 (exceto terça).

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos Crédito: DISNEY

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

(The Nutcracker and the Four Realms, EUA, 2018, 100 min). Fantasia. Direção: Lasse Hallström, Joe Johnston. Com Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen.

Sinopse: Clara, jovem esperta e independente, perde a única chave mágica capaz de abrir um presente de valor incalculável dado por seu padrinho. Safa na solução de problemas, ela decide então iniciar uma jornada de resgate que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.) (somente segunda e terça): 14h40.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

Legalize Já - A Amizade Nunca Morre Crédito: IMAGEM FILMES

Legalize Já - Amizade Nunca Morre

(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio.

Sinopse: Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele literalmente esbarra em Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, formam a banda Planet Hemp.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 13h05.

- Foto: Warner Bros/Divulgação"/>

Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, EUA, 2018, 136 min). Drama. Direção: Bradley Cooper. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Sinopse: A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Musical "Tudo Por um Pop Star" Crédito: Divulgação/Robert Schwenck

Tudo Por Um PopStar

(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Cine Unimed, sala 4 (somente sábado e domingo): 17h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h10 (exceto quinta), 16h40 (somente quinta).

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h.

Venom Crédito: Sony

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

A animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h45.

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família

(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h05.